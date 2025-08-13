Aktien News & Langfristanalyse: Airbus Aktie

Im Rahmen unseres wöchentlichen AKTIEN Marathon analysieren wir regelmäßig spannende Unternehmen unter langfristigen Gesichtspunkten. Für Anleger, die nicht auf kurzfristige Kursschwankungen setzen, sondern Aktien kaufen, um nachhaltig zu investieren, liefern wir fundierte Aktien News, Analysen und Projektionen bis 2028/2029. Heute im Fokus: die Airbus Aktie.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Airbus im Aktien Marathon – Fundamentalanalyse & Chartcheck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

📈 Wochenchart – Langfristige Entwicklung der Airbus Aktie

Nach dem Tief bei 86,48 EUR im Oktober 2022 zeigte die Airbus Aktie eine über Monate anhaltende Aufwärtsbewegung. Die Korrektur im März 2025 konnte zügig aufgefangen werden, was auf starkes Kaufinteresse hindeutet. Im Juli 2025 wurde ein neues Jahreshoch bei 186,98 EUR erreicht – ein wichtiges Signal für langfristig orientierte Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten.

Aktuell notiert die Aktie über der SMA50 (156,29 EUR) und SMA20 (163,80 EUR), was als bullisches Signal im Wochenchart interpretiert wird. Solange der Wochenschlusskurs über der SMA20 bleibt, bestehen realistische Chancen auf neue Hochs in Richtung 205–250 EUR.

📉 Tageschart – Kurzfristige Perspektive für präzise Einstiege

Im Tageschart zeigt sich, dass die Airbus Aktie nach dem April-Tief stark zulegen konnte. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt das Setup stabil: Die SMA20 (179,12 EUR) wurde zurückerobert und dient erneut als Unterstützung. Sollte der Kurs die SMA20 nachhaltig halten, könnten die Anlaufziele aus der Wochenanalyse bald erreicht werden.

Die SMA50 (177,50 EUR) fungiert dabei als wichtiger Gradmesser. Ein nachhaltiger Bruch darunter könnte Schwäche signalisieren, wobei die SMA200 (160,37 EUR) als nächste technische Unterstützung dient.

Unternehmensprofil:

Die Airbus Gruppe ist einer der beiden weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen, zivilen Hubschraubern, kommerziellen Trägerraketensystemen und Lenkflugkörpern. In Europa ist Airbus die Nummer eins. Der Konzern bietet auch Luftfahrzeuge für den militärischen Bereich an. Dies sind Militärflugzeuge, Satelliten oder Verteidigungselektronik. Die Gruppe agiert an über 170 Standorten weltweit.

Aktionärsstruktur Airbus:



Neben dem Anteil der Aktien, den die Regierungen der drei Länder halten, befindet sich ein kleinerer Anteil von Aktien in der Hand von institutionellen Anlegern. Der größte Anteil der Aktien befindet sich im Freefloat. Gut ein Viertel der Anteile an Airbus halten die Regierungen von Frankreich, Deutschland und Spanien.

Wichtige Bewertungskennzahlen Airbus 2020 - 2024

Der Umsatz konnte in den letzten Jahren immer weiter gesteigert werden. Im Betrachtungszeitraum konnte der Umsatz um gut 20 Mrd. EUR gesteigert werden.

Die Zahl der Mitarbeitenden ging von 2020 auf 2021 zurück, wurde seitdem aber wieder deutlich erhöht. Innerhalb von drei Jahren wurden gut 30.000 neue Mitarbeitenden eingestellt.

Der Umsatz je Mitarbeitenden liegt seit drei Jahren stabil bei 0,44 Mio. EUR. Trotz des Aufbaus von Mitarbeitenden ist die Produktivität pro Kopf nicht zurückgegangen.

Das operative Ergebnis konnte von 2023 auf 2024 zwar gesteigert werden, liegt aber unter dem Niveau von 2022 und auf dem Level von 2021.

Der Verlust 2020 konnte im Folgejahr kompensiert werden. Es ist allerdings zu konstatieren, dass es in den letzten Jahren nur eine stabile Entwicklung beim Gewinn vor Steuern gegeben hat.

Die Dividende wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht.

Dennoch ist das KGV noch vergleichsweise hoch. Die Aktie ist damit nicht günstig bewertet. Dies Kennzahl hat sich von 2021 zu 2024 auch verschlechtert.

Das Eigenkapital ist im Betrachtungszeitraum deutlich angestiegen. Der Zuwachs von gut 13 Mrd. EUR entspricht einer Steigerung von über 200 Prozent.

Auch die Eigenkapitalquote konnte in den letzten fünf Jahren deutlich gesteigert werden, sie liegt aber unter dem Durchschnitt aller DAX Konzerne.

Die Aktie hat sich in den letzten drei Jahren zwar im Umsatz weiter entwickeln, im Bereich des Profits ist aber eine Stagnation zu erkennen. Der Konzern hat in den letzten Jahren deutlich Personal aufgebaut und könnte in den kommenden Jahren zum einen vom wachsenden Bedarf an Verkehrsflugzeugen profitieren, auf der anderen Seite werden die europäischen Staaten auch mehr für Verteidigung ausgeben. Gemäß unserer Einschätzung ist die Aktie, auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, dass auch weiterhin eine gute Umsatzperspektive hat. Die Aktie ist mit einem KGV von 28 aktuell nicht günstig. Das Wertpapier kann durchaus auf die Watchlist genommen und könnte bei einem deutlicheren Rücksetzer als Depotergänzung durchaus in Betracht gezogen werden.

✨ Fazit: Airbus Aktie als Kandidat für den Aktienkauf?

Die technische Lage der Airbus Aktie zeigt klare bullische Tendenzen. Wer gezielt Aktien kaufen will, um von langfristigem Wachstum zu profitieren, findet in Airbus ein stark aufgestelltes Unternehmen mit solider Marktposition. Unsere Aktien News und Analysen helfen dir, bessere Entscheidungen zu treffen – auf Basis fundierter Daten und klarer Prognosen.

