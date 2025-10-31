AbbVie Aktie übertrifft Gewinnerwartungen – Aktie fällt trotz starker Ergebnisse

Das Wichtigste in Kürze Gewinn übertrifft Erwartungen

Schwäche in Onkologie & Ästhetik

Neue Medikamente kompensieren Humira-Verluste

Die AbbVie-Aktie steht heute im Fokus der Aktien News, nachdem der US-Pharmakonzern seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht hat.

Obwohl das Unternehmen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Analystenschätzungen übertraf, reagierte der Markt negativ – die Aktie fiel um fast 4 % und notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit Ende September. ► AbbVie WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091 | Ticker: ABBV.US 🧠 Drei Key Takeaways 💰 Gewinn übertrifft Erwartungen: Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 1,86 USD – über den prognostizierten 1,77 USD .

📉 Schwäche in Onkologie & Ästhetik: Umsatzrückgänge bei Botox und Juvederm deuten auf nachlassende Konsumnachfrage im Gesundheitssektor hin.

💪 Neue Medikamente kompensieren Humira-Verluste: Starke Zuwächse bei Skyrizi und Rinvoq stabilisieren das Kerngeschäft. 📊 Quartalszahlen im Überblick Kennzahl Ergebnis Erwartung Veränderung (YoY) Umsatz 15,7 Mrd. USD 15,5 Mrd. USD +3 % Bereinigtes EPS 1,86 USD 1,77 USD +5 % Onkologie 1,68 Mrd. USD — –0,3 % Ästhetik (Botox, Juvederm) 1,19 Mrd. USD — –3,7 % Humira 0,99 Mrd. USD — –55 % ⚙️ Geschäftsbereiche im Detail 💪 Immunologie & Neurowissenschaften treiben Wachstum AbbVie überzeugt in den Kernsparten: Immunologie: Umsatzplus von 12 % dank starker Nachfrage nach Skyrizi und Rinvoq

Neurowissenschaften: Wachstum um 20 %, angetrieben durch erfolgreiche Neueinführungen Diese Segmente kompensieren den erwarteten Rückgang des einstigen Blockbusters Humira, dessen Umsatz nach Patentablauf 2023 um 55 % einbrach. 🧬 Schwäche in Onkologie & Ästhetik belastet Stimmung Besonders negativ fiel das Ergebnis in den Bereichen Onkologie (-0,3 %) und Ästhetik (-3,7 %) auf.

Produkte wie Botox und Juvederm blieben hinter den Erwartungen zurück – ein mögliches Signal, dass Konsumenten im Bereich Schönheitsmedizin vorsichtiger ausgeben. Diese Entwicklung wird an der Börse als Frühindikator für sinkende Verbraucherstimmung gewertet, was sich auf den gesamten Gesundheitssektor auswirken könnte. 📈 Ausblick bleibt positiv Trotz der Rückgänge in einzelnen Sparten erhöhte AbbVie seine Jahresprognose – ein deutliches Zeichen des Vertrauens in die Stärke der Kernprodukte.

Das Unternehmen will weiterhin: Dividenden steigern

Neue Wirkstoffe schneller auf den Markt bringen

Synergien in der Pipeline nutzen, um das Nach-Humira-Zeitalter erfolgreich zu gestalten 📘 Fazit – AbbVie Aktie zwischen Stärke und strukturellem Wandel 💊 Die Aktien News zu AbbVie zeigen ein gemischtes Bild: Operativ stark, aber von schwächeren Konsumtrends und rückläufiger Nachfrage im Ästhetikbereich belastet. Während die Immunologie- und Neurosparten robust wachsen und die Humira-Lücke zunehmend schließen, bleibt das Onkologie- und Botox-Geschäft ein Unsicherheitsfaktor. Langfristig spricht AbbVies Pipeline, die solide Bilanz und die steigende Dividende für Stabilität – kurzfristig dürfte die Aktie jedoch volatil bleiben, bis sich die Absatztrends im Konsumsektor verbessern. AbbVie Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinsturment notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

