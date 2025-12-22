WTI Prognose: Tradingidee des Tages – Ölpreis vor technischer Gegenbewegung

Das Wichtigste in Kürze WTI verteidigt Schlüsselunterstützung

Geopolitik stützt kurzfristig, nicht strukturell

Long WTI zum Marktpreis

Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Venezuela verschärfen sich spürbar. Die US-Küstenwache hat inzwischen zwei venezolanische Öltanker abgefangen und verfolgt ein weiteres Schiff. Washington wirft Caracas vor, Öleinnahmen zur Finanzierung von Drogenkriminalität zu nutzen und eine sogenannte „Dark Fleet“ zum Umgehen von Sanktionen zu betreiben. Venezuela spricht im Gegenzug von „Diebstahl und Entführung“ und plant eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL 🚀 Key Takeaways WTI verteidigt Schlüsselunterstützung:

Nach einem Rückgang von über 22 % im Jahresvergleich stabilisiert sich WTI im Bereich von 56–57 USD , was kurzfristig eine technische Gegenbewegung begünstigt.

Geopolitik stützt kurzfristig, nicht strukturell:

Die Eskalation zwischen den USA und Venezuela sorgt für kurzfristiges Aufwärtspotenzial, ändert jedoch nichts an der neutral bis bärischen langfristigen WTI Prognose aufgrund des erwarteten Angebotsüberhangs.

Klare Tradingidee des Tages:

Long WTI zum Marktpreis mit definierten Kurszielen bei 59,00 und 60,20 USD sowie einem Stop-Loss bei 54,50 USD zur konsequenten Risikobegrenzung. Fakten WTI-Öl hat seit Jahresbeginn mehr als 22 % verloren und liegt rund 30 % unter dem Hoch von 2025

Am Wochenende haben die USA einen venezolanischen Öltanker abgefangen

WTI (OIL.WTI) verteidigt aktuell eine zentrale Unterstützungszone bei 56–57 USD je Barrel Tradingidee des Tages: Long WTI Die Trading Idee basiert auf einer Long-Position im WTI zum Marktpreis: Möglicher Take Profit 1: 59,00 USD

Möglicher Take Profit 2: 60,20 USD

Möglicher Stopp-Loss: 54,50 USD Marktmeinung und WTI Prognose Diese Eskalation fällt zeitlich mit einer verstärkten militärischen Präsenz der USA in der Karibik, intensiveren Anti-Schmuggel-Operationen und einer weiteren Verschärfung der Sanktionen gegen das Umfeld von Präsident Maduro zusammen. Die zunehmenden geopolitischen Risiken beginnen, den Ölmarkt zu beeinflussen. Nach dem starken Abverkauf (WTI −21 % im Jahresvergleich, −29 % vom Hoch) kam es zuletzt zu einer technischen Gegenbewegung an einer langfristig relevanten Unterstützungszone. Kurzfristig bullisch, langfristig verhalten Trotz des kurzfristigen Erholungspotenzials bleibt die mittelfristige bis langfristige WTI Prognose neutral bis bärisch. Sowohl die IEA als auch die EIA rechnen für 2026 mit einem deutlichen Angebotsüberschuss von rund 4 Mio. bzw. 2 Mio. Barrel pro Tag. Ein solches Überangebot wäre das größte seit über zehn Jahren und spricht strukturell gegen nachhaltig steigende Ölpreise. Geopolitische Impulse können zwar kurzfristige Aufwärtsbewegungen auslösen, ändern jedoch nichts am übergeordneten Bild eines fundamentalen Angebotsüberhangs. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: WTI Prognose & Tradingidee des Tages Aus kurzfristiger Sicht überwiegen die Chancen auf eine technische Erholung, da WTI eine starke Unterstützungszone erfolgreich verteidigt. Daher lautet unsere Tradingidee des Tages: Long WTI zum aktuellen Marktpreis, mit klar definierten Kurszielen und konsequentem Risikomanagement über einen Stop-Loss zur Begrenzung möglicher Verluste. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.