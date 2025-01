Bitcoin Bullen stecken nicht auf 🔴 Zeitnahe Attacke auf Allzeithochs weiter ein Thema

Bitcoin hat eine spannende Handelswoche hinter sich, beginnend bereits am Montag. Ich schrieb in der Bitcoin Betrachtung am vergangenen Wochenende, dass das Schlüssellevel auf der Unterseite weiter auf der $92.000 Marke sein dürfte, ein Bruch darunter könnte einen kleinen „Bitcoin...

