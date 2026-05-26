Aktie im Fokus: Daimler Truck Holding Aktie - Analyse, Chartcheck und Prognose

- Schwache US-Nachfrage belastet die Daimler Truck Holding Aktie deutlich
- Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt der Konzern optimistisch
- Charttechnisch bleibt die Zone um 45 EUR entscheidend
- Schwache US-Nachfrage belastet die Daimler Truck Holding Aktie deutlich
- Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt der Konzern optimistisch
- Charttechnisch bleibt die Zone um 45 EUR entscheidend
Die Daimler Truck Holding Aktie steht aktuell unter Druck. Vor allem die schwachen Rahmenbedingungen auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt haben im ersten Quartal 2026 deutliche Spuren hinterlassen. Der Gewinn je Aktie sackte im Jahresvergleich massiv ab und lag zuletzt nur noch bei 0,18 EUR je Aktie.
Trotz der rückläufigen Profitabilität hält das Management am Jahresausblick fest. Hoffnung macht insbesondere die Entwicklung der Auftragseingänge, die sich nach dem Einbruch im Vorjahr wieder deutlich erholen konnten.
► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG
💡 Key Takeaways
- Schwache US-Nachfrage belastet die Daimler Truck Holding Aktie deutlich: Gewinn je Aktie bricht im Jahresvergleich um 80 % auf 0,18 EUR ein.
- Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt der Konzern optimistisch: Auftragseingänge steigen im Jahresvergleich um 50 % auf 114.043 Fahrzeuge.
- Charttechnisch bleibt die Zone um 45 EUR entscheidend: Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 50 EUR freisetzen, während die SMA200 als zentrale Unterstützung fungiert.
Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|41,91 EUR
|Marktkapitalisierung
|32,03 Mrd. EUR
|Umsatz 2025
|45,91 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote 2025
|31,14 %
|KGV 2026*
|12,05
|4-Wochen-Performance
|-4,15 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2026*
|4,78 %
|Branche
|LKW-Produktion
* Prognose
Dividende bleibt stabil
Die Daimler Truck Holding Aktie überzeugt weiterhin mit einer attraktiven Dividendenrendite. Für 2025 plant der Konzern erneut eine Dividende von 1,90 EUR je Aktie. Daraus ergibt sich aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 Prozent. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttung auf etwa 1,46 Mrd. EUR.
Gerade für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie damit trotz der operativen Schwäche interessant.
Schwaches Quartal belastet die Daimler Truck Holding Aktie
Im ersten Quartal 2026 musste Daimler Truck deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Der Umsatz des Industriegeschäfts ohne Finanzdienstleistungen fiel im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,1 Mrd. EUR.
Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach sogar um rund 50 Prozent auf 498 Mio. EUR ein. Die operative Marge sank von zuvor deutlich höheren Niveaus auf nur noch 5,0 Prozent.
Zusätzlich belastete ein Verlust im Beteiligungsergebnis von 239 Mio. EUR das Konzernergebnis. Ursache hierfür waren Abschreibungen auf die Beteiligung Amplify. Hintergrund sind Verzögerungen beim Produktionsstart und beim Hochlauf der Batterieproduktion in den USA.
Positiv entwickelte sich dagegen der Auftragseingang. Die Bestellungen stiegen in den ersten drei Monaten 2026 um 50 Prozent auf 114.043 Fahrzeuge.
Chartanalyse der Daimler Truck Holding Aktie
Tageschart: Wichtige Unterstützung an der SMA200
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass die Daimler Truck Holding Aktie nach dem Hoch bei 45,14 EUR deutliche Gewinnmitnahmen verzeichnete. Die Aktie fiel zeitweise sogar unter die SMA200 zurück.
Besonders auffällig bleibt die hohe Relevanz der SMA200 als Unterstützungszone. Bereits mehrfach konnte sich die Aktie im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.
Zuletzt gelang ein erneuter Anstieg bis an die SMA50. Kann sich die Aktie nachhaltig über dieser Linie etablieren, könnte ein weiterer Angriff auf die wichtige Widerstandszone um 45 EUR folgen.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 45 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Szenario wären mittelfristig Kurse in Richtung 47,63 EUR und später sogar 50 EUR möglich.
Sollte die SMA200 dagegen nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Dann könnte die Daimler Truck Holding Aktie erneut das November-Tief 2025 ins Visier nehmen.
Einschätzung Tageschart
Prognose: neutral
Wahrscheinlichkeiten laut Analyse
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
YouTube Trading Videos
4-Stunden-Chart: Entscheidung an der SMA200
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bleibt die SMA200 die entscheidende Marke. Nach mehreren Rücksetzern im März konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren. Anfang Mai wurde diese Unterstützung jedoch unterschritten.
Zuletzt gelang der Sprung zurück über die SMA20. Die Bewegung stoppte allerdings zunächst an der SMA200.
Für eine nachhaltige Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes müsste sich die Daimler Truck Holding Aktie klar über der SMA200 etablieren. Gelingt dies, könnten erneut die Jahreshochs in den Fokus rücken.
Auf der Unterseite bleibt die SMA20 eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Ein Rückfall darunter würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöhen.
Einschätzung 4h-Chart
Prognose: neutral
Wahrscheinlichkeiten laut Analyse
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Daimler Truck Holding Aktie
Widerstände
- 43,37 EUR
- 43,76 EUR (Gap)
- 44,92 EUR
- 45,14 EUR
- 47,00 EUR
- 50,00 EUR
Unterstützungen
- 41,96 EUR
- 41,87 EUR
- 41,47 EUR
- 41,16 EUR
- 40,92 EUR
- 40,64 EUR
- 40,04 EUR
- 37,39 EUR
- 34,78 EUR
- 31,41 EUR
Fazit zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie bleibt angesichts der schwachen US-Nachfrage kurzfristig belastet. Dennoch sorgen die attraktive Dividende, die solide Bewertung sowie die steigenden Auftragseingänge für Stabilisierungspotenzial.
Charttechnisch entscheidet sich nun vor allem an der SMA200 und der Widerstandszone um 45 EUR, ob die Aktie wieder in einen nachhaltigen Aufwärtstrend übergehen kann. Langfristig orientierte Anleger dürften die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.
Quelle: Daten und Charts aus xStation5
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
FAQ zur Daimler Truck Holding Aktie
Warum steht die Daimler Truck Holding Aktie im Fokus?
Die Aktie steht im Fokus, weil schwache Rahmenbedingungen auf dem US-Markt Umsatz und Gewinn deutlich belastet haben.
Wie hoch ist die Dividende der Daimler Truck Holding Aktie?
Die Dividende für 2025 soll wie im Vorjahr 1,90 EUR je Aktie betragen.
Wie hat sich der Gewinn je Aktie entwickelt?
Der Gewinn je Aktie fiel im Jahresvergleich um 80 Prozent auf 0,18 EUR.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Die Zone um 45 EUR ist ein wichtiger Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen.
Wie lautet die aktuelle Einschätzung zur Aktie?
Die Einschätzung bleibt neutral. Langfristig wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Halbleiter-Rallye kämpft gegen Ölpreis-Schock
Nvidia fordert Intel und AMD auf dem CPU-Markt heraus
Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 26.05.26 🔴 Überblick für KW 22
BÖRSE AKTUELL: Europäische Aktien tendieren nach unten ⬇️ Was bewegt die Märkte heute❓
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.