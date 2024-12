Eine der volatilsten Aktien am Mittwoch nachbörslich war Adobe (Ticker: ADBE), wo sich am Donnerstag vorbörslich nun ein Abwärts-Gap von rund 9% herauskristallisiert. Adobe mit soliden Zahlen, aber enttäuschendem Ausblick 🔴 Aktie kommt in Schlüsselbereich um $500 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Adobe Handelsideen 🔴& Ausblick ► Adobe WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker: ADBE Die bearishe Reaktion mutet auf den ersten Blick überraschend an, denn Adobe legte einen sogenannten „Upside-downside Beat“ vor, konnte sowohl in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, als auch den Umsatz die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Adobe wies einen Gewinn pro Aktie von 4,81 US-Dollar gegenüber einem erwarteten Gewinn von 4,67 US-Dollar pro Aktie aus und einen Umsatz von 5,61 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteter 54 Milliarden US-Dollar. Somit stieg der Gewinn von Adobe im Vergleich zum Vorjahr um 13 %, während der Umsatz um 11 % stieg. Was die Marktteilnehmer verstimmt haben dürfte war die Umsatz- und Gewinnprognose für das Jahr 2025 die hinter der Erwartung der Wall Street zurückblieb. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres erwartet Adobe einen bereinigten Gewinn von 4,98 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,66 Milliarden US-Dollar, erwartet hatten Analysten der Wall Street einen Gewinn von 4,95 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,72 Milliarden US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Adobe einen bereinigten Gewinn von 20,35 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 23,43 Milliarden US-Dollar, ebenfalls unter der Erwartung von einem Gewinn von 20,52 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 23,78 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz spielen bei Adobe weiter eine wichtige Rolle, das stellte der CEO Shantanu Narayen in der mit den Quartalszahlen veröffentlichten Pressemitteilung heraus, verwies hier konkret auf die Produkte Creative Cloud, Document Cloud und Experience Cloud. Der CFO Dan Durn fügte hinzu: „Die Strategie von Adobe, KI-Innovationen und die enormen Möglichkeiten, die sich durch die Cloud bieten, positionieren uns gut für 2025 und darüber hinaus.“ In Bezug auf die Aktie kommt Adobe nun meiner Einschätzung in einen spannenden Bereich um $500, korrespondierend mit der Aufwärtstrendlinie, die die 2022, 2023 und 2024 verbindet. Sollte diese Trendlinie gehalten werden, könnten dies der Wegbereiter für einen Breakout auf der Oberseite und weiterer Bullishness über das Jahr 2025 sein. Kommt es auf der Kehrseite zu einem Bruch und halten unter $500, läge, eventuell bereits in den kommenden Tagen ein erstes, anzuvisierendes Ziel im Bereich um $470, $475. Adobe Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.