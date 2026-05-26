Aktie im Fokus: Daimler Truck Holding Aktie - Analyse, Chartcheck und Prognose

Die Daimler Truck Holding Aktie steht aktuell unter Druck. Vor allem die schwachen Rahmenbedingungen auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt haben im ersten Quartal 2026 deutliche Spuren hinterlassen. Der Gewinn je Aktie sackte im Jahresvergleich massiv ab und lag zuletzt nur noch bei 0,18 EUR je Aktie.

Trotz der rückläufigen Profitabilität hält das Management am Jahresausblick fest. Hoffnung macht insbesondere die Entwicklung der Auftragseingänge, die sich nach dem Einbruch im Vorjahr wieder deutlich erholen konnten.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

💡 Key Takeaways

Schwache US-Nachfrage belastet die Daimler Truck Holding Aktie deutlich: Gewinn je Aktie bricht im Jahresvergleich um 80 % auf 0,18 EUR ein.

Trotz schwacher Quartalszahlen bleibt der Konzern optimistisch: Auftragseingänge steigen im Jahresvergleich um 50 % auf 114.043 Fahrzeuge.

Charttechnisch bleibt die Zone um 45 EUR entscheidend: Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 50 EUR freisetzen, während die SMA200 als zentrale Unterstützung fungiert.

Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 41,91 EUR Marktkapitalisierung 32,03 Mrd. EUR Umsatz 2025 45,91 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 31,14 % KGV 2026* 12,05 4-Wochen-Performance -4,15 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 4,78 % Branche LKW-Produktion

* Prognose

Dividende bleibt stabil

Die Daimler Truck Holding Aktie überzeugt weiterhin mit einer attraktiven Dividendenrendite. Für 2025 plant der Konzern erneut eine Dividende von 1,90 EUR je Aktie. Daraus ergibt sich aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 Prozent. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttung auf etwa 1,46 Mrd. EUR.

Gerade für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie damit trotz der operativen Schwäche interessant.

Schwaches Quartal belastet die Daimler Truck Holding Aktie

Im ersten Quartal 2026 musste Daimler Truck deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen. Der Umsatz des Industriegeschäfts ohne Finanzdienstleistungen fiel im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 9,1 Mrd. EUR.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern brach sogar um rund 50 Prozent auf 498 Mio. EUR ein. Die operative Marge sank von zuvor deutlich höheren Niveaus auf nur noch 5,0 Prozent.

Zusätzlich belastete ein Verlust im Beteiligungsergebnis von 239 Mio. EUR das Konzernergebnis. Ursache hierfür waren Abschreibungen auf die Beteiligung Amplify. Hintergrund sind Verzögerungen beim Produktionsstart und beim Hochlauf der Batterieproduktion in den USA.

Positiv entwickelte sich dagegen der Auftragseingang. Die Bestellungen stiegen in den ersten drei Monaten 2026 um 50 Prozent auf 114.043 Fahrzeuge.

Chartanalyse der Daimler Truck Holding Aktie

Tageschart: Wichtige Unterstützung an der SMA200

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Daimler Truck Holding Aktie nach dem Hoch bei 45,14 EUR deutliche Gewinnmitnahmen verzeichnete. Die Aktie fiel zeitweise sogar unter die SMA200 zurück.

Besonders auffällig bleibt die hohe Relevanz der SMA200 als Unterstützungszone. Bereits mehrfach konnte sich die Aktie im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen.

Zuletzt gelang ein erneuter Anstieg bis an die SMA50. Kann sich die Aktie nachhaltig über dieser Linie etablieren, könnte ein weiterer Angriff auf die wichtige Widerstandszone um 45 EUR folgen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 45 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Szenario wären mittelfristig Kurse in Richtung 47,63 EUR und später sogar 50 EUR möglich.

Sollte die SMA200 dagegen nachhaltig unterschritten werden, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Dann könnte die Daimler Truck Holding Aktie erneut das November-Tief 2025 ins Visier nehmen.

Einschätzung Tageschart

Prognose: neutral

Wahrscheinlichkeiten laut Analyse

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

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4-Stunden-Chart: Entscheidung an der SMA200

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bleibt die SMA200 die entscheidende Marke. Nach mehreren Rücksetzern im März konnte sich die Aktie zunächst stabilisieren. Anfang Mai wurde diese Unterstützung jedoch unterschritten.

Zuletzt gelang der Sprung zurück über die SMA20. Die Bewegung stoppte allerdings zunächst an der SMA200.

Für eine nachhaltige Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes müsste sich die Daimler Truck Holding Aktie klar über der SMA200 etablieren. Gelingt dies, könnten erneut die Jahreshochs in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite bleibt die SMA20 eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Ein Rückfall darunter würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste erhöhen.

Einschätzung 4h-Chart

Prognose: neutral

Wahrscheinlichkeiten laut Analyse

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Daimler Truck Holding Aktie

Widerstände

43,37 EUR

43,76 EUR (Gap)

44,92 EUR

45,14 EUR

47,00 EUR

50,00 EUR

Unterstützungen

41,96 EUR

41,87 EUR

41,47 EUR

41,16 EUR

40,92 EUR

40,64 EUR

40,04 EUR

37,39 EUR

34,78 EUR

31,41 EUR

Fazit zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie bleibt angesichts der schwachen US-Nachfrage kurzfristig belastet. Dennoch sorgen die attraktive Dividende, die solide Bewertung sowie die steigenden Auftragseingänge für Stabilisierungspotenzial.

Charttechnisch entscheidet sich nun vor allem an der SMA200 und der Widerstandszone um 45 EUR, ob die Aktie wieder in einen nachhaltigen Aufwärtstrend übergehen kann. Langfristig orientierte Anleger dürften die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.

Quelle: Daten und Charts aus xStation5

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FAQ zur Daimler Truck Holding Aktie

Warum steht die Daimler Truck Holding Aktie im Fokus?

Die Aktie steht im Fokus, weil schwache Rahmenbedingungen auf dem US-Markt Umsatz und Gewinn deutlich belastet haben.

Wie hoch ist die Dividende der Daimler Truck Holding Aktie?

Die Dividende für 2025 soll wie im Vorjahr 1,90 EUR je Aktie betragen.

Wie hat sich der Gewinn je Aktie entwickelt?

Der Gewinn je Aktie fiel im Jahresvergleich um 80 Prozent auf 0,18 EUR.

Welche Marke ist charttechnisch wichtig?

Die Zone um 45 EUR ist ein wichtiger Widerstand. Ein Ausbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen.

Wie lautet die aktuelle Einschätzung zur Aktie?

Die Einschätzung bleibt neutral. Langfristig wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung erwartet.