Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) erreicht neue Allzeithochs und steht aktuell klar im Fokus der Börse Aktuell. In den vergangenen Tagen legte die Aktie an der Börse in Taipeh um bis zu 7 % zu. Seit Jahresbeginn 2025 summiert sich der Kursanstieg auf rund 50 %, während die Marktkapitalisierung erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat.
► TSMC WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM
Ein wesentlicher Kurstreiber ist die jüngste Entscheidung von Goldman Sachs, das Kursziel für die TSMC Aktie anzuheben. Die Anpassung unterstreicht das hohe Vertrauen der Analysten in die weitere Entwicklung des weltweit größten Auftragsfertigers für Halbleiter und stützt die positive TSMC Prognose für die kommenden Jahre.
KI als Wachstumsmotor – TSMC Prognose mit starkem Umsatzpotenzial
Die optimistische Einschätzung von Goldman Sachs ist nur ein Teil der Gesamtentwicklung. Künstliche Intelligenz hat sich in den vergangenen Jahren zum zentralen Wachstumstreiber von TSMC entwickelt. Die Nachfrage nach Hochleistungs-AI-Chips ist so hoch, dass die Produktionskapazitäten in den fortschrittlichen 3-nm- und 5-nm-Technologien langfristig ausgelastet sind.
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum in US-Dollar 2026 rund 30 % und 2027 etwa 28 % erreichen könnte. Diese Zahlen untermauern die positive TSMC Prognose und erklären, warum Investoren die Aktie derzeit besonders stark nachfragen.
Mit einem angekündigten Investitionsvolumen von über 150 Milliarden US-Dollar bis 2028 setzt TSMC klar auf nachhaltiges Wachstum in den Bereichen KI, Rechenzentren und High-Performance-Computing – ein entscheidender Faktor für die Bewertung an der Börse.
2-nm-Technologie als strategischer Meilenstein
Ein weiterer zentraler Punkt der aktuellen Börse-Aktuell-Bewertung ist der technologische Fortschritt. Die Einführung der 2-nm-Technologie stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals kommt die Gate-All-Around-Transistortechnologie in der Massenproduktion zum Einsatz, was sowohl die Leistung steigert als auch den Energieverbrauch deutlich senkt.
Ein Großteil der Produktionskapazitäten ist bereits durch Schlüsselkunden wie Apple und NVIDIA reserviert. Das sorgt für hohe Planungssicherheit und stabile Umsätze in den kommenden Jahren. Im mobilen Segment bildet die 2-nm-Technologie die Basis für zukünftige High-End-Prozessoren und verschafft TSMC einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Marktführerschaft trotz wachsender Konkurrenz
TSMC behauptet weiterhin eine dominante Stellung im globalen Halbleitermarkt. Wettbewerber wie Samsung arbeiten zwar ebenfalls an 2-nm-Prozessen, liegen technologisch jedoch noch zurück. Trotz einzelner Versuche von Kunden, ihre Lieferketten durch Multi-Sourcing zu diversifizieren, bleibt TSMC der bevorzugte Partner für anspruchsvolle Projekte in den Bereichen KI, Rechenzentren und High-End-Mobile-Chips.
Börse Aktuell: Marktstimmung und Risiken im Blick
Die starke Kursentwicklung führt dazu, dass der Markt TSMC zunehmend als strategische Infrastruktur der globalen Datenökonomie bewertet – und nicht mehr als klassischen Chipproduzenten. Diese hohe Bewertung bringt jedoch auch Risiken mit sich. Die Erwartungen der Anleger sind entsprechend hoch, sodass Verzögerungen bei neuen Fertigungsprozessen oder unerwartete Schwächen bei den Quartalszahlen deutliche Kursreaktionen auslösen könnten.
Positive Faktoren:
-
Rekordstände der Aktie
-
Voll ausgelastete Produktionskapazitäten
-
Aggressive Investitionsstrategie
-
Technologische Führungsposition bei 2-nm-Prozessen
Risiken:
-
Hohe Bewertung und geringe Fehlertoleranz
-
Steigender Kostendruck durch massive Investitionen
-
Potenzielle Auftragsverlagerungen durch Multi-Sourcing
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: TSMC Prognose bleibt langfristig positiv
TSMC startet mit enormem Rückenwind in das Jahr 2026. Börse Aktuell zeigt sich die Aktie auf Rekordniveau, Analysten erhöhen ihre Kursziele und der anhaltende KI-Boom stützt die positive TSMC Prognose. Die Massenproduktion von 2-nm-Chips, der kontinuierliche Ausbau der Kapazitäten und strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen machen TSMC zu einem zentralen Akteur der globalen Halbleiterindustrie.
TSMC ist längst mehr als ein Chipfertiger – das Unternehmen bildet das technologische Fundament für künstliche Intelligenz, Hochleistungsrechner und die nächste Generation mobiler Technologien.
