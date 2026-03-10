Airbus Prognose: Aktie im Fokus – Chancen durch Großaufträge und Satellitenallianz

Die Airbus-Aktie steht derzeit verstärkt im Fokus der Anleger. Der Konzern hat die Auslieferung von Flugzeugen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres erhöht. Gleichzeitig könnte Airbus von einer strategischen Allianz mit Rheinmetall und OHB profitieren. Diese Entwicklungen sind wichtige Faktoren für die aktuelle Airbus Prognose.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

✅ Drei Key Takeaways

Operative Stärke unterstützt Airbus Prognose

Airbus hat das Auslieferungstempo zu Jahresbeginn erhöht und bereits 54 Flugzeuge ausgeliefert. Zusätzlich sorgen neue Bestellungen sowie mögliche Großaufträge aus China für positive Impulse für die Airbus Prognose.

Milliardenprojekt durch Satellitenallianz möglich

Die strategische Kooperation mit Rheinmetall und OHB zum Aufbau eines Satellitennetzwerks für die Bundeswehr könnte ein Auftragsvolumen von bis zu 10 Mrd. EUR erreichen und neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

Chartbild kurzfristig angeschlagen

Die Aktie notiert aktuell unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und der SMA200. Solange diese Marken nicht zurückerobert werden, bleibt die technische Perspektive kurzfristig bärisch.

Fundamentaldaten Airbus Aktie

Kennzahl Wert aktueller Preis 174,40 EUR Marktkapitalisierung 137,29 Mrd. EUR Umsatz 2025 73,42 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 19,46 % KGV (2026*) 23,60 4 Wochen Performance -5,27 % Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 1,91 % Branche Luft- und Raumfahrt

* Prognose

Airbus Prognose: Parkettgeflüster und aktuelle Entwicklungen

Die Airbus Aktie im Fokus bleibt vor allem aufgrund operativer Fortschritte. Im Februar hat Airbus das Auslieferungstempo deutlich erhöht. Im letzten Monat wurden 35 Flugzeuge an Kunden übergeben. Damit liegt die Gesamtzahl der ausgelieferten Maschinen im laufenden Jahr bereits bei 54.

Von diesen 54 Flugzeugen entfielen neun auf den A320neo und 31 auf den A321neo. Zusätzlich gingen Bestellungen für weitere 28 Flugzeuge ein.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Airbus Prognose ist eine strategische Allianz mit Rheinmetall und OHB. Ziel der Kooperation ist der Aufbau eines souveränen Satellitennetzwerks für die Bundeswehr. Dieses Projekt soll die Abhängigkeit von US-Anbietern reduzieren und gleichzeitig die militärische Kommunikation im All deutlich stärken.

Die Bündelung der zuvor getrennten Angebote der drei Unternehmen könnte die Umsetzung des Projekts erheblich beschleunigen. Branchenexperten schätzen das mögliche Auftragsvolumen auf bis zu 10 Mrd. EUR.

Auch aus China kommen positive Signale. Die chinesische Regierung hat angekündigt, eine größere Bestellung bei Airbus zu platzieren. Marktbeobachter rechnen mit einem möglichen Auftrag von bis zu 120 zusätzlichen Flugzeugen, wobei Details des Deals bislang noch nicht veröffentlicht wurden.

Airbus Aktie Chartanalyse – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

Nach dem Jahreshoch 2025 bei 216,80 EUR kam es zunächst zu moderaten Rücksetzern. Im weiteren Verlauf entstand ein deutlicher Abwärtsimpuls mit einer langen roten Tageskerze. Die Aktie konnte sich anschließend stabilisieren und das zuvor entstandene GAP wieder schließen.

Bis Mitte Januar setzte eine Erholungsbewegung ein, die den Kurs bis auf 221,30 EUR führte. Dieses Niveau zog jedoch Gewinnmitnahmen nach sich, wodurch die Aktie wieder unter die Marke von 200 EUR fiel.

Im Tageschart zeigt sich deutlich, dass die SMA200 (189,36 EUR) beim letzten Rücksetzer als wichtiger Support fungierte. Die anschließende Erholung stoppte allerdings an der SMA50 (196,50 EUR).

Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 (185,33 EUR) sowie unter der SMA200. Dadurch bleibt das Chartbild kurzfristig angeschlagen.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 bleibt, besteht weiteres Abwärtspotenzial. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst im Bereich 159 bis 157 EUR. Darunter könnte auch das offene GAP bei 133,16 EUR in den Fokus rücken.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung SMA200 öffnen. Eine deutliche Aufhellung des Chartbildes wäre jedoch erst gegeben, wenn sich die Aktie über der SMA50 etablieren kann.

Einschätzung Tageschart – Airbus Prognose:

bärisch

Airbus Prognose (12–18 Monate)

Für langfristig orientierte Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Aktie wieder über die SMA50 schieben kann. Solange die Kurse unter der SMA20 liegen, dominieren kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Auf Basis der aktuellen Analyse ergibt sich folgendes Szenario:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 40 %

Langfristig bleibt die Airbus Prognose aufgrund der starken Nachfrage im Flugzeugmarkt sowie möglicher Großaufträge weiterhin konstruktiv.

Airbus Aktie Chartanalyse – 4h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

Im 4h-Chart ist zunächst die starke Aufwärtsbewegung bis zum Jahreshoch erkennbar, gefolgt von einer deutlichen Korrekturphase.

Die Aktie konnte sich zunächst an der SMA20 (177,57 EUR) stabilisieren, gab diesen Support jedoch später auf. Anschließend fiel der Kurs unter die SMA50 (184,99 EUR) und später auch unter die SMA200 (196,25 EUR).

Eine kurzfristige Erholung stoppte exakt an der SMA200. Danach folgte erneut ein GAP nach unten, wodurch die Aktie wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien fiel.

Damit bleibt das Chartbild auf dieser Zeitebene klar bärisch.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht. Sollte es dem Kurs gelingen, die SMA20 zurückzuerobern, könnte zunächst das offene GAP geschlossen und anschließend die SMA50 angelaufen werden.

Ein erneuter Test der SMA200 wäre erst bei einer deutlichen Stabilisierung wahrscheinlich.

Einschätzung 4h Chart – Airbus Prognose:

bärisch

Airbus Prognose (3 Monate)

Kurzfristig bleibt die Airbus Aktie angeschlagen. Erst ein Anstieg über die SMA50 würde das Chartbild wieder stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA200 erhöhen.

Wahrscheinlichkeiten laut aktuellem Setup:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario: 55 %

Wichtige Kursmarken der Airbus Aktie

Widerstände

176,28

177,57

183,70 (GAP)

184,99

185,74

186,35

189,04 (GAP)

190,33

196,25

196,50

199,22 (GAP)

216,10 (GAP)

221,30

Unterstützungen

173,91

166,56

161,34

160,88

154,58 (GAP)

133,16 (GAP)

129,94

FAQ zur Airbus Prognose

Wie lautet die aktuelle Airbus Prognose für die Aktie?

Die aktuelle Airbus Prognose bleibt langfristig konstruktiv. Treiber sind steigende Flugzeugauslieferungen, eine weiterhin hohe Nachfrage im Luftfahrtsektor sowie mögliche Großaufträge, unter anderem aus China und aus dem Verteidigungsbereich.

Warum steht die Airbus Aktie aktuell im Fokus der Anleger?

Die Airbus Aktie steht im Fokus, weil der Konzern das Auslieferungstempo erhöht hat und gleichzeitig neue Wachstumschancen durch eine strategische Satellitenallianz mit Rheinmetall und OHB entstehen könnten.

Welche Faktoren beeinflussen die Airbus Prognose am stärksten?

Wichtige Einflussfaktoren sind neue Flugzeugbestellungen, Produktions- und Lieferzahlen, mögliche Großaufträge von Airlines sowie Projekte im Verteidigungs- und Raumfahrtbereich.

Wie ist die technische Lage der Airbus Aktie?

Aus charttechnischer Sicht ist das Bild kurzfristig angeschlagen. Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und der SMA200, was zunächst für erhöhte Abwärtsrisiken spricht.

Welche Chancen sehen Analysten für die Airbus Aktie?

Langfristige Chancen ergeben sich aus dem global steigenden Flugverkehr, dem hohen Auftragsbestand sowie neuen Projekten im Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Könnte ein Großauftrag aus China die Airbus Prognose verbessern?

Ja. Marktbeobachter rechnen mit einer möglichen Bestellung von bis zu 120 Flugzeugen aus China. Ein solcher Auftrag könnte die Airbus Prognose deutlich stärken und den Auftragsbestand weiter erhöhen.