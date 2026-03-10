DAX Gewinner: Bayer Aktie führt Liste an – Bayer Prognose und Chartanalyse

Am Montag (09.03.2026) zeigte sich der DAX überwiegend schwach. Per Xetra-Schluss konnten lediglich neun Aktien Gewinne verbuchen, während 31 Werte im Minus schlossen. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei die Bayer Aktie an.

Die Aktie von Bayer (BAYN) legte 3,58 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex. Auf den weiteren Plätzen der DAX Gewinner folgten Rheinmetall mit einem Plus von 2,19 Prozent sowie GEA Group mit einem Kursanstieg von 2,13 Prozent.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Bayer führt die DAX Gewinner an: Die Bayer Aktie war mit einem Kursanstieg von 3,58 Prozent der stärkste Wert im DAX und stand damit an der Spitze der aktuellen DAX Gewinnerliste.

Chartbild kurzfristig angeschlagen: Trotz der Erholung notiert die Aktie weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA50 und SMA200 im 4h-Chart) , was das technische Bild weiterhin vorsichtig erscheinen lässt.

Bayer Prognose abhängig von Bestätigung der Erholung: Wird der Anstieg bestätigt, könnte das offene GAP bei 40,41 EUR in den Fokus rücken. Bleibt die Bestätigung aus, könnte sich die Schwäche fortsetzen und mittelfristig wieder die Region um die SMA200 im Tageschart relevant werden.

DAX Gewinner des Tages: Bayer Aktie mit deutlichem Kursplus

Die Bayer Aktie gehörte am Montag zu den klaren DAX Gewinnern. Mit einem Kursanstieg von 3,58 Prozent per Xetra-Schluss setzte sich das Papier an die Spitze der Tagesperformance im DAX.

Damit rückt auch die Bayer Prognose wieder stärker in den Fokus vieler Anleger, da sich die Aktie nach einer längeren Schwächephase stabilisieren könnte.

Bayer Prognose: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Bayer Aktie nach dem Jahrestief im April 2025 bei 18,60 EUR deutlich erholen konnte. Diese Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, bevor der Kurs in eine längere Seitwärtsphase überging.

Ab Mitte November war eine neue Erholung zu beobachten. Mehrere GAP-ups sorgten für eine dynamische Aufwärtsbewegung bis zum Jahreshoch bei 49,75 EUR. Dieses Niveau wurde anschließend jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer deutlichen Korrektur:

Rückfall unter die SMA20 (42,64 EUR)

Bruch der SMA50 (42,28 EUR)

Die SMA50 konnte zunächst noch Unterstützung bieten, inzwischen hat sich die Aktie jedoch klar unterhalb dieser Marke etabliert.

Am gestrigen Handelstag entstand eine längere grüne Tageskerze. Wird der Schlusskurs bestätigt, könnte sich die Erholung fortsetzen und ein Anstieg in Richtung des offenen GAP bei 40,41 EUR erfolgen.

Sollte sich dagegen eine rote Tageskerze ausbilden und der Anstieg nicht bestätigt werden, könnte sich die Korrektur weiter fortsetzen. In diesem Fall rückt die SMA200 bei 31,75 EUR wieder stärker in den Fokus.

Bayer Prognose Tageschart: neutral

YouTube Trading Videos

Bayer Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart lässt sich erkennen, dass sich die Bayer Aktie lange Zeit im Bereich der SMA20 (38,29 EUR) und SMA50 (41,86 EUR) seitwärts bewegt hat.

Ein Ausbruchsversuch Anfang Oktober führte zunächst zu Gewinnmitnahmen, bevor mehrere GAP-ups eine erneute Aufwärtsbewegung auslösten. In den folgenden Wochen stabilisierte sich die Aktie regelmäßig an der SMA20 oder spätestens an der SMA50.

Das Jahreshoch wurde schließlich erneut für Verkäufe genutzt. Der Kurs fiel unter beide Durchschnittslinien und verlor weiter an Dynamik. Mit einem GAP-down unterschritt die Aktie zusätzlich die wichtige SMA200 (40,30 EUR) und etablierte sich darunter.

Solange die Aktie unter dieser Marke notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Weitere mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei den offenen Kurslücken:

33,49 EUR

30,59 EUR

Erholungen könnten zunächst bis zur SMA20 führen. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg darüber, wäre anschließend ein Test der SMA200 möglich.

Bayer Prognose 4h-Chart: bärisch

Bayer Prognose: Wichtige Kursmarken

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

37,68 EUR

38,29 EUR

40,30 EUR

40,41 EUR (GAP)

42,28 EUR

42,64 EUR

42,88 EUR

45,49 EUR (GAP)

Unterstützungen

36,84 EUR

35,21 EUR

33,49 EUR (GAP)

30,86 EUR

30,59 EUR (GAP)

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB