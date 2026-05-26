Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Halbleiter-Rallye kämpft gegen Ölpreis-Schock

Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones: Halbleiter-Rallye kämpft gegen Ölpreis-Schock

Die US-Leitindizes zeigen sich am Dienstag im Kassahandel gut gelaunt, obwohl die Futures im Vorfeld leichte Rückgänge verzeichneten. Während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,0 % zulegen kann, klettert der breiter gefasste S&P 500 um 0,5 %. Der klassische Industrieindex Dow Jones bewegt sich hingegen vorsichtiger. Investoren wägen derzeit die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten ab, finden jedoch starken Rückhalt in einem boomenden Halbleitersektor und spürbar sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen.

Key Takeaways

Tech-Sektor treibt Nasdaq 100: Ein extremes Kursziel für Micron Technology sorgt für eine massive Rallye bei Chip-Aktien.

Geopolitische Bremsklötze: US-Militärschläge im Iran lassen die Ölpreise steigen und belasten die Futures von S&P 500 und Dow Jones .

Zinswende in Gefahr: Sinkende US-Renditen nach dem Memorial Day federn die Märkte ab, doch Zinserhöhungs-Sorgen flammen im Hintergrund auf.

Geopolitik und Ölmarkt belasten die Futures

Die Wall Street steht weiterhin unter dem Eindruck neuer Spannungen im Nahen Osten. Nach US-Luftangriffen zur Selbstverteidigung im Süden des Irans – die auf Raketenabschussplätze und verminte Schiffe abzielten – kletterte der Ölpreis der Sorte Brent wieder über die Marke von 96 USD pro Barrel. Donald Trump betonte zwar, dass die Verhandlungen „gut vorankommen“, drohte jedoch gleichzeitig mit einer militärischen Eskalation. Diese Unsicherheit lastete zunächst auf den Termingeschäften des Dow Jones und des S&P 500, da steigende Energiepreise als Treiber für die Inflation gelten.

Zinsmarkt im Wandel: Steigende Renditen-Sensitivität

Nach dem verlängerten Memorial-Day-Wochenende starteten die US-Staatsanleihen mit Kursgewinnen, wodurch die Rendite der 10-jährigen Papiere unter 4,5 % fiel. Diese Entlastung stützt vor allem die Wachstumswerte im Nasdaq 100. Dennoch zeigt sich im Hintergrund ein restriktiverer Markttrend: Händler reduzieren zunehmend ihre Wetten auf baldige Zinssenkungen der Federal Reserve. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli wird vom Markt inzwischen mit 8,5 % eingepreist – vor einem Monat lag dieser Wert noch bei mageren 0,9 %. Neue Impulse erhoffen sich Marktteilnehmer von den anstehenden Daten zum US-Verbrauchervertrauen.

Micron-Explosion beflügelt den Halbleiter-Sektor im S&P 500

Für die herausragende Performance im Nasdaq 100 und S&P 500 ist primär die Halbleiterbranche verantwortlich. Die Aktie von Micron Technology schoss regelrecht nach oben, nachdem die Großbank UBS ihr Kursziel von 535 USD auf spektakuläre 1.625 USD mehr als verdreifacht hatte. Die Analysten argumentieren, dass der Speichermarkt durch langfristige 3- bis 5-Jahres-Verträge mit Tech-Giganten (Hyperscalern) seine historische Zyklizität verliert. Davon profitiert die gesamte Branche: Auch AMD und Qualcomm konnten jeweils um mehr als 3 % zulegen.

Turbulenzen im Ölsektor und Lichtblick bei Autozulieferern

Abseits der Tech-Rallye erlebte der Ölsektor trotz gestiegener Rohölpreise einen Dämpfer. Die Aktien von BP verloren fast 4 %, nachdem der Vorstandsvorsitzende Albert Manifold wegen schwerer Bedenken hinsichtlich der Governance- und Führungsstandards überraschend abgesetzt wurde. Positivere Nachrichten gab es für den Dow Jones- und S&P 500-Umfeld aus der Automobilbranche: Lear Corp. legte um 2 % zu, nachdem die Bank TD Cowen die Aktie auf „Buy“ hochgestuft hatte und auf eine unerwartet starke Fahrzeugproduktion in Nordamerika verwies.

Expertenfazit von Jeremy Krings 📊

Die US-Märkte präsentieren sich zweigeteilt. Während der Dow Jones unter den geopolitischen Ölpreis-Risiken leidet, feiern S&P 500 und Nasdaq 100 dank der historischen Micron-Aufstufung eine Tech-Party. Die strukturellen Veränderungen im KI-gestützten Halbleitermarkt erweisen sich aktuell als stark genug, um die makroökonomischen Sorgen rund um die Fed-Zinspolitik und den Nahen Osten zu überstimmen. Kurzfristig bleibt die Volatilität jedoch hoch.