BÖRSE HEUTE: Ruhiger Handel vor Feiertagen – Rohstoffe stark (23.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes überwiegend im Plus

Überraschend starkes US-BIP

Rohstoffe und Edelmetalle mit deutlichen Kursanstiegen

Börse heute: Ruhiger Handel mit freundlicher Tendenz 🎄📈 Die Börse heute startet in den USA mit begrenzter Volatilität in die Feiertagsperiode. Trotz dünner Umsätze überwiegen die Kursgewinne, während Anleger überraschend starke US-Konjunkturdaten, gemischte Stimmung bei Verbrauchern und kräftige Bewegungen an den Rohstoffmärkten einordnen. Insgesamt bleibt das Marktumfeld konstruktiv, aber selektiv. Key Takeaways 🔑 US-Indizes überwiegend im Plus , S&P 500 führt die Gewinne an

Überraschend starkes US-BIP , aber Zweifel an der Datenqualität

Rohstoffe und Edelmetalle mit deutlichen Kursanstiegen US-Börsen: Moderate Gewinne vor den Feiertagen An der Börse aktuell in den USA zeigen sich die Leitindizes leicht fester: S&P 500 : +0,4 % (stärkster Index)

Nasdaq 100 : +0,3 %

Dow Jones 30 : +0,3 %

Russell 2000: −0,4 % (schwächer als der Gesamtmarkt) Die Underperformance der Small Caps deutet auf eine vorsichtigere Risikobereitschaft zum Jahresende hin. Makrodaten USA: Starkes BIP, schwache Verbraucherstimmung 📈🤔 Für Aufmerksamkeit sorgen die US-BIP-Daten, die im dritten Quartal mit +4,3 % deutlich über den Erwartungen von +3,2 % lagen. Der positive Überraschungseffekt ist klar, doch die Qualität der US-Makrodaten wirft zunehmend Fragen auf. Industrieproduktion : +0,2 % m/m (Erwartung: +0,1 %)

Jahreswachstum Industrie: +2,2 % Dem gegenüber steht eine schwache Konsumentenstimmung: Conference Board Consumer Confidence : 89,1 Punkte (Erwartung: 91,9)

einer der schwächsten Dezember-Werte des letzten Jahrzehnts Aktien News: Novo Nordisk & Nvidia im Fokus 🧬💻 Novo Nordisk : +0,8 % nach FDA-Zulassung eines GLP-1-Medikaments in Tablettenform

Nvidia : +2 % dank positiver Stimmung rund um H200-Lieferungen nach China Gleichzeitig sorgen Berichte über mögliche illegale Weiterverkäufe durch das asiatische Unternehmen Megaspeed für Unsicherheit

Rohstoffe & Edelmetalle: Starke Rally 🚀🪙 🔥 Energie & Industriemetalle NATGAS : +7 %

Nickel : +3 %

Kupfer: +1,2 % – neues Rekordhoch ✨ Edelmetalle Platin : +6 %

Silber: +4 % – neues Rekordniveau bei 71 USD je Unze Devisen & Kryptowährungen: Defensive Währungen gefragt 💱₿ Japanischer Yen & Schweizer Franken : deutliche Gewinne

US-Dollar: klar schwächer 🔗 Kryptomarkt Bitcoin : −0,8 % auf ca. 87.700 USD

Ethereum: −2 % auf unter 2.950 USD Fazit: Börse aktuell ruhig, aber mit starken Einzelbewegungen ⚖️📊 Die Börse heute zeigt sich vor den Feiertagen ruhig, aber keineswegs ereignislos. Während US-Indizes leicht zulegen, sorgen überraschend starke Konjunkturdaten, schwache Verbraucherstimmung und massive Rohstoffgewinne für Akzente. Kurz gesagt:

