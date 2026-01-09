DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust – Siemens Energy Prognose

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Siemens Energy Aktie im Jahresverlauf 2024 sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Die Aktie gab bis in den Bereich der 95 EUR nach, konnte sich von hier aus wieder erholen. Seit Ende November geht es sukzessive aufwärts, der Anteilsschein ist im Zuge dessen an immer neue Hochs gelaufen.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

🚀 Key Takeaways

Größter DAX Verlierer, aber technisch weiter stabil

Siemens Energy war mit −4,10 % der größte DAX Verlierer, notiert jedoch weiterhin über der SMA20. Die übergeordnete Aufwärtsstruktur ist damit noch intakt. Siemens Energy Prognose bleibt bullisch bei gehaltenen Unterstützungen

Solange sich die Aktie oberhalb von 121,18 EUR (SMA20) bzw. 113,58 EUR (SMA50) hält, besteht weiteres Aufwärtspotenzial mit möglichen Kurszielen bei 144/146 EUR und darüber bei 160 EUR. Kurzfristig entscheidende Phase im 4h-Chart

Die Rückeroberung der SMA20 im 4h-Chart wäre ein positives Signal für neue Hochs. Ein Bruch der SMA50 könnte hingegen eine Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA200 nach sich ziehen.

Per Xetra-Schluss am 08.01.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 27 Aktien im Plus, während 13 Werte Verluste verzeichneten.

Zu den größten DAX Verlierern zählte dabei Siemens Energy, gefolgt von Infineon und Zalando.

Siemens Energy: −4,10 %

Infineon: −3,89 %

Zalando: −3,31 %

Damit belegte Siemens Energy das Schlusslicht im DAX und war der größte Tagesverlierer.

Siemens Energy Aktie: Größter DAX Verlierer des Tages

Die Siemens Energy Aktie (ENR) verlor per Xetra-Schluss 4,10 Prozent und wies damit den höchsten Tagesverlust im DAX auf. Gewinnmitnahmen nach zuvor erreichten neuen Hochs belasteten den Kurs.

Siemens Energy Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage (Daily)

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Siemens Energy Aktie im Jahresverlauf 2024 sukzessive aufwärts entwickeln konnte. Das Jahrestief wurde im April markiert und zügig zurückgekauft. Auch die Schwächephase im August wurde von Anlegern für Käufe genutzt.

Oktoberhoch: 110,45 EUR

Korrekturzone: ca. 95 EUR

Neues Jahreshoch (Dezember): 124,80 EUR

Neues Hoch Anfang Januar: 131,35 EUR

Die gestrigen Abgaben führten zu Gewinnmitnahmen, in deren Verlauf auch das GAP bei 123,30 EUR geschlossen wurde.

Positiv zu werten ist, dass die Aktie weiterhin oberhalb der SMA20 (aktuell 121,18 EUR) notiert. Diese gleitende Durchschnittslinie konnte bereits im Dezember als tragfähige Unterstützung dienen.

Siemens Energy Prognose Daily

Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, ist die bullische Grundstruktur intakt.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

144 / 146 EUR

übergeordnet: 160 EUR

Unterstützungen bei Rücksetzern:

SMA20: 121,18 EUR

SMA50: 113,58 EUR

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben und die bullische Siemens Energy Prognose infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch

Siemens Energy Prognose – Chartcheck im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie seit Anfang Oktober überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (124,94 EUR) und SMA50 (122,21 EUR). Die SMA200 (111,41 EUR) wirkte Ende Oktober zusätzlich stabilisierend.

Nach dem Ausbruch Ende November konnte sich das Papier über der SMA20 festsetzen und neue Hochs markieren. Die jüngsten Gewinnmitnahmen führten jedoch erneut unter die SMA20, unter der auch der Tagesschluss lag.

Technische Szenarien (4h)

Bullisches Szenario: Rückkehr über die SMA20 und Etablierung darüber → neue Hochs möglich

Neutral / schwach: Stabilisierung an der SMA50

Negativ: Bruch der SMA50 → Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA200 möglich

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral

Tagesprognose Siemens Energy

Kurzfristige Prognose: aufwärts

Widerstände

124,94 EUR

126,00 EUR

128,17 EUR

129,15 EUR (GAP)

131,35 EUR

139,50 EUR

148,00 EUR

152,00 EUR

Unterstützungen

122,21 EUR

121,18 EUR

121,01 EUR

113,58 EUR

111,41 EUR

111,25 EUR (GAP)

108,15 EUR

107,03 EUR (GAP)

Fazit:

Siemens Energy bleibt trotz der aktuellen Schwäche einer der spannendsten Werte im DAX. Kurzfristig zählt die Aktie zwar zu den DAX Verlierern, mittelfristig bleibt die Siemens Energy Prognose jedoch konstruktiv, solange die zentralen Unterstützungen verteidigt werden.

