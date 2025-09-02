zobrazit více
XTB promo kód pro 2025 – jak ho použít a jaké výhody přináší?

XTB promo kód 2025
XTB promo kód Vám otevře cestu k investování s pevnými základy. Získejte přístup k exkluzivnímu vzdělávacímu kurzu, naučte se vyhnout chybám začátečníků a začněte obchodovat výhodněji.

Hledáte způsob, jak efektivně začít svou cestu investováním? Využijte promo kód XTB při zakládání účtu a získejte přístup k jedinečným vzdělávacím materiálům, které Vám pomohou lépe porozumět základům tradingu a investic. V tomto článku si vysvětlíme, jak promo kód XTB použít, kam jej zadat a jaké konkrétní výhody Vám jeho aktivace přinese.

Nejjednodušší cesta, jak začít investovat, je otevřít si brokerský účet. Ještě lepší je ale začít s pořádnou dávkou ověřených znalostí o trzích. V XTB se obojí spojuje: pokud při zakládání účtu využijete promo kód XTBOFFICIAL, získáte přístup ke speciálnímu kurzu pro začínající investory, který byl připraven ve spolupráci s odborníky z trhu. Jak přesně promo kód XTB použít a jaké výhody Vám přinese?

XTB promo kód – návod krok za krokem

Otevření účtu u XTB přináší hned několik výhod. Získáte přístup k tisícům finančních instrumentů z celého světa a také 0 % provizi při investování do akcií a fondů ETF, ETN nebo ETC. Noví zákazníci navíc mohou po zadání promo kódu získat exkluzivní kurz pro začátečníky. Jak tedy promo kód XTB aktivovat?

Krok 1: Začněte registraci. Načtěte web XTB a klikněte na „Otevřít účet“.

xtb-promo-kod-2025-1

Krok 2: Pokračujte v registraci vyplněním kontaktních a osobních údajů. Pokračujte, dokud horní ukazatel nedosáhne 50 %.

xtb-promo-kod-2025
 

Krok 3: Zadejte promo kód XTBOFFICIAL. Pamatujte, že kód nemění samotný proces registrace, ale jeho správné zadání Vám umožní získat přístup ke kurzu.

xtb-promo-kod-2025
 

Krok 4: Dokončete registraci účtu a projděte ověřením. Po úspěšném zvládnutí všech kroků registrace obdržíte e-mail s potvrzením a odkazem na vzdělávací materiály.

Důležité! Promo kód XTB není citlivý na velikost písmen – můžete tedy zadat jak XTBOFFICIAL, tak i xtbofficial. Pokud však při zápisu uděláte chybu, systém vás okamžitě upozorní a vyzve k opravě. Kód je platný až do odvolání.

0 % provize platí do měsíčního objemu obchodů ve výši 100 000 EUR. Transakce nad tento limit jsou zpoplatněny provizí 0,2 % (minimálně 10 EUR). Může se uplatnit poplatek za směnu měny ve výši 0,5 %. Nabízené finanční nástroje nesou riziko. Investujte zodpovědně.

Promo kód XTB a výhody jeho využití

Pokud použijete promo kód XTBOFFICIAL, získáte přístup ke kurzu vytvořenému speciálně pro začínající investory. Je to skvělá příležitost, jak získat pevné základy a vyhnout se běžným chybám hned na začátku. Co vás v kurzu čeká?

Kurz pro začátečníky je komplexní úvod do světa financí.

  • Pomůže Vám získat větší kontrolu nad vlastními financemi.
  • Ukáže různé strategie, jak si postupně budovat další zdroje příjmů.
  • Provede vás klíčovými principy investování, abyste rozuměli základům a vyhnuli se zbytečným chybám.
  • Naučíte se efektivně spořit, vybírat vhodné investiční nástroje a činit uváženější finanční rozhodnutí.
  • Díky praktickým tipům z oblasti technické i fundamentální analýzy a také psychologie investování si vytvoříte pevný základ pro dlouhodobé budování kapitálu.
  • Je to ideální kurz pro každého, kdo chce vědomě spravovat své finance a bezpečně vykročit na cestu investování.

Nepropásněte tuto příležitost. Zadejte promo kód „XTBOFFICIAL“ při zakládání účtu u XTB a začněte investovat s pevnými základy!

Proč se vyplatí začít investovat u XTB?

Investování v XTB Vám otevírá přístup nejen k globálním trhům, ale i k bohaté vzdělávací základně, díky které budete činit promyšlenější investiční rozhodnutí. Přímo v aplikaci XTB najdete rozsáhlou knihovnu bezplatných vzdělávacích materiálů, od video kurzů přes webináře vedené analytiky až po aktuální analýzy a nejnovější tržní zprávy. Ať už s investováním teprve začínáte, nebo chcete vylepšit svou strategii, XTB Vám poskytne znalosti, které vás posunou k vašim cílům.

XTB zároveň nabízí velmi výhodné podmínky. Při investování do akcií a fondů ETF, ETN nebo ETC neplatíte žádnou provizi až do objemu obchodů 100 000 EUR měsíčně, takže větší část kapitálu pracuje přímo pro vás. Volné prostředky na účtu navíc neleží ladem, díky atraktivnímu úročení mohou generovat další výnosy. Pro dlouhodobé investory jsou k dispozici také speciální nástroje, například Investiční plány pro pravidelné vklady nebo Individuální penzijní účet, který umožňuje daňovou optimalizaci a efektivnější investování s ohledem na budoucnost.

0 % provize do měsíčního objemu 100 000 EUR. Transakce nad tento limit podléhají poplatku 0,2 % (minimálně 10 EUR). Může se uplatnit 0,5 % nákladů na převod měny. Nabízené finanční nástroje jsou rizikové. Investujte zodpovědně.

Shrnutí

Promo kód XTBOFFICIAL je skvělou příležitostí pro každého, kdo chce začít s investováním. Stačí jej zadat při registraci účtu u XTB a po úspěšném dokončení ověření obdržíte e-mail s odkazem na jedinečný kurz pro začínající investory. Nezáleží na tom, jestli teprve podnikáte první kroky, nebo chcete rozšířit své znalosti, tuto nabídku se rozhodně vyplatí využít.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít účet Vyzkoušet platformu

