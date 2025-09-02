Affirm Aktie mit starkem Ausblick – Jetzt Aktien kaufen oder vorsichtig bleiben? 💳

Einleitung Die Affirm Aktie sorgte nach den jüngsten Quartalszahlen für Aufsehen. Das US-Fintech überzeugte mit einem deutlichen Umsatzanstieg und einem positiven Ausblick. Doch trotz des Kurssprungs auf die höchsten Niveaus seit 2022 bleibt die Frage: Sollte man jetzt Affirm Aktien kaufen, oder überwiegen die Risiken durch starke Konkurrenz im E-Commerce? ► Affirm Holdings | WKN: A2QL1G | ISIN: US00827B1061 | Ticker: AFRM ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Geschäftszahlen und Ausblick Gewinn je Aktie: 0,20 USD (Erwartung: 0,11 USD)

Umsatz: 876 Mio. USD (+33 % YoY, erwartet: 837 Mio. USD)

Bruttowarenvolumen: 10,4 Mrd. USD (+43 % YoY) 🚀 Operative Rentabilität erreicht Affirm erreichte im Q4 2025 erstmals die operative Rentabilität – exakt nach Plan

Prognose Q1: Umsatz 855–885 Mio. USD , Bruttowarenvolumen 10,1–10,4 Mrd. USD

Kurzfristig wichtig: Kann die Aktie die 92-USD-Marke nachhaltig verteidigen? ⚠️ Konkurrenz schläft nicht Partnerschaften mit Amazon und Shopify bleiben Wachstumstreiber

Konkurrenz: Klarna expandiert, u. a. durch Kooperation mit Walmart – möglicher Börsengang in Sicht

📊 Fundamentaldaten zur Affirm Aktie (Q4 2025) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 0,20 USD (Erwartung: 0,11) Umsatz 876 Mio. USD (+33 % YoY) Bruttowarenvolumen (GMV) 10,4 Mrd. USD (+43 % YoY) Prognose Umsatz Q1 855–885 Mio. USD













🧠 Fazit: Affirm Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Affirm Aktie hat beeindruckende Zahlen geliefert und mit dem Schritt in die operative Rentabilität ein wichtiges Etappenziel erreicht. Langfristig bleibt Affirm durch Partnerschaften mit Amazon und Shopify spannend. Allerdings ist die Konkurrenz durch Klarna & Co. nicht zu unterschätzen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die Aktie nach Rücksetzern beobachten und sich der Risiken im dynamischen Fintech-Sektor bewusst sein. Affirm Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Affirm Aktie hat mit starken Quartalszahlen und dem Erreichen der operativen Rentabilität überzeugt. Langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen – allerdings sollten Anleger die starke Konkurrenz durch Klarna & Co. im Auge behalten. 2. Wie hat sich die Affirm Aktie zuletzt entwickelt?

Nach den jüngsten Zahlen legte die Affirm Aktie deutlich zu und erreichte den höchsten Stand seit 2022. Der Kursanstieg spiegelt das Vertrauen in das Fintech wider, ist aber auch mit erhöhter Volatilität verbunden. 3. Was spricht für einen Kauf der Affirm Aktie?

Positive Aspekte sind das starke Umsatzwachstum (+33 % YoY), Partnerschaften mit Amazon und Shopify sowie die erstmalig erreichte operative Rentabilität. Das macht Affirm zu einem interessanten Titel für Anleger, die Aktien kaufen möchten. 4. Welche Risiken birgt die Affirm Aktie?

Neben der hohen Bewertung sind die größten Risiken die wachsende Konkurrenz im „Buy Now, Pay Later“-Sektor (z. B. Klarna) sowie mögliche Veränderungen im Konsumverhalten. Diese Faktoren könnten die Gewinnentwicklung bremsen. 5. Wo kann man Affirm Aktien kaufen?

Die Affirm Aktie ist an der NASDAQ gelistet und lässt sich über nahezu jede gängige Online-Handelsplattform oder Broker erwerben – beispielsweise über Anbieter wie XTB, die Zugang zu internationalen Aktienmärkten ermöglichen.

