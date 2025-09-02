Hledáte způsob, jak efektivně začít svou cestu investováním? Využijte promo kód XTB při zakládání účtu a získejte přístup k jedinečným vzdělávacím materiálům, které Vám pomohou lépe porozumět základům tradingu a investic. V tomto článku si vysvětlíme, jak promo kód XTB použít, kam jej zadat a jaké konkrétní výhody Vám jeho aktivace přinese.
Nejjednodušší cesta, jak začít investovat, je otevřít si brokerský účet. Ještě lepší je ale začít s pořádnou dávkou ověřených znalostí o trzích. V XTB se obojí spojuje: pokud při zakládání účtu využijete promo kód XTBOFFICIAL, získáte přístup ke speciálnímu kurzu pro začínající investory, který byl připraven ve spolupráci s odborníky z trhu. Jak přesně promo kód XTB použít a jaké výhody Vám přinese?
XTB promo kód – návod krok za krokem
Otevření účtu u XTB přináší hned několik výhod. Získáte přístup k tisícům finančních instrumentů z celého světa a také 0 % provizi při investování do akcií a fondů ETF, ETN nebo ETC. Noví zákazníci navíc mohou po zadání promo kódu získat exkluzivní kurz pro začátečníky. Jak tedy promo kód XTB aktivovat?
Krok 1: Začněte registraci. Načtěte web XTB a klikněte na „Otevřít účet“.
Krok 2: Pokračujte v registraci vyplněním kontaktních a osobních údajů. Pokračujte, dokud horní ukazatel nedosáhne 50 %.
Krok 3: Zadejte promo kód XTBOFFICIAL. Pamatujte, že kód nemění samotný proces registrace, ale jeho správné zadání Vám umožní získat přístup ke kurzu.
Krok 4: Dokončete registraci účtu a projděte ověřením. Po úspěšném zvládnutí všech kroků registrace obdržíte e-mail s potvrzením a odkazem na vzdělávací materiály.
Důležité! Promo kód XTB není citlivý na velikost písmen – můžete tedy zadat jak XTBOFFICIAL, tak i xtbofficial. Pokud však při zápisu uděláte chybu, systém vás okamžitě upozorní a vyzve k opravě. Kód je platný až do odvolání.
0 % provize platí do měsíčního objemu obchodů ve výši 100 000 EUR. Transakce nad tento limit jsou zpoplatněny provizí 0,2 % (minimálně 10 EUR). Může se uplatnit poplatek za směnu měny ve výši 0,5 %. Nabízené finanční nástroje nesou riziko. Investujte zodpovědně.
Promo kód XTB a výhody jeho využití
Pokud použijete promo kód XTBOFFICIAL, získáte přístup ke kurzu vytvořenému speciálně pro začínající investory. Je to skvělá příležitost, jak získat pevné základy a vyhnout se běžným chybám hned na začátku. Co vás v kurzu čeká?
Kurz pro začátečníky je komplexní úvod do světa financí.
Pomůže Vám získat větší kontrolu nad vlastními financemi.
Ukáže různé strategie, jak si postupně budovat další zdroje příjmů.
Provede vás klíčovými principy investování, abyste rozuměli základům a vyhnuli se zbytečným chybám.
Naučíte se efektivně spořit, vybírat vhodné investiční nástroje a činit uváženější finanční rozhodnutí.
Díky praktickým tipům z oblasti technické i fundamentální analýzy a také psychologie investování si vytvoříte pevný základ pro dlouhodobé budování kapitálu.
Je to ideální kurz pro každého, kdo chce vědomě spravovat své finance a bezpečně vykročit na cestu investování.
Nepropásněte tuto příležitost. Zadejte promo kód „XTBOFFICIAL“ při zakládání účtu u XTB a začněte investovat s pevnými základy!
Proč se vyplatí začít investovat u XTB?
Investování v XTB Vám otevírá přístup nejen k globálním trhům, ale i k bohaté vzdělávací základně, díky které budete činit promyšlenější investiční rozhodnutí. Přímo v aplikaci XTB najdete rozsáhlou knihovnu bezplatných vzdělávacích materiálů, od video kurzů přes webináře vedené analytiky až po aktuální analýzy a nejnovější tržní zprávy. Ať už s investováním teprve začínáte, nebo chcete vylepšit svou strategii, XTB Vám poskytne znalosti, které vás posunou k vašim cílům.
XTB zároveň nabízí velmi výhodné podmínky. Při investování do akcií a fondů ETF, ETN nebo ETC neplatíte žádnou provizi až do objemu obchodů 100 000 EUR měsíčně, takže větší část kapitálu pracuje přímo pro vás. Volné prostředky na účtu navíc neleží ladem, díky atraktivnímu úročení mohou generovat další výnosy. Pro dlouhodobé investory jsou k dispozici také speciální nástroje, například Investiční plány pro pravidelné vklady nebo Individuální penzijní účet, který umožňuje daňovou optimalizaci a efektivnější investování s ohledem na budoucnost.
0 % provize do měsíčního objemu 100 000 EUR. Transakce nad tento limit podléhají poplatku 0,2 % (minimálně 10 EUR). Může se uplatnit 0,5 % nákladů na převod měny. Nabízené finanční nástroje jsou rizikové. Investujte zodpovědně.
Shrnutí
Promo kód XTBOFFICIAL je skvělou příležitostí pro každého, kdo chce začít s investováním. Stačí jej zadat při registraci účtu u XTB a po úspěšném dokončení ověření obdržíte e-mail s odkazem na jedinečný kurz pro začínající investory. Nezáleží na tom, jestli teprve podnikáte první kroky, nebo chcete rozšířit své znalosti, tuto nabídku se rozhodně vyplatí využít.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme cookies
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.
Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol
Doba platnosti:
1 den
adobe_unique_id
Doba platnosti:
364 dní
test_cookie
Doba platnosti:
1 hodina
SESSID
Doba platnosti:
1 den
__hssc
Doba platnosti:
1 hodina
__cf_bm
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_test_cookie
xtbCookiesSettings
Doba platnosti:
364 dní
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Doba platnosti:
364 dní
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol
Doba platnosti:
364 dní
intercom-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
intercom-session-iojaybix
Doba platnosti:
6 dní
intercom-device-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
__cfruid
_cfuvid
OClmoOot
Doba platnosti:
18262 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.
Název souborů cookie
Popis
_gid
Doba platnosti:
1 den
_gaexp
Doba platnosti:
85 dní
_dc_gtm_UA-7863526-13
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-7863526-19
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-121192761-1
Doba platnosti:
1 hodina
_ga_CBPL72L2EC
Doba platnosti:
729 dní
_ga
Doba platnosti:
729 dní
__hstc
Doba platnosti:
179 dní
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_uuid
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_ds
Doba platnosti:
29 dní
_vwo_sn
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_s
Doba platnosti:
99 dní
_gcl_au
Doba platnosti:
89 dní
_ga_TC79BEJ20L
Doba platnosti:
729 dní
AnalyticsSyncHistory
Doba platnosti:
29 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_ttp
Doba platnosti:
395 dní
Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.
Název souborů cookie
Popis
MUID
Doba platnosti:
389 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_omappvs
Doba platnosti:
1 hodina
_uetsid
Doba platnosti:
1 den
_uetvid
Doba platnosti:
389 dní
sid
Doba platnosti:
29 dní
_fbp
Doba platnosti:
89 dní
fr
Doba platnosti:
89 dní
_ttp
Doba platnosti:
89 dní
_tt_enable_cookie
Doba platnosti:
89 dní
hubspotutk
Doba platnosti:
179 dní
IDE
Doba platnosti:
389 dní
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Doba platnosti:
179 dní
li_sugr
Doba platnosti:
89 dní
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Doba platnosti:
179 dní
guest_id_marketing
Doba platnosti:
729 dní
guest_id_ads
Doba platnosti:
729 dní
guest_id
Doba platnosti:
729 dní
muc_ads
Doba platnosti:
729 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
_rdt_uuid
Doba platnosti:
89 dní
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Doba platnosti:
179 dní
Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.
Název souborů cookie
Popis
bcookie
Doba platnosti:
364 dní
lidc
Doba platnosti:
1 den
UserMatchHistory
Doba platnosti:
29 dní
bscookie
Doba platnosti:
364 dní
li_gc
Doba platnosti:
179 dní
personalization_id
Doba platnosti:
729 dní
Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.
Změnit oblast a jazyk
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.