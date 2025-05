Einer der großen Gewinner am Donnerstag war die Aktie von Advanced Auto Parts (Ticker: AAP) nach vorbörslich vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Advanced Auto Parts Handelsideen 🔴 Advanced Auto Parts Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Advanced Auto Parts | WKN: 982516 | ISIN: US00751Y1064 | Ticker: AAP So wies Advance Auto Parts zwar einen Quartalsverlust von 0,22 US-Dollar pro Aktie aus, was aber deutlich besser als die Erwartung der Wall Street war, die mit einem Verlust von 0,81 US-Dollar gerechnet hatte. Auch beim Umsatz überzeugte Advanced Auto Parts, lag mit einem Umsatz von 2,58 Mrd. USD rund 3% über der Erwartung der Wall Street. Das Unternehmen bestätigte überdies seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 8,5 Milliarden US-Dollar und sieht für das bereinigte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr 2 US-Dollar. Das ist stark und deutlich über der Erwartung der Wall Street, die für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn pro Aktie von 1,59 USD bei einem Umsatz von 8,44 Mrd. USD für das laufende Geschäftsjahr rechnet. Ob ich das nun als Grundlage für ein Long-Investment nutzen würde, denke ich zwar nicht. Aber außer Frage steht, dass die gestrige Price Action über en gesamten Handelstag schon sehr imposant war und nicht auszuschließen scheint, dass es zeitnah zu einer Attacke auf die Region um 50 US-Dollar kommt. Gelingt hier eine Rückeroberung, wäre in den kommenden 6 – 12 Monaten mit weiteren Kursaufschlägen bis in Gefilde um 60 US-Dollar zu rechnen, entsprechend einem Gap Close des Earnings Down Gaps aus dem Sommer 2024. Advanced Auto Parts Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

