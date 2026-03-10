Börse Aktuell: DAX legt zu - Marktbericht Börse mit Europa-Rally, Öl-Rückgang und EZB-Kommentaren

- Europäische Börsen mit moderaten Gewinnen
- Energiesektor unter Druck durch fallenden Ölpreis
- EZB signalisiert Vorsicht, US-Konjunktur gemischt
Marktbericht Börse: Europäische Aktienmärkte mit positiver Tendenz
Die Börse aktuell zeigt weiterhin eine stabile Risikostimmung in Europa. Der europäische Leitindex EU50 notiert aktuell rund 0,2 % höher. Besonders stark präsentieren sich der spanische IBEX 35 mit einem Plus von 2,2 % sowie der polnische WIG20, der um 1,9 % zulegt.
Der DAX gewinnt derzeit rund 0,35 %, während der französische CAC 40 und der Schweizer SMI leicht im Minus liegen (jeweils etwa -0,05 %).
Im Marktbericht Börse fällt vor allem die Entwicklung im Energiesektor auf. Aktien großer Ölkonzerne geben nach, nachdem Aussagen von Donald Trump Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Iran-Konflikt geweckt haben. Dadurch fiel der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 100 US-Dollar und notiert aktuell bei etwa 93 US-Dollar.
Zu den schwächsten Titeln zählen:
-
Shell: -1,1 %
-
BP: -1,7 %
Quelle: xStation5 von XTB,
Einzelwerte im Fokus der Börse aktuell
Pharmawerte stehen ebenfalls im Fokus des heutigen Marktbericht Börse. Novo Nordisk verliert rund 1,4 %, nachdem TD Cowen die Aktie auf „Hold“ herabgestuft hat.
Die Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Patentsituation rund um Semaglutid. Zusätzlich verwiesen sie auf schwächere Ergebnisse bei der CagriSema-Studie sowie rückläufige Verschreibungen für Ozempic. Trotz dieser Faktoren investiert das Unternehmen weiterhin massiv in Produktionskapazitäten und baut seine Kooperation mit Hims & Hers aus.
Währungen: Risikofreude am Devisenmarkt
Auch am Devisenmarkt spiegelt sich die aktuelle Risikobereitschaft wider. Der Dollar Index bewegt sich nahezu unverändert, während vor allem risikoreichere Währungen zulegen.
-
AUDUSD: +0,4 %
-
USDBRL: -0,5 %
-
USDMXN: -0,6 %
Besonders Schwellenländerwährungen profitieren derzeit von der verbesserten Marktstimmung.
Politik und Geopolitik beeinflussen die Börse aktuell
Geopolitische Entwicklungen bleiben ein zentraler Treiber für die Börse aktuell. In einem Interview mit Fox News sprach Donald Trump von der „Möglichkeit von Gesprächen mit dem Iran“.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betonte jedoch gleichzeitig, dass die USA härter als je zuvor reagieren würden, sollte der Iran den Ölfluss durch die Straße von Hormus blockieren.
Energiepolitik der EU
Im Kontext möglicher Energiepreisrisiken kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen neue Investitionen in die Nukleartechnologie an. Die Europäische Union will 200 Millionen Euro bereitstellen. Die Finanzierung soll aus dem europäischen Emissionshandelssystem erfolgen.
EZB signalisiert Vorsicht
Mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank signalisierten in aktuellen Statements eine vorsichtige Haltung gegenüber möglichen Zinsschritten.
-
Mueller: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung habe zugenommen, dennoch dürfe man nicht überstürzt handeln.
-
Simkus: Entscheidungen sollten ausschließlich auf Basis der aktuell verfügbaren Daten am Sitzungstag getroffen werden.
Diese Aussagen unterstreichen den vorsichtigen Kurs der EZB angesichts möglicher langfristiger Energiepreisanstiege.
US-Konjunkturdaten im Marktbericht Börse
Der NFIB Small Business Optimism Index für Februar fiel auf 98,8 Punkte. Zwar stiegen die aktuellen Umsätze um sieben Punkte, doch die Erwartungen für zukünftige Verkaufsvolumen brachen deutlich ein.
Weitere Hinweise auf eine abkühlende Dynamik:
-
33 % der Unternehmen können offene Stellen nicht besetzen
-
54 % berichten über Schwierigkeiten bei der Rekrutierung
-
Pläne zur Schaffung neuer Arbeitsplätze fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025
Damit bleibt der US-Arbeitsmarkt zwar angespannt, gleichzeitig nehmen jedoch die Wachstumsbedenken zu.
