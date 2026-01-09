DAX Gewinner am 08.01.2026: Deutsche Telekom an der Spitze – Daimler Truck Holding Prognose

- Deutsche Telekom klarer DAX Gewinner
- Technisches Bild kurzfristig verbessert, übergeordnet weiter fragil
- Marktumfeld bleibt selektiv – Fokus auch auf Daimler Truck Holding Prognose
Die Deutsche Telekom Aktie hat 2024 übergeordnet an Substanz verloren. Es haben sich zwar immer wieder Erholungen eingestellt, diese wurden von Anlegern aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt. Im November konnte sich das Papier zunächst stabilisieren und eine Konsolidierung abbilden. Im Handel gestern hat sich eine längere grüne Tageskerze ausgebildet. Die Aktie befindet sich allerdings nach wie vor in einem stabilen Abwärtskanal, was aus dem Tageschart gut herausgelesen werden kann.
► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE
🚀 Key Takeaways
-
Deutsche Telekom klarer DAX Gewinner:
Die Deutsche Telekom Aktie führte am 08.01.2026 die Liste der DAX Gewinner mit einem Plus von 3,44 Prozent an und zeigte damit die stärkste Tagesperformance im Leitindex.
-
Technisches Bild kurzfristig verbessert, übergeordnet weiter fragil:
Der Ausbruch über SMA20, SMA50 und im 4h-Chart auch über die SMA200 spricht kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial. Im Tageschart bleibt der übergeordnete Abwärtstrend jedoch intakt, weshalb eine Bestätigung der Bewegung entscheidend ist.
-
Marktumfeld bleibt selektiv – Fokus auch auf Daimler Truck Holding Prognose:
Während einzelne DAX-Titel Stärke zeigen, bleibt der Markt insgesamt selektiv. Parallel rückt die Daimler Truck Holding Prognose stärker in den Fokus, da zyklische Werte zunehmend von Konjunktur- und Nachfragesignalen beeinflusst werden.
Zum Xetra-Schluss am 08.01.2026 zeigten sich die DAX Gewinner klar in der Überzahl:
27 Aktien schlossen im Plus, während 13 Titel Verluste verzeichneten.
Angeführt wurde die Gewinnerliste von der Deutsche Telekom Aktie, die sich um 3,44 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich:
-
adidas: +2,98 Prozent
-
Bayer: +2,93 Prozent
Damit setzte der DAX 40 insgesamt positive Akzente, während Anleger selektiv auf Einzeltitel setzten.
DAX 40 Gewinner des Tages: Deutsche Telekom Aktie (DTE)
Die Deutsche Telekom Aktie (DTE) war der klare DAX Gewinner des Tages. Per Xetra-Schluss legte der Titel 3,44 Prozent zu und wies damit den höchsten Tagesgewinn im Leitindex auf.
Chartcheck Deutsche Telekom – Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage
Im übergeordneten Bild hat die Aktie im Jahr 2024 deutlich an Substanz verloren. Erholungsbewegungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt. Erst im November konnte sich der Titel stabilisieren und in eine Konsolidierung übergehen.
Im gestrigen Handel bildete sich eine ausgeprägte grüne Tageskerze. Trotz der Dynamik befindet sich die Aktie weiterhin in einem stabilen Abwärtskanal, der im Tageschart klar erkennbar bleibt.
Gleitende Durchschnitte im Fokus
-
SMA50: 27,35 EUR
-
SMA20: 27,28 EUR
-
SMA200: 30,28 EUR
In den vergangenen Handelsmonaten scheiterte die Aktie im Rahmen von Erholungen mehrfach an der SMA50. In den letzten Handelstagen wirkte diese Durchschnittslinie erneut als Widerstand. Am gestrigen Handelstag konnte sich der Kurs jedoch dynamisch von SMA20 und SMA50 lösen.
Ausblick Tageschart
-
Bullisches Szenario:
Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Ein mögliches Kursziel liegt dann im Bereich der SMA200 bei 30,28 EUR, die bereits Mitte 2024 als massiver Widerstand fungierte.
-
Bärisches Szenario:
Bleibt die Bestätigung aus, droht ein Rücklauf in Richtung SMA20/SMA50, die aktuell einen soliden Support bilden. Ein nachhaltiger Bruch unter diese Zone würde das Chartbild deutlich eintrüben und eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung begünstigen.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch / neutral
Chartcheck Deutsche Telekom – 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart spielte die SMA200 (27,92 EUR) eine zentrale Rolle. Bereits im Oktober wurde der Titel an dieser Linie nach unten abgewiesen. Weder SMA20 noch SMA50 konnten in der Schwächephase nennenswerten Halt bieten.
Im gestrigen Handel gelang jedoch ein dynamischer Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200. Der Tagesschluss wurde oberhalb der SMA200 festgestellt – ein klares Entspannungssignal für das kurzfristige Chartbild.
4h-Ausblick
-
Solange sich die Aktie über der SMA200 behaupten kann, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich.
-
Mögliche Anlaufziele: das letzte Hoch bei 30,30 EUR.
-
Gewinnmitnahmen könnten den Kurs erneut unter die SMA200 drücken. Zwar würden SMA20 und SMA50 dann als Support fungieren, das Chartbild würde sich jedoch wieder eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral / bullisch
Tagesprognose Deutsche Telekom Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Widerstände
-
29,43
-
30,28
-
31,65
-
32,03
-
33,49
-
34,40
Unterstützungen
-
27,92
-
27,66
-
27,64
-
27,60
-
27,35
-
27,29
-
27,28
-
26,51
* alle Angaben per Xetra-Schluss
Einordnung im Marktumfeld: Daimler Truck Holding Prognose
Neben den aktuellen DAX Gewinnern richtet sich der Blick vieler Anleger zunehmend auf zyklische Werte. Besonders gefragt ist derzeit eine fundierte Daimler Truck Holding Prognose, da der Titel im Spannungsfeld aus Konjunkturerwartungen, Nutzfahrzeugnachfrage und Margenentwicklung steht. Eine detaillierte Daimler-Truck-Analyse dürfte in den kommenden Handelstagen an Relevanz gewinnen – insbesondere im Vergleich zur aktuellen Stärke einzelner DAX-Gewinner wie der Deutschen Telekom.
