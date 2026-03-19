Aktie im Fokus: adidas Prognose 2026 - Bewertung, Chancen und Risiken

Das Wichtigste in Kürze Fundamental stark, Bewertung attraktiv

Kurzfristig schwaches Chartbild

adidas Prognose verhalten

Die adidas Aktie im Fokus zeigt sich trotz konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten grundsätzlich stabil. Die langfristige adidas Prognose bleibt positiv, auch wenn kurzfristige Risiken im Chartbild dominieren. ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS ⚡ Key Takeaways Fundamental stark, Bewertung attraktiv: adidas überzeugt mit Gewinnwachstum, steigender Dividende und gilt aktuell als unterbewertet.

Kurzfristig schwaches Chartbild: Die Aktie bleibt technisch bärisch, solange wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden.

adidas Prognose verhalten: Trotz solider Aussichten überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken (60 % bärisches Szenario). Fundamentaldaten der adidas Aktie Aktueller Preis: 136,85 EUR

Marktkapitalisierung: 24,45 Mrd. EUR

Umsatz 2025: 24,81 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2025): 31,95 %

KGV (2026):* 14,68

4-Wochen-Performance: -7,10 %

Dividendenrendite 2026:* 2,69 %

Bewertung: Stark unterbewertet

Branche: Sportartikel *Prognose adidas Prognose: Fundamentale Entwicklung Mehrere Analysten sehen Potenzial durch mögliche Rückerstattungen von US-Zöllen. Die Erfolgsaussichten sind nach jüngsten Gerichtsentscheidungen gestiegen, auch wenn die US-Regierung Widerstand signalisiert. Operativ konnte adidas zuletzt überzeugen: Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich (währungsbereinigt)

Gewinnanstieg um 67 % auf rund 1,4 Mrd. EUR

Dividende soll um 40 % steigen (2,80 EUR je Aktie) Für das laufende Jahr erwartet der Konzern: Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich (~ +2 Mrd. EUR)

Betriebsergebnisanstieg auf etwa 2,3 Mrd. EUR

Belastungen von rund 400 Mio. EUR durch Zölle und Währungseffekte Die adidas Prognose bleibt damit solide, liegt jedoch teilweise unter den Markterwartungen. Chartanalyse: adidas Aktie im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die adidas Aktie befindet sich klar in einem Abwärtstrend: Notierung unter SMA20 (147,92 EUR) und SMA50 (151,68 EUR)

Mehrere gescheiterte Ausbruchsversuche seit Oktober 2025

Wellenförmige Abwärtsbewegung Mögliche Kursziele: 129,94 EUR

114,60 EUR Fazit Tageschart: bärisch Ein nachhaltiger Trendwechsel wäre erst bei einem Ausbruch über SMA20 und SMA50 wahrscheinlich. YouTube Trading Videos 4h-Chart (kurzfristige adidas Prognose) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Verlust aller wichtigen gleitenden Durchschnitte

Schwaches Momentum nach Fehlausbruch an der SMA200

Erholungen bislang nicht nachhaltig Kurzfristige Einschätzung: Weiterhin Abwärtsrisiken

Erholung nur technisch, nicht trendbestätigend Fazit 4h-Chart: bärisch Wahrscheinlichkeiten der Szenarien (adidas Prognose) Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 % Sowohl kurzfristig als auch mittelfristig überwiegen aktuell die Risiken. Wichtige Kursmarken Widerstände 139,45 · 139,75 · 145,99 · 147,92 · 151,68 · 155,16 · 172,66 · 196,50 Unterstützungen 135,00 · 129,94 · 126,20 · 114,60 · 93,39 Fazit: adidas Aktie im Fokus Die adidas Aktie im Fokus kombiniert starke Fundamentaldaten mit einem aktuell schwachen Chartbild. Positiv: Wachstum, steigende Gewinne, attraktive Bewertung

Negativ: Zölle, unter Erwartungen liegende Prognose, technischer Abwärtstrend Die adidas Prognose bleibt langfristig stabil, kurzfristig dominieren jedoch die Abwärtsrisiken. Ein nachhaltiger Trendwechsel setzt eine Rückeroberung der wichtigen gleitenden Durchschnitte voraus. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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Alle Details zur Aktion hier FAQ zur adidas Aktie Ist die adidas Aktie aktuell unterbewertet?

Ja, die adidas Aktie gilt aktuell als unterbewertet, was sich unter anderem im moderaten KGV und der soliden Gewinnentwicklung widerspiegelt. Wie lautet die aktuelle adidas Prognose?

Die adidas Prognose ist langfristig positiv mit weiterem Umsatz- und Gewinnwachstum. Kurzfristig überwiegen jedoch die Abwärtsrisiken aufgrund eines schwachen Chartbilds. Welche Risiken bestehen für die adidas Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen Zölle, Währungseffekte sowie ein anhaltender technischer Abwärtstrend. Welche Chancen hat die adidas Aktie?

Chancen ergeben sich durch starkes operatives Wachstum, steigende Margen und mögliche Rückerstattungen von US-Zöllen. Ist die adidas Aktie ein Kauf?

Langfristig orientierte Anleger könnten Chancen sehen, kurzfristig sollten jedoch die technischen Risiken berücksichtigt werden. Wie hoch ist die Dividende von adidas?

Für 2026 wird eine Dividendenrendite von rund 2,69 % erwartet, mit weiterem Potenzial bei steigenden Gewinnen. Welche Kursziele sind bei der adidas Aktie wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 129,94 EUR und 114,60 EUR, während Widerstände im Bereich von 147 EUR bis 155 EUR verlaufen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



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