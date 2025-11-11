Airbus Prognose 2025 – Aktie im Fokus mit bullischer Charttechnik und starken Fundamentaldaten

Airbus steht derzeit klar im Fokus der Anleger. Der europäische Flugzeugbauer profitiert von der anhaltenden Schwäche des US-Konkurrenten Boeing und überzeugt mit einer positiven Prognose für 2025. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit 820 Flugzeugauslieferungen, was einem Zuwachs von 54 Maschinen gegenüber dem Vorjahr entspricht.

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

✅ Drei Key Takeaways

✈️ Airbus Prognose 2025 bleibt stark: Der Konzern plant die Auslieferung von 820 Flugzeugen und erwartet ein bereinigtes EBIT von rund 7 Mrd. EUR – deutlich über den Erwartungen der Analysten.

📈 Aktie im Fokus dank Boeing-Schwäche: Airbus profitiert von Problemen des US-Konkurrenten Boeing und überzeugt mit zweistelligem Umsatz- und Gewinnwachstum im Jahresvergleich.

💹 Bullische Charttechnik mit Aufwärtspotenzial: Solange der Kurs über der SMA20 (208 EUR) bleibt, besteht Potenzial für neue Hochs bis 245 EUR – mit einer Bull-Szenario-Wahrscheinlichkeit von 65 %.

Auch die Finanzergebnisse sprechen für sich:

Aktueller Kurs: 211,70 EUR

Marktkapitalisierung: 167,11 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 69,23 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 15,31 %

KGV 2025 (Prognose): 32,66

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 1,29 %

4-Wochen-Performance: +3,55 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Airbus bleibt damit ein attraktiver Wert im Luft- und Raumfahrtsektor – insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Bedarfs an modernen und nachhaltigen Verkehrsflugzeugen.

Aktuelle Entwicklungen – Airbus Prognose beflügelt von Raumfahrtprojekt

Neben der Luftfahrt baut Airbus auch seine Raumfahrtkompetenz weiter aus. Kürzlich lieferte das Unternehmen das vierte Servicemodul für das Orion-Raumschiff nach Florida aus. Dieses soll künftig Astronauten auf ihrer Reise zum Mond mit Strom, Wasser und Sauerstoff versorgen. Das Projekt erfolgt im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und stärkt die Position von Airbus als führendem Anbieter in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 zeigen eine deutliche Verbesserung:

Umsatz: 17,8 Mrd. EUR (+14 % im Jahresvergleich)

Bereinigter operativer Gewinn (EBIT): 1,9 Mrd. EUR (+38 %)

Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich – ein klarer Vertrauensbeweis für die Airbus Prognose 2025.

Chartanalyse – Airbus Aktie im Aufwärtstrend

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart-Analyse: Bullische Tendenz bestätigt

Die Airbus Aktie hat sich seit dem Tief im April stark erholt und befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Nach leichten Gewinnmitnahmen im Juli setzten Käufer wieder ein und trieben den Kurs auf neue Hochs.

Aktuell bewegt sich die Aktie über der SMA20 (208,11 EUR) und SMA50 (200,11 EUR) – beides wichtige Unterstützungszonen.

Charttechnische Ziele:

Widerstände: 216,80 / 225,00 / 245,00 EUR

Unterstützungen: 211,15 / 208,11 / 200,11 / 195,19 EUR

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, ist das bullische Szenario intakt. Rücksetzer bis in diesen Bereich könnten neue Einstiegschancen bieten.

Einschätzung Tageschart: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

4-Stunden-Chart: Kurzfristig ebenfalls bullisch

Auch im 4h-Chart bestätigt sich das positive Bild. Die Aktie schiebt sich entlang der SMA20 (211,15 EUR) und SMA50 (208,89 EUR) weiter nach oben.

Ein Bruch der SMA50 wäre das erste Schwächesignal, bis dahin überwiegen die Aufwärtstendenzen.

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Fazit – Airbus Aktie bleibt im Fokus der Anleger

Die Airbus Prognose 2025 zeigt deutlich: Der Konzern ist operativ stark, profitiert von der Schwäche des Konkurrenten Boeing und überzeugt mit robustem Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Charttechnisch spricht vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung – mit Potenzial bis 245 EUR.

Die Airbus Aktie bleibt somit klar im Fokus – sowohl für kurzfristig orientierte Trader als auch für langfristige Investoren.

FAQ – Airbus Prognose & Aktie im Fokus

Wie lautet die aktuelle Airbus Prognose für 2025?

Die aktuelle Airbus Prognose für 2025 ist positiv. Der Konzern plant die Auslieferung von rund 820 Flugzeugen, was einem Plus von etwa 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zudem erwartet Airbus ein bereinigtes EBIT von rund 7 Milliarden Euro – trotz geopolitischer und handelspolitischer Herausforderungen.

Warum steht die Airbus Aktie aktuell im Fokus?

Die Airbus Aktie steht im Fokus, weil der europäische Flugzeugbauer von der anhaltenden Schwäche seines US-Konkurrenten Boeing profitiert. Zudem überzeugen die jüngsten Quartalszahlen mit einem deutlichen Gewinnanstieg und solider Nachfrage im zivilen Luftfahrtgeschäft.

Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn von Airbus?

Im dritten Quartal 2025 steigerte Airbus seinen Umsatz auf 17,8 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 14 % im Jahresvergleich. Der operative Gewinn legte sogar um 38 % auf 1,9 Milliarden Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen klar die Erwartungen der Analysten.

Wie ist die charttechnische Prognose für die Airbus Aktie?

Charttechnisch zeigt sich die Airbus Aktie bullisch. Solange der Kurs oberhalb der SMA20 (ca. 208 EUR) bleibt, besteht Potenzial für neue Hochs bis 225 EUR oder sogar 245 EUR. Rücksetzer bis an die SMA20 gelten derzeit als gesunde Konsolidierungen innerhalb des Aufwärtstrends.

Ist die Airbus Aktie derzeit unterbewertet oder überbewertet?

Laut aktueller Analyse gilt die Airbus Aktie als leicht unterbewertet. Mit einem KGV von 32,66 (Prognose 2025) und einer stabilen Auftragslage bietet der Wert mittelfristig weiteres Wachstumspotenzial, insbesondere bei anhaltender Stärke im zivilen Flugzeugbau.

Lohnt sich ein Einstieg in die Airbus Aktie jetzt?

Auf Basis der aktuellen Airbus Prognose und der charttechnischen Stärke sehen viele Analysten weiteres Aufwärtspotenzial. Kurzfristig orientierte Trader können Rücksetzer zum Einstieg nutzen, während langfristige Anleger von der stabilen Wachstumsstory und der starken Marktposition profitieren könnten.

Welche Risiken bestehen für die Airbus Prognose?

Risiken ergeben sich vor allem durch Lieferkettenprobleme, steigende Produktionskosten sowie geopolitische Spannungen. Auch Änderungen in der US-Zollpolitik oder ein starker Euro könnten die Prognose belasten. Airbus berücksichtigt diese Faktoren jedoch bereits in seiner aktuellen Planung.

Was ist das langfristige Kursziel der Airbus Aktie?

Langfristig sehen Analysten Kursziele zwischen 225 EUR und 245 EUR. Diese Marken könnten in den kommenden 12 bis 18 Monaten erreicht werden, sofern sich die positive Airbus Prognose bestätigt und der Aufwärtstrend intakt bleibt.