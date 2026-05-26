Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Halbleiter-Rallye kämpft gegen Ölpreis-Schock

- Tech-Sektor treibt Nasdaq 100
- Geopolitische Bremsklötze
- Zinswende in Gefahr
- Tech-Sektor treibt Nasdaq 100
- Geopolitische Bremsklötze
- Zinswende in Gefahr
Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones: Halbleiter-Rallye kämpft gegen Ölpreis-Schock
Die US-Leitindizes zeigen sich am Dienstag im Kassahandel gut gelaunt, obwohl die Futures im Vorfeld leichte Rückgänge verzeichneten. Während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,0 % zulegen kann, klettert der breiter gefasste S&P 500 um 0,5 %. Der klassische Industrieindex Dow Jones bewegt sich hingegen vorsichtiger. Investoren wägen derzeit die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten ab, finden jedoch starken Rückhalt in einem boomenden Halbleitersektor und spürbar sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen.
Key Takeaways
-
Tech-Sektor treibt Nasdaq 100: Ein extremes Kursziel für Micron Technology sorgt für eine massive Rallye bei Chip-Aktien.
-
Geopolitische Bremsklötze: US-Militärschläge im Iran lassen die Ölpreise steigen und belasten die Futures von S&P 500 und Dow Jones.
-
Zinswende in Gefahr: Sinkende US-Renditen nach dem Memorial Day federn die Märkte ab, doch Zinserhöhungs-Sorgen flammen im Hintergrund auf.
Geopolitik und Ölmarkt belasten die Futures
Die Wall Street steht weiterhin unter dem Eindruck neuer Spannungen im Nahen Osten. Nach US-Luftangriffen zur Selbstverteidigung im Süden des Irans – die auf Raketenabschussplätze und verminte Schiffe abzielten – kletterte der Ölpreis der Sorte Brent wieder über die Marke von 96 USD pro Barrel. Donald Trump betonte zwar, dass die Verhandlungen „gut vorankommen“, drohte jedoch gleichzeitig mit einer militärischen Eskalation. Diese Unsicherheit lastete zunächst auf den Termingeschäften des Dow Jones und des S&P 500, da steigende Energiepreise als Treiber für die Inflation gelten.
Zinsmarkt im Wandel: Steigende Renditen-Sensitivität
Nach dem verlängerten Memorial-Day-Wochenende starteten die US-Staatsanleihen mit Kursgewinnen, wodurch die Rendite der 10-jährigen Papiere unter 4,5 % fiel. Diese Entlastung stützt vor allem die Wachstumswerte im Nasdaq 100. Dennoch zeigt sich im Hintergrund ein restriktiverer Markttrend: Händler reduzieren zunehmend ihre Wetten auf baldige Zinssenkungen der Federal Reserve. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli wird vom Markt inzwischen mit 8,5 % eingepreist – vor einem Monat lag dieser Wert noch bei mageren 0,9 %. Neue Impulse erhoffen sich Marktteilnehmer von den anstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen.
Micron-Explosion beflügelt den Halbleiter-Sektor im S&P 500
Für die herausragende Performance im Nasdaq 100 und S&P 500 ist primär die Halbleiterbranche verantwortlich. Die Aktie von Micron Technology schoss regelrecht nach oben, nachdem die Großbank UBS ihr Kursziel von 535 USD auf spektakuläre 1.625 USD mehr als verdreifacht hatte. Die Analysten argumentieren, dass der Speichermarkt durch langfristige 3- bis 5-Jahres-Verträge mit Tech-Giganten (Hyperscalern) seine historische Zyklizität verliert. Davon profitiert die gesamte Branche: Auch AMD und Qualcomm konnten jeweils um mehr als 3 % zulegen.
Turbulenzen im Ölsektor und Lichtblick bei Autozulieferern
Abseits der Tech-Rallye erlebte der Ölsektor trotz gestiegener Rohölpreise einen Dämpfer. Die Aktien von BP verloren fast 4 %, nachdem der Vorstandsvorsitzende Albert Manifold wegen schwerer Bedenken hinsichtlich der Governance- und Führungsstandards überraschend abgesetzt wurde. Positivere Nachrichten gab es für den Dow Jones- und S&P 500-Umfeld aus der Automobilbranche: Lear Corp. legte um 2 % zu, nachdem die Bank TD Cowen die Aktie auf „Buy“ hochgestuft hatte und auf eine unerwartet starke Fahrzeugproduktion in Nordamerika verwies.
Expertenfazit von Jeremy Krings 📊
Die US-Märkte präsentieren sich zweigeteilt. Während der Dow Jones unter den geopolitischen Ölpreis-Risiken leidet, feiern S&P 500 und Nasdaq 100 dank der historischen Micron-Aufstufung eine Tech-Party. Die strukturellen Veränderungen im KI-gestützten Halbleitermarkt erweisen sich aktuell als stark genug, um die makroökonomischen Sorgen rund um die Fed-Zinspolitik und den Nahen Osten zu überstimmen. Kurzfristig bleibt die Volatilität jedoch hoch.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Nasdaq 100 Index knackt die 30.000er-Marke! Börse Aktuell im Halbleiter-Rausch
Goldpreis unter Druck: Aktuelle Gold Prognose nach US-Angriffen
Nvidia fordert Intel und AMD auf dem CPU-Markt heraus
Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für das Unternehmen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 26.05.26
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.