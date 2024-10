Jak si snížit daně a platit méně? Stačí vám formulář W-8BEN

Všichni investoři musí platit daně. V případě zisků získaných na investicích do amerických společností však může být daň výrazně snížena. Zjistěte, co je to formulář W-8BEN.

Co je to formulář W-8BEN? W-8BEN je formulář, který může snížit daně ze zisku získaného na „amerických akciích“ z

30 % na 15 %. Jedná se o formulář určený všem individuálním investorům, kteří nemají daňovou rezidenci v USA a nejsou občany této země, a kteří získávají tzv. „US source of income“, který zahrnuje dividendy vyplácené americkými společnostmi a dividendové ekvivalenty zaplacené za CFD na základě amerických akcií a ETF. Jak formulář W-8BEN funguje? Vzhledem k dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi USA a zemí pobytu klienta je možné si snížit své daně pomocí formuláře W-8BEN. Je však třeba si uvědomit, že pokud je daňová rezidence klienta jiná než [vaše země], snížená daň se může lišit. Jak vyplnit formulář W-8BEN v investiční platformě XTB? Formulář W-8BEN je dostupný v Profilu Investora, pod záložkou Můj profil v sekci Daňový úřad. Je zpracován co nejdostupnějším způsobem, kdy se většina informací vyplňuje automaticky, jak bylo poskytnuto při založení účtu. Některé údaje (např. země daňové rezidence) si však klient musí vyplnit sám. Níže naleznete informace o tom, jak vyplnit formulář W-8BEN na XTB krok za krokem: Krok 1 Přihlaste se do Profilu investora pomocí stejných přihlašovacích údajů jako ke svému obchodnímu účtu (e-mail a heslo), najdete ho na domovské stránce XTB, poté přejděte na kartu Můj profil. Krok 2 Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje v této záložce správně vyplněny. Pozor si dejte především na osobní údaje, které musí být uvedeny stejně jako na vašem dokladu totožnosti (velká písmena, diakritika, pomlčky atd.). V opačném případě bude vaše žádost zamítnuta. Pokud potřebujete změnit některé osobní údaje, použijte volbu Změnit, která je dostupná pro každou sekci – osobní údaje, doklad totožnosti, adresa atd. a dále postupujte podle pokynů. V případě úpravy polí týkajících se vašeho jména nebo příjmení budete požádáni o předložení dokladu totožnosti, který potvrdí vámi zadané údaje. Krok 3 Přejděte do části Daňový úřad a vyplňte formulář W-8BEN. Odpovězte na otázky týkající se vašeho daňového statusu v USA a ujistěte se, že jsou vaše automaticky vyplněné osobní údaje správné. Poté vyplňte zbývající pole týkající se např. místo vašeho bydliště. Po vyplnění formuláře obdržíte prostřednictvím SMS ověřovací kód. Krok 4 Zkontrolujte si doručenou poštu. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail potvrzující jeho schválení nebo důvody zamítnutí. Shrnutí Stručně a jednoduše řečeno, pokud chcete platit menší daně za obchodování amerických akcií, formulář W8-BEN je pro vás tím správným pomocníkem, jak ušetřit peníze. Pokud vás zajímají další témata ohledně investování a dividendových akcií, navštivte naši databázi znalostí.

FAQ Když vyplním formulář dnes, kdy budou moje dividendy zaúčtovány ve výši 15 %? Snížená sazba daně z dividend bude uplatňována od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář vyplněn a společností XTB schválen jako správný. Jaká je doba platnosti formuláře W-8BEN? (Jak často ho musím vyplnit?) Formulář W-8BEN je platný po dobu 3 kalendářních let od konce roku, ve kterém byl formulář vyplněn. To znamená, že formulář vyplněný např. 15. července 2022 bude platný do 31. prosince 2025, pokud nedojde ke změně údajů o investorovi dříve, která vyžaduje opětovné vyplnění formuláře (např. změna země). Poskytuje XTB možnost vyplnit formulář W-8BEN kompletně online? Ano, tento formulář můžete vyplnit kompletně online v Profilu investora na kartě Můj profil. Vyplnění formuláře tímto způsobem je plně legální a splňuje požadavky IRS (US Tax Office). Pokud si z jakéhokoli důvodu přejete vyplnit formulář v papírové verzi, kontaktujte prosím svého Account Managera nebo zákaznický servis. Jaké další kroky musím udělat po vyplnění formuláře W-8BEN? Bude dividenda vyplácená americkou společností automaticky zdaněna sníženou sazbou? Snížená sazba daně z dividend bude automaticky uplatňována od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl formulář W-8BEN vyplněn a schválen XTB. Od té doby budou vaše dividendy (nebo jejich ekvivalenty) zdaněny nižší sazbou daně.

