Börse Aktuell: DAX legt zu - Marktbericht Börse mit Europa-Rally, Öl-Rückgang und EZB-Kommentaren

Marktbericht Börse: Europäische Aktienmärkte mit positiver Tendenz

Die Börse aktuell zeigt weiterhin eine stabile Risikostimmung in Europa. Der europäische Leitindex EU50 notiert aktuell rund 0,2 % höher. Besonders stark präsentieren sich der spanische IBEX 35 mit einem Plus von 2,2 % sowie der polnische WIG20, der um 1,9 % zulegt.

Der DAX gewinnt derzeit rund 0,35 %, während der französische CAC 40 und der Schweizer SMI leicht im Minus liegen (jeweils etwa -0,05 %).

Im Marktbericht Börse fällt vor allem die Entwicklung im Energiesektor auf. Aktien großer Ölkonzerne geben nach, nachdem Aussagen von Donald Trump Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Iran-Konflikt geweckt haben. Dadurch fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar und notiert aktuell bei etwa 93 US-Dollar.

Zu den schwächsten Titeln zählen:

Shell: -1,1 %

BP: -1,7 %

Einzelwerte im Fokus der Börse aktuell

Pharmawerte stehen ebenfalls im Fokus des heutigen Marktbericht Börse. Novo Nordisk verliert rund 1,4 %, nachdem TD Cowen die Aktie auf „Hold“ herabgestuft hat.

Die Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Patentsituation rund um Semaglutid. Zusätzlich verwiesen sie auf schwächere Ergebnisse bei der CagriSema-Studie sowie rückläufige Verschreibungen für Ozempic. Trotz dieser Faktoren investiert das Unternehmen weiterhin massiv in Produktionskapazitäten und baut seine Kooperation mit Hims & Hers aus.

Währungen: Risikofreude am Devisenmarkt

Auch am Devisenmarkt spiegelt sich die aktuelle Risikobereitschaft wider. Der Dollar Index bewegt sich nahezu unverändert, während vor allem risikoreichere Währungen zulegen.

AUDUSD: +0,4 %

USDBRL: -0,5 %

USDMXN: -0,6 %

Besonders Schwellenländerwährungen profitieren derzeit von der verbesserten Marktstimmung.

Politik und Geopolitik beeinflussen die Börse aktuell

Geopolitische Entwicklungen bleiben ein zentraler Treiber für die Börse aktuell. In einem Interview mit Fox News sprach Donald Trump von der „Möglichkeit von Gesprächen mit dem Iran“.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte jedoch gleichzeitig, dass die USA härter als je zuvor reagieren würden, sollte der Iran den Ölfluss durch die Straße von Hormus blockieren.

Energiepolitik der EU

Im Kontext möglicher Energiepreisrisiken kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Investitionen in die Nukleartechnologie an. Die Europäische Union will 200 Millionen Euro bereitstellen. Die Finanzierung soll aus dem europäischen Emissionshandelssystem erfolgen.

EZB signalisiert Vorsicht

Mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank signalisierten in aktuellen Statements eine vorsichtige Haltung gegenüber möglichen Zinsschritten.

Mueller: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung habe zugenommen, dennoch dürfe man nicht überstürzt handeln.

Simkus: Entscheidungen sollten ausschließlich auf Basis der aktuell verfügbaren Daten am Sitzungstag getroffen werden.

Diese Aussagen unterstreichen den vorsichtigen Kurs der EZB angesichts möglicher langfristiger Energiepreisanstiege.

US-Konjunkturdaten im Marktbericht Börse

Der NFIB Small Business Optimism Index für Februar fiel auf 98,8 Punkte. Zwar stiegen die aktuellen Umsätze um sieben Punkte, doch die Erwartungen für zukünftige Verkaufsvolumen brachen deutlich ein.

Weitere Hinweise auf eine abkühlende Dynamik:

33 % der Unternehmen können offene Stellen nicht besetzen

54 % berichten über Schwierigkeiten bei der Rekrutierung

Pläne zur Schaffung neuer Arbeitsplätze fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025

Damit bleibt der US-Arbeitsmarkt zwar angespannt, gleichzeitig nehmen jedoch die Wachstumsbedenken zu.

