DAX Verlierer: Continental Aktie unter Druck – Continental Prognose bleibt bärisch

Per Xetra-Schluss am 09.03.2026 standen im DAX lediglich 9 Aktien im Plus, während 31 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählten Continental, Porsche Automobilholding und Beiersdorf.

Das Tabellenende belegte Continental, deren Aktie um 3,64 Prozent nachgab. Porsche Automobilholding verlor 3,46 Prozent, während Beiersdorf ein Minus von 3,27 Prozent verbuchte.

► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Continental größter DAX Verlierer: Die Continental Aktie gehörte mit einem Minus von 3,64 Prozent zu den größten DAX Verlierern und belegte am Montag das Ende der Tabelle im DAX.

Chartbild bleibt angeschlagen: Die Aktie notiert aktuell unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie SMA50 und SMA200, was die technische Lage weiterhin schwach erscheinen lässt.

Continental Prognose bleibt vorsichtig: Solange der Kurs unter den genannten Durchschnittslinien bleibt, könnten weitere Rücksetzer folgen. Ein mögliches Ziel auf der Unterseite liegt beim offenen GAP bei 54,08 EUR.

DAX Verlierer: Continental Aktie mit größtem Tagesverlust

Die Continental Aktie (CON) gehörte damit klar zu den größten DAX Verlierern des Tages. Per Xetra-Schluss verlor das Papier 3,64 Prozent und stellte damit den stärksten Tagesverlust im Leitindex.

Continental Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie konnte sich vom Tief im April dynamisch erholen und anschließend wieder in den Bereich von rund 77 EUR steigen. Danach bewegte sich das Papier über mehrere Wochen in einer engen Seitwärtsrange.

Im September kam es im Zusammenhang mit der Aufteilung von Unternehmensbereichen zu einer stärkeren Korrektur. Nach einer Konsolidierung bis Mitte Oktober setzte jedoch eine sukzessive Erholung ein.

Nach einem Rücksetzer im Januar kam erneut Kaufinteresse auf, wodurch die Aktie nochmals in den Bereich von rund 75 EUR steigen konnte. Dieses Niveau wurde jedoch verstärkt für Gewinnmitnahmen genutzt.

In den vergangenen acht Handelstagen verlor die Aktie deutlich an Wert. Mehrere Gap-Down-Bewegungen führten dazu, dass der Kurs wieder in den Bereich um 60 EUR zurückfiel.

Technische Lage

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie zwischenzeitlich über die SMA200 (aktuell 69,17 EUR) schieben konnte. Allerdings bot weder diese Linie noch die SMA50 (69,06 EUR) im Zuge der aktuellen Abwärtsbewegung nennenswerten Support.

Aktuell notiert die Aktie unter allen drei wichtigen Durchschnittslinien. Das Chartbild kann daher als klar angeschlagen interpretiert werden.

Continental Prognose im Tageschart

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 / SMA50 (69,06 EUR) bleibt, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite sind:

das offene Gap bei 54,08 EUR

darunter die Zone um 50 EUR

Sollte das Gap bei 54,08 EUR angelaufen werden, wäre dort eine Stabilisierung möglich. Wird diese Marke jedoch unterschritten, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausweiten.

Kommt es hingegen zu keiner Bestätigung des gestrigen Schlusskurses, könnte sich zunächst eine technische Gegenbewegung einstellen. In diesem Fall hätte die Aktie zunächst die Chance, das Gap bei 63,20 EUR zu schließen.

Kann sich der Kurs darüber etablieren, wären weitere Erholungsbewegungen in Richtung SMA50 und SMA200 denkbar.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

YouTube Trading Videos

Continental Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird die jüngste Abwärtsbewegung noch deutlicher sichtbar.

Nachdem sich die Aktie zuvor über die SMA200 (68,17 EUR) schieben konnte, lief sie in den Bereich der SMA20 (66,50 EUR) sowie der SMA50 (70,73 EUR) nach oben. Die SMA200 wurde im Januar noch einmal getestet und hielt zunächst als Unterstützung.

Von dort setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, bevor Ende Februar ein Hoch markiert wurde.

Seit diesem Zeitpunkt dominieren jedoch Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel dynamisch unter alle drei Durchschnittslinien und hat sich inzwischen klar darunter etabliert.

Continental Prognose im kurzfristigen Zeitfenster

Auch auf dieser Zeitebene bleibt das Chartbild bärisch.

Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen und die im Tageschart genannten Kursziele anlaufen.

Erholungen könnten zunächst zum Gap-Close bei 63,20 EUR führen. Sollte sich der Kurs darüber stabilisieren, wären weitere Erholungsbewegungen in Richtung der SMA20 möglich.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch

Tagesprognose Continental Aktie

Kurzfristige Einschätzung: aufwärts

Widerstände

62,72

63,20 (Gap)

65,50

66,56

67,00

68,17

69,06

69,68

70,73

70,95

71,01

72,78 (Gap)

75,24

77,47

Unterstützungen

59,52

57,80

54,60

54,08 (Gap)

53,56

