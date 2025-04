3 Märkte, die man nächste Woche beobachten sollte (11.04.2025)

Die zweite Aprilwoche war von einer massiven Marktvolatilität geprägt. Zunächst gerieten die US-Indizes offiziell in einen Bärenmarkt, gefolgt von einer der besten Sitzungen in der Geschichte der Wall Street nach der Ankündigung einer 90-tägigen Aussetzung der Zölle – mit Ausnahme von China. Derzeit hat der Handelskrieg zwischen den USA und China einen absoluten Höhepunkt erreicht, sodass alle Informationen über Zölle und mögliche Vereinbarungen für die Märkte auf dem Weg in die Osterferien von entscheidender Bedeutung sind. Natürlich werden auch eine Reihe von makroökonomischen Berichten veröffentlicht, darunter Chinas BIP-Daten, während die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Entscheidung über die Zinssätze bekannt geben wird. Daher lohnt es sich diese Woche, den Märkten wie EURUSD, CHN.cash und GOLD besondere Aufmerksamkeit zu schenken. EURUSD Das Währungspaar EURUSD hat angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der US-Wirtschaft und einer Kapitalflucht aus dem Land den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Investoren suchen Zuflucht in anderen sicheren Häfen, darunter europäische Anleihen, deren Renditen in Erwartung einer Zinssenkung durch die EZB an diesem Donnerstag fallen. Die EZB wird die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 2,25 % senken, wobei bis zum Jahresende weitere Senkungen auf 1,75 % erwartet werden. Trotz der starken Erwartungen an weitere Zinssenkungen der EZB könnte der Markt den Euro weiterhin positiv bewerten, wenn sich die Situation zwischen China und den USA nicht verbessert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen CHN.cash In der zweiten Aprilwoche erhielten wir die chinesischen VPI-Inflationsdaten, die zeigten, dass das Land in eine Deflation geraten ist. In Kürze werden die BIP-Daten Chinas für das erste Quartal 2025 veröffentlicht, die für Mittwoch während der asiatischen Sitzung geplant sind. Die Daten werden voraussichtlich eine leichte Verlangsamung im Vergleich zum vierten Quartal 2024 zeigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Rückgang von 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Viele Ökonomen gehen jedoch davon aus, dass das reale Wachstum eher bei 3–4 % liegt. Es ist erwähnenswert, dass sich die chinesischen Indizes trotz des umfassenden Handelskrieges zwischen den USA und China (US-Zölle bei 145 % und chinesische Zölle bei 125 %) erholen. Es gibt Anzeichen dafür, dass China seine Bestände an US-Schulden reduzieren könnte, was zu verstärkten Käufen auf dem lokalen Markt führen könnte. Wir beobachten auch eine Stärkung des chinesischen Yuan. Dennoch wird die Marktstimmung in erster Linie von Nachrichten über die Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt bestimmt werden. GOLD Gold hat mit einem Anstieg auf über 3.200 $ pro Unze ein neues Allzeithoch erreicht. Die Rendite in diesem Jahr liegt bei 22 %, und Investmentfirmen erhöhen ihre Jahresendprognosen für das Metall, wobei einige Werte von über 4.000 $ prognostizieren. Angesichts des starken Ausverkaufs von US-Schulden und der großen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelskrieg gilt Gold derzeit als der beste sichere Hafen für freies Kapital. Die Volatilität von Gold könnte anhalten, da die Märkte weiterhin anfällig für US-Makrodaten und den Handelskrieg sein werden. Quellen: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

