🟡Gold steigt um über 1,3 %

Gold verzeichnet den zweiten Tag in Folge Kursgewinne und klettert wieder √ľber eine wichtige Nachfrageschwelle. Das Edelmetall ist heute um √ľber 1,3 % gestiegen und testet die Marke von 3350 USD pro Unze. Dar√ľber hinaus hat es sich √ľber die Unterst√ľtzungszone im Zusammenhang mit seinen 25- und 50-Perioden-Gleitenden Durchschnitten erholt. Diese St√§rkung des Goldes ist weitgehend auf die eskalierende Unsicherheit rund um den US-Dollar zur√ľckzuf√ľhren. Der R√ľckgang des Dollars ist eine Reaktion auf die j√ľngsten Turbulenzen zwischen Pr√§sident Donald Trump und dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, sowie auf die Erwartungen eines erheblichen Anstiegs der US-Schulden. Dieser Schuldenanstieg k√∂nnte das US-Finanzsystem destabilisieren, sollte es zu einer Konjunkturabk√ľhlung kommen. Allerdings ist anzumerken, dass sich einige negative kurzfristige Prognosen f√ľr Gold abzeichnen. Analysten von HSBC gehen davon aus, dass die Nachfrage vom aktuellen Niveau aus wahrscheinlich nicht weiter steigen wird, was den Preisanstieg begrenzen k√∂nnte. Zwar hat HSBC seine Ziele f√ľr das laufende und das kommende Jahr angehoben, doch liegen diese Prognosen weiterhin unter dem aktuellen Marktpreis. Umgekehrt rechnen die Analysten von Citi mit einem Preisr√ľckgang von 25 % und begr√ľnden dies mit einer Erm√ľdung angesichts des derzeit hohen Niveaus und dem Abklingen verschiedener geopolitischer Unsicherheiten. Citi sieht auch nur begrenzten Spielraum f√ľr Zinssenkungen in diesem Jahr, was das Preiswachstum von Gold weiter bremsen k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln:

 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.