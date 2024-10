Technická analýza – Základní informace o technické analýze

Doba čtení: 8 minut(y)

Co je technická analýza?

Technická analýza je široce využívaná metoda analýzy grafů zaměřená na předpovídání budoucích cen akcií, měn nebo komodit. Jak se liší od fundamentální analýzy? Prakticky ve všech aspektech. Při použití technické analýzy nás zajímá pouze pohyb ceny a to, jak se chovala v minulosti. Díky těmto informacím jsme schopni určit její pravděpodobný budoucí pohyb.

Fundamentální analýza je o něco složitější. V případě společnosti kótované na burze zahrnuje informace také o globálním, makroekonomickém, regionálním a sektorovém prostředí, mimo jiné ale i zprávy, které společnost jako taková zveřejňuje.

Technická analýza a její 3 hlavní principy:

Trh zohledňuje vše – aktuální tržní cena bere v úvahu všechny dostupné informace o daném instrumentu, mikro a makroekonomickou situaci, a i politické a ekonomické podmínky.

– aktuální tržní cena bere v úvahu všechny dostupné informace o daném instrumentu, mikro a makroekonomickou situaci, a i politické a ekonomické podmínky. Pohyb cen v trendu – ceny sledují určité trendy (vzestupný, sestupný, horizontální). Mohou se projevovat určité signály, které mohou naznačovat obrat trendu.

– ceny sledují určité trendy (vzestupný, sestupný, horizontální). Mohou se projevovat určité signály, které mohou naznačovat obrat trendu. Historie se opakuje – technická analýza se zaměřuje na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě historie. Tento předpoklad je založen na opakování určitých vzorců v průběhu času.

Typy grafů

Při analýze grafů jednotlivých finančních nástrojů investoři nejčastěji pracují se třemi typy grafů – čárovými, sloupcovými a svíčkovými.

Čárový graf

Je nejzákladnějším nástrojem pro prezentaci cenových pohybů. Obsahuje sice nejméně informací, ale je nejlépe čitelný. Nejčastěji se používá při analýze dlouhodobých trendů.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation

Sloupcové a svíčkové grafy

Obsahují daleko více informací než čárové. Tyto dva grafy zobrazují počáteční cenu v daném intervalu u zvoleného instrumentu, uzavírací cenu, ale také rozsah cenových výkyvů, ke kterým došlo v daném časovém úseku. Z tohoto důvodu se právě tyto dva grafy nejčastěji používají k provádění zmiňované technické analýzy.

Trend

Definici trendu lze nejjednodušeji vysvětlit tak, že se jedná o obecný směr, kterým se něco vyvíjí nebo mění.

Pokud mají kupující výhodu, jedná se o rostoucí trend.

Pokud mají výhodu prodávající, jedná se o klesající trend.

Pokud se tržní síly vzájemně vyrovnávají, jedná se o boční trend.

O rostoucí trend se jedná, když graf ukazuje sekvenci vyšších maxim i minim.

O klesající trend se jedná, když graf ukazuje sekvenci nižších maxim i minim.

O horizontální trend se jedná, když na grafu není jasná sekvence. Cena se pohybuje nahoru a dolů a zůstává v bočním pásmu.

Základní nástroje technické analýzy

Pomocí několika základních principů a nástrojů se může technickou analýzu naučit každý a rychle ji využít ke svým investičním rozhodnutím. Prvním krokem bude seznámit se s významy níže uvedených pojmů.

Svíčkové formace

Svíčkové formace se dělí na ty, které značí obrat trendu a na ty, které značí pokračování trendu. Umožňují najít body obratu na trhu nebo dávají signál o pokračování trendu. Svíčkové formace se často používají jako pomůcka pro krátkodobou i dlouhodobou analýzu trhu.

Neoblíbenější formace

Tři rostoucí formace

Vysoká zelená svíčka se tvoří při rostoucím trendu. Po vysoké svíčce následuje skupina svíček s malým tělem, které naznačují, že v současném trendu existuje určitá míra odporu. Tyto svíčky mají zpravidla červenou barvu. Co je nejdůležitější, všechna jejich těla i s knoty se nacházejí v rozsahu první vysoké zelené svíčky. Otevření poslední svíčky (obvykle páté v řadě) je nad úrovní uzavření předchozí korekce a uzavírá se na nové, maximální úrovni.

Tři klesající formace

Na trhu převládá klesající trend, který se odráží ve vysoké červené svíčce. Během následujících tří period se vytvoří svíčky s nízkými těly, které jsou orientovány opačným směrem, než je současný trend. Nejlepší je, když jsou těla svíček z období korekce zelená. Těla všech těchto svící zůstávají v rozsahu první červené svíčky. Otevření další, poslední svíčky této formace by mělo proběhnout v blízkosti uzavírací úrovně předchozích tří poměrů a uzavření na nové, minimální úrovni.

Nejznámější formace obratu trendu:

Býčí / medvědí engulfing (pohlcení)

Kladivo

Padající hvězda

Morning / evening star

Býčí / medvědí engulfing

Formace padající hvězdy

Zdroj: xStation 5

Formace kladiva

Zdroj: xStation 5



Svíčkový graf – praktické příklady

V níže uvedeném grafu lze pozorovat několik příkladů výše popsaných svíčkových formací. První zelený kruh je býčí engulfing (pohlcení) a druhý zelený kruh je býčí formace kladiva. První červený kruh znázorňuje medvědí engulfing (pohlcení) a druhý kruh je formace padající hvězdy.

Cenové formace

Cenové formace jsou specifické vzory, které lze pozorovat na grafu v jakémkoli časovém rámci. Umožňují identifikovat body obratu na trhu nebo potvrzení pokračování cenového pohybu. Kromě toho je lze použít k určení minimálního rozsahu cenového pohybu po potvrzení dané formace.

Nejoblíbenější cenové formace

Vlajka

Trojuhelník

Nejoblíbenější formace obratu trendu

Dvojitý vrchol

Dvojité dno

Hlava a ramena

Příklad formace hlavy a ramen

Příklad formace dvojitého dna

Klouzavý průměr

Dalším, často používaným nástrojem technické analýzy je klouzavý průměr. Je to jeden z jednodušších indikátorů, ale často generuje velmi dobré signály. Nicméně vyžaduje vhodné nastavení hlavního parametru. Například při silném trendu na trhu bude lépe fungovat krátkodobý průměr. Podle hlavního pravidla platí, že dokud se cena nachází nad průměrem, je třeba očekávat, že cena bude nadále růst. Naopak pokud cena zůstává pod průměrem, převládá klesající trend. V níže uvedeném příkladu se cena od průměru odrazila a vzestupný trend pokračoval.

Trendová linie

Trendová linie je jedním z nejjednodušších nástrojů technické analýzy. Níže uvedený příklad ukazuje rostoucí trend, přičemž trendová čára sleduje daná minima. Obecně platí, že dokud cena respektuje tuto linii, je třeba očekávat, že vzestupný trend bude pokračovat. Nicméně prorazí-li níže (viz červená šipka), může předznamenávat potenciální změnu trendu.

Fibonacciho návraty

Pomocí Fibonacciho nástrojů lze měřit rozsah jednotlivých impulsů a korekcí. Úrovně Fibonacciho návratů jsou vodorovné čáry, které označují možné úrovně supportu a resistence, kde by cena mohla potenciálně změnit směr. V níže uvedeném příkladu byl změřen impuls směrem dolů. Korekční pohyb nejprve otestoval 38,2 % návratu a poté se posunul níže k 61,8 % návratu. V tomto okamžiku vzestupný impulz vymizel a cena se vrátila do hlavního klesajícího trendu.

Geometrie trhu – struktura 1:1

Další metodou analýzy grafů je tzv. geometrie trhu. Často se stává, že korekce směrem dolů i impulsy směrem nahoru v daném trendu mají stejný nebo velmi podobný rozsah. Tuto metodu lze proto využít k tomu, abyste se po korekci připojili k převládajícímu trendu nebo abyste si v potenciálním bodě obratu uzamkli zisky.

Příklad – připojení se k současnému trendu

Níže uvedený příklad ukazuje, že cena již delší dobu respektuje rozsah první korekce směrem dolů. Pokaždé, když byla otestována spodní hranice struktury 1:1 (fialový obdélník), došlo k odrazu a cena dosáhla nového lokálního maxima.

Pokud máme v portfoliu nákupní pozice a trh reaguje na horní hranici struktury 1:1, která je výsledkem předchozího růstového impulsu, pak lze tuto úroveň využít k zaúčtování zisků nebo částečnému uzavření pozice. Často lze lokální extrémy určit pomocí tržní geometrie, což je užitečné zejména při intradenním obchodování.

Support/resistence – Zóny podpory/odporu

Zóny supportu (podpory) a resistence (odporu) jsou horizontální zóny vyznačené předchozími cenovými reakcemi. V případě rostoucího trendu – prolomení nad nedávné maximum, vede k vytvoření reakční zóny, která pak může být použita jako support. V tomto případě dochází k principu obrácení polarity – po prolomení úrovně rezistentu by tyto úroveň měla být nově brána jako support.

Podobnou situaci řešíme i v klesajícím trendu. V případě, že cena prorazí pod nedávné minimum (lokální minimum), pak by tato úroveň měla v budoucnu působit jako rezistence. To je znázorněno na příkladu níže.

Shrnutí

Technická analýza je užitečnou metodou analýzy trhu. Investoři si musí uvědomit, že žádný technický ukazatel není dokonalý. Žádný neposkytuje vždy stoprocentně přesné signály. Obchodníci by měli vzít v úvahu, že signály u vybraných ukazatelů mohou být někdy zavádějící. Dobře provedená technická analýza však může zlepšit vaši ziskovost jako obchodníka. I přes jasné výhody musí mít investoři na paměti, že technická analýza není bez chyb a omezení. Je to dáno tím, že tento typ analýzy vychází pouze z historických údajů, tj. z toho, co se již stalo, což ale nikdy nedává jistotu, že se tak bude trh chovat i v budoucnu. Někdy můžete získat smíšené signály, dva různé indikátory budou udávat protichůdné informace. To znamená, že jeden indikátor by mohl ukazovat nákupní signál, zatímco druhý by ukazoval prodejní signál. To by mohlo způsobit zmatek v obchodních rozhodnutích. Technická analýza navíc nebere v úvahu různé neočekávané události na trhu nebo klíčové informace, které budou zveřejněny a mohou mít velký vliv na převládající trend. Obchodníci by proto měli věnovat určitý čas přemýšlení o tom, jak nejlépe postupovat, pokud se trh obrátí proti nim.