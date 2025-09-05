mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Marktanalysen

GOLD Prognose: Schwache US-Daten treiben Gold – GOLD-Analyse & Ausblick

5. September 2025

🪙📈 US-Arbeitsmarktdaten schwach – Rückenwind für die GOLD Prognose Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten enttäuschten deutlich und setzen die US-Notenbank unter Druck. Während die Fed nun fast sicher im September die Zinsen senken dürfte, profitiert Gold als sicherer...

Broadcom-Aktie 2025: Finanzzahlen, KI-Wachstum & Prognose | Aktien News

4. September 2025

Broadcom-Aktie im Fokus – Ein Gigant der Halbleiter- und Softwarebranche 📊 Die Broadcom-Aktie zählt aktuell zu den spannendsten Werten im Technologiesektor. Mit einem Börsenwert von rund 1,4 Billionen USD reiht sich Broadcom neben Schwergewichten wie NVIDIA, Microsoft und Amazon...

US Finanzsystem unter Druck – Liquidität, Fed-Politik und Risiken für Wall Street

3. September 2025

US Finanzsystem unter Druck – Liquiditätsabfluss und Risiken für Wall Street 💵 Das US Finanzsystem befindet sich an einem kritischen Punkt: Die US-Regierung führt seit Wochen beispiellose Auktionen von 4-Wochen-Staatsanleihen im Volumen von jeweils 100 Milliarden USD durch....

