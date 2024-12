MicroStrategy und Palantir schließen sich bei jährlicher Umstrukturierung dem Nasdaq 100 an und markieren Meilenstein in Krypto und KI

In einer bedeutenden Umstrukturierung, die am vergangenen Freitag angekündigt wurde, wird der Nasdaq 100 Index drei leistungsstarke Technologieunternehmen aufnehmen und sich gleichzeitig von drei anderen verabschieden. Im Rampenlicht stehen zwei Technologie-Innovatoren: MicroStrategy Inc. (MSTR.US),...

Mehr