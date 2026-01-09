Nasdaq Prognose & Analyse heute (09.01.2026) – Technische Einschätzung und Ausblick

Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.556 Punkten. Der Index ist gestern übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts gelaufen. Das Tageshoch am Nachmittag wurde direkt abverkauft. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Der Index konnte sich zwar knapp über der 25.400 Punkte-Marke stabilisieren und eine kleine Erholung abbilden. Es ging am späten Nachmittag bis zum Abend in einer engen Box seitwärts. Erst im späteren Handel konnte sich der Nasdaq etwas erholen und über die 25.500 Punkte laufen und sich dort auch festsetzen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Technisch angespannte Lage:

Der Nasdaq bewegt sich kurzfristig unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50), während die SMA200 umkämpft bleibt. Solange keine nachhaltige Etablierung darüber gelingt, überwiegt in der Nasdaq Analyse ein neutral bis bärisches Szenario.

Entscheidungszone im Fokus:

Die Zone um 25.540 Punkte ist kurzfristig richtungsentscheidend. Oberhalb eröffnen sich Erholungschancen in Richtung 25.700 Punkte, darunter steigt das Risiko einer Ausdehnung der Schwäche bis in den Bereich 25.300 Punkte und tiefer.

Bärische Tendenz überwiegt:

In der aktuellen Nasdaq Prognose liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 60 %. Erst eine klare Rückeroberung und Etablierung oberhalb von 25.840 Punkten würde das übergeordnete Chartbild nachhaltig bullisch aufhellen.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.556 Punkten. Im übergeordneten Handelsverlauf bewegte sich der Index bis in den Nachmittag hinein in einer engen Seitwärtsrange. Das am Nachmittag ausgebildete Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte eine dynamische Abwärtsbewegung mit Momentum ein.

Der Index konnte sich zwar knapp oberhalb der 25.400-Punkte-Marke stabilisieren und eine kleinere Erholung zeigen, verharrte jedoch bis zum Abend erneut in einer engen Seitwärtsbox. Erst im späteren Handel gelang eine Erholung über 25.500 Punkte, wo sich der Nasdaq auch bis zum Handelsschluss festsetzen konnte.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 08.01. 07.01. Tageshoch 25.667 25.843 Tagestief 25.419 25.575 Tagesschluss 25.530 25.681 Range (Punkte) 248 268

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst über der SMA200 (aktuell bei 25.526 Punkten). Eine kurzfristige Erholung scheiterte jedoch an der SMA20 (25.536 Punkte) und der SMA50 (25.609 Punkte). Zwar konnten die Kerzenkörper kurzfristig über diese gleitenden Durchschnitte schieben, eine nachhaltige Etablierung blieb jedoch aus.

In der Folge setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Die SMA200 bot dabei keine signifikante Unterstützung. Mehrere Rückläufe an diese Linie scheiterten, bevor sie im späten Handel kurz überwunden wurde – erneut ohne nachhaltigen Erfolg, da der Index wieder an der SMA20 abgewiesen wurde.

Technische Einordnung (1h)

Bullisches Szenario:

Ein Stundenschluss über SMA200 und SMA20 , idealerweise mit Momentum. In diesem Fall wäre ein direkter Anlauf an die SMA50 wahrscheinlich. Erst oberhalb und nach Etablierung über der SMA50 wäre das Stundenchart klar bullisch zu interpretieren.

Bärisches Szenario:

Ein Stundenschluss unter SMA200 und unter dem 23,6 %-Retracement würde das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche in Richtung 25.420/05 Punkte bzw. 25.300/285 Punkte.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral / bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (25.357 Punkte) wieder über die SMA20 (25.591 Punkte) und die SMA50 (25.512 Punkte) schieben. Die Aufwärtsbewegung endete im Bereich von 25.842 Punkten, wo Gewinnmitnahmen einsetzten.

Diese Abgaben drückten den Index erneut unter SMA20 und SMA50. Im späteren Handel erfolgte eine Erholung zurück über die SMA50 bis an die SMA20. Der Nasdaq befindet sich auf dieser Zeitebene zunehmend in einer Verkeilungsphase.

Technische Einordnung (4h)

Bullisches Szenario:

Ein nachhaltiger Bruch und eine Etablierung über der SMA20 würden das Chartbild entspannen. Eine klar bullische Struktur entstünde jedoch erst bei einer Etablierung oberhalb von 25.840 Punkten , mit steigender Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs an das Allzeithoch.

Bärisches Szenario:

Setzen sich die Bären durch und drücken den Nasdaq unter die SMA200, könnte sich die Schwäche in Richtung des 38,2 %-Retracements ausweiten.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral

Nasdaq Ausblick für heute – Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.541 Punkten, rund 15 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Hält sich der Index oberhalb von 25.541 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.560/62 → 25.574/76 → 25.593/95 → 25.611/13 → 25.628/30 → 25.644/46 → 25.660/62 → 25.678/80 → 25.697/99

Oberhalb von 25.697/99 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis 25.950/52 Punkten.

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.541 Punkte festsetzen, sind Abgaben möglich in Richtung:

25.517/15 → 25.498/96 → 25.480/78 → 25.463/61 → 25.448/46 → 25.430/28 → 25.415/13 → 25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.343/41 → 25.329/27

Unterhalb dieser Marke rücken Ziele bis 25.139/37 Punkte in den Fokus.

Wichtige Marken für die Nasdaq Prognose

Widerstände:

25.591 · 25.608 · 25.711/35/54 · 25.841 · 26.025/49

Unterstützungen:

25.536/25/12 · 25.497/13 · 25.357 · 25.098/35 · 24.972

Zusammenfassung – Nasdaq Prognose heute

Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr).

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

25.678 / 25.846 Punkte bis 25.341 / 25.222 Punkte

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für heute ist neutral bis bärisch. Auf Basis der technischen Analyse überwiegt derzeit ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario mit einer Bear-Wahrscheinlichkeit von rund 60 %.

Wie ist die kurzfristige Nasdaq Analyse einzuschätzen?

Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse ein technisch angespanntes Bild. Der Index scheitert wiederholt an den gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50, während die SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke fungiert.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq besonders wichtig?

Die Schlüsselmarke in der heutigen Nasdaq Prognose liegt bei 25.541 Punkten. Oberhalb dieser Marke bestehen Chancen auf eine technische Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.591, 25.711/35/54 und 25.841 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 25.536/12, 25.497/13 und 25.357 Punkten.

Wann würde sich das Chartbild klar aufhellen?

Ein bullisches Signal in der Nasdaq Analyse entstünde erst bei einer nachhaltigen Etablierung oberhalb von 25.840 Punkten. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anlaufs an das Allzeithoch.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Für den heutigen Handelstag erwartet die Nasdaq Prognose eine Range zwischen 25.678 / 25.846 Punkten auf der Oberseite und 25.341 / 25.222 Punkten auf der Unterseite.

Ist die Einschätzung eher für kurzfristiges Trading geeignet?

Ja, die Nasdaq Analyse richtet sich primär an kurzfristig orientierte Trader und bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.