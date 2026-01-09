DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust – Siemens Energy Prognose

- Größter DAX Verlierer, aber technisch weiter stabil
- Siemens Energy Prognose bleibt bullisch bei gehaltenen Unterstützungen
- Kurzfristig entscheidende Phase im 4h-Chart
- Größter DAX Verlierer, aber technisch weiter stabil
- Siemens Energy Prognose bleibt bullisch bei gehaltenen Unterstützungen
- Kurzfristig entscheidende Phase im 4h-Chart
Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Siemens Energy Aktie im Jahresverlauf 2024 sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder erholen. Seit Ende November geht es sukzessive aufwärts, der Anteilsschein ist im Zuge dessen an immer neue Hochs gelaufen.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
🚀 Key Takeaways
-
Größter DAX Verlierer, aber technisch weiter stabil
Siemens Energy war mit −4,10 % der größte DAX Verlierer, notiert jedoch weiterhin über der SMA20. Die übergeordnete Aufwärtsstruktur ist damit noch intakt.
-
Siemens Energy Prognose bleibt bullisch bei gehaltenen Unterstützungen
Solange sich die Aktie oberhalb von 121,18 EUR (SMA20) bzw. 113,58 EUR (SMA50) hält, besteht weiteres Aufwärtspotenzial mit möglichen Kurszielen bei 144/146 EUR und darüber bei 160 EUR.
-
Kurzfristig entscheidende Phase im 4h-Chart
Die Rückeroberung der SMA20 im 4h-Chart wäre ein positives Signal für neue Hochs. Ein Bruch der SMA50 könnte hingegen eine Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA200 nach sich ziehen.
Per Xetra-Schluss am 08.01.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 27 Aktien im Plus, während 13 Werte Verluste verzeichneten.
Zu den größten DAX Verlierern zählte dabei Siemens Energy, gefolgt von Infineon und Zalando.
-
Siemens Energy: −4,10 %
-
Infineon: −3,89 %
-
Zalando: −3,31 %
Damit belegte Siemens Energy das Schlusslicht im DAX und war der größte Tagesverlierer.
Siemens Energy Aktie: Größter DAX Verlierer des Tages
Die Siemens Energy Aktie (ENR) verlor per Xetra-Schluss 4,10 Prozent und wies damit den höchsten Tagesverlust im DAX auf. Gewinnmitnahmen nach zuvor erreichten neuen Hochs belasteten den Kurs.
Siemens Energy Prognose – Chartcheck im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage (Daily)
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Siemens Energy Aktie im Jahresverlauf 2024 sukzessive aufwärts entwickeln konnte. Das Jahrestief wurde im April markiert und zügig zurückgekauft. Auch die Schwächephase im August wurde von Anlegern für Käufe genutzt.
-
Oktoberhoch: 110,45 EUR
-
Korrekturzone: ca. 95 EUR
-
Neues Jahreshoch (Dezember): 124,80 EUR
-
Neues Hoch Anfang Januar: 131,35 EUR
Die gestrigen Abgaben führten zu Gewinnmitnahmen, in deren Verlauf auch das GAP bei 123,30 EUR geschlossen wurde.
Positiv zu werten ist, dass die Aktie weiterhin oberhalb der SMA20 (aktuell 121,18 EUR) notiert. Diese gleitende Durchschnittslinie konnte bereits im Dezember als tragfähige Unterstützung dienen.
Siemens Energy Prognose Daily
Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, ist die bullische Grundstruktur intakt.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
-
144 / 146 EUR
-
übergeordnet: 160 EUR
Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
SMA20: 121,18 EUR
-
SMA50: 113,58 EUR
Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die bullische Siemens Energy Prognose infrage stellen.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch
Siemens Energy Prognose – Chartcheck im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie seit Anfang Oktober überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (124,94 EUR) und SMA50 (122,21 EUR). Die SMA200 (111,41 EUR) wirkte Ende Oktober zusätzlich stabilisierend.
Nach dem Ausbruch Ende November konnte sich das Papier über der SMA20 festsetzen und neue Hochs markieren. Die jüngsten Gewinnmitnahmen führten jedoch erneut unter die SMA20, unter der auch der Tagesschluss lag.
Technische Szenarien (4h)
-
Bullisches Szenario: Rückkehr über die SMA20 und Etablierung darüber → neue Hochs möglich
-
Neutral / schwach: Stabilisierung an der SMA50
-
Negativ: Bruch der SMA50 → Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA200 möglich
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral
Tagesprognose Siemens Energy
Kurzfristige Prognose: aufwärts
Widerstände
-
124,94 EUR
-
126,00 EUR
-
128,17 EUR
-
129,15 EUR (GAP)
-
131,35 EUR
-
139,50 EUR
-
148,00 EUR
-
152,00 EUR
Unterstützungen
-
122,21 EUR
-
121,18 EUR
-
121,01 EUR
-
113,58 EUR
-
111,41 EUR
-
111,25 EUR (GAP)
-
108,15 EUR
-
107,03 EUR (GAP)
Fazit:
Siemens Energy bleibt trotz der aktuellen Schwäche einer der spannendsten Werte im DAX. Kurzfristig zählt die Aktie zwar zu den DAX Verlierern, mittelfristig bleibt die Siemens Energy Prognose jedoch konstruktiv, solange die zentralen Unterstützungen verteidigt werden.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Krypto News & Bitcoin News: Steht der nächste große Bitcoin-Move bevor? 🪙📉
BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Europa im Plus (09.01.26)
US Börsenstart: Politik, Arbeitsmarkt & Tech-Aktien im Blick
DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Telekom Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.