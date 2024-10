Terminál v MetaTrader 4

Doba čtení: 2 minut(y)

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Článek pro xStation 5 si můžete přečíst ZDE.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Terminál se chová jako hlavní správce našich obchodů, tak se na něj dobře podívejme. Správné pochopení funkčnosti terminálu nám pomůže v řízení našich obchodů dlouhodobě.

Otevřené pozice

První záložka “Obchod” nám ukazuje všechny informace o otevřených a čekajících pokynech.

Informace jako:

Pokyn : unikátní číslo příkazu pro případ, že máte jakýkoli dotaz na Vaši pozici.

: unikátní číslo příkazu pro případ, že máte jakýkoli dotaz na Vaši pozici. Čas: čas, v který byl obchod otevřen.

čas, v který byl obchod otevřen. Typ: ukazuje typ zadaného příkazu. “Buy” znamená nákup, “Sell” znamená prodej. Označení čekajících příkazů tu najdeme taky.

ukazuje typ zadaného příkazu. “Buy” znamená nákup, “Sell” znamená prodej. Označení čekajících příkazů tu najdeme taky. Lotů: ukazuje velikost pozice.

ukazuje velikost pozice. Symbol: jméno obchodovaného instrumentu.

jméno obchodovaného instrumentu. Cena: cena, za kterou byla pozice otevřena.

cena, za kterou byla pozice otevřena. SL/TP : úroveň, na kterou jsme si nastavili SL/TP.

: úroveň, na kterou jsme si nastavili SL/TP. Cena: současná tržní cena – nepleťte si s otevírací cenou obchodu.

současná tržní cena – nepleťte si s otevírací cenou obchodu. Provize: cena, kterou platíme za pozici, pokud je zpoplatněna.

cena, kterou platíme za pozici, pokud je zpoplatněna. Swap: poplatek za držení pozice přes noc nebo jakýkoli vyrovnávací, swap poplatek.

poplatek za držení pozice přes noc nebo jakýkoli vyrovnávací, swap poplatek. Zisk: současně otevřená ztráta/zisk.

Na spodním řádku potom vidíte celkové statistiky z celého účtu:

Zůstatek: částka, kterou máte na účtu před otevřením pozice.

částka, kterou máte na účtu před otevřením pozice. Majetek: aktuální zůstatek účtu se započtením všech otevřených obchodů.

aktuální zůstatek účtu se započtením všech otevřených obchodů. Blokovaná marže: částka blokovaná na účtu za všechny otevřené pozice.

částka blokovaná na účtu za všechny otevřené pozice. Dostupná marže: rozdíl mezi Blokovanou marží a Majetkem, který nám ukazuje kolik pozic ještě můžeme financovat. Bez dostupné marže neuděláme další obchod.

rozdíl mezi Blokovanou marží a Majetkem, který nám ukazuje kolik pozic ještě můžeme financovat. Bez dostupné marže neuděláme další obchod. Výška marže: je to poměr Majetek k Blokované marži, taková nouzová brzda MT4.

Pokud se bavíme o marži, jsou tu dvě důležité úrovně.

Když dosáhne Výška marže 100 %, můžete pořád uzavírat pozice, které máte otevřené, ale už neotevřete žádnou novou pozici. To je nazýváno 100% margin call.

Výška marze = (Majetek/Blokovaná marže) * 100

U XTB je nastaven poslední level na 50 %, to znamená, že když marže spadne pod tuto úroveň, budou automaticky ukončovány pozice ve ztrátě. Je to automatický mechanismus, který pomáhá ochránit vaše prostředky na účtu, aby se ztráta dál neprohlubovala. Začne se uzavřením nejztrátovější pozice a pokračuje se až do doby, než je na účtu minimálně 50 % + Výška marže.

Historie účtu

Terminál má spoustu zajimavých záložek, druhá nejzajímavější je podle mě “Historie účtu”.

Můžete analyzovat minulé obchodní aktivity a generovat reporty za vámi vybrané období.

Všechny informace máte na jednom místě. V naší nejvyspělejší platformě xStation 5 jsme přidali ještě víc statistik, které Vám dají možnost analyzovat ještě efektivněji.