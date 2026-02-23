Airbus Aktie unter Druck, -6 % nach Lieferproblemen. Rekord-Auslieferungen geplant, Auftragsbestand auf Höchststand - jetzt Aktien kaufen?

Die Airbus Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck und verlor rund 6 % – damit war sie größter Verlierer im DAX.

Grund sind erneut Verzögerungen bei Triebwerkslieferungen durch Pratt & Whitney, die die Produktionspläne der beliebten A320neo-Familie bremsen. Gleichzeitig plant Airbus für 2026 jedoch einen neuen Auslieferungsrekord.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Airbus Aktien zu kaufen – oder droht weiterer Gegenwind durch Lieferkettenprobleme?

► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker: AIR.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Airbus Aktie

📉 -6 % Kursverlust: Produktionsverzögerungen belasten

🚀 Rekord-Auslieferungen geplant: 870 Flugzeuge für 2026 vorgesehen

📦 Rekord-Auftragsbestand: 8.754 bestellte Maschinen – Produktion auf Jahre gesichert

📊 Produktionspläne: Rekord in Sicht – aber langsamer als erhofft

Airbus plant für 2026 die Auslieferung von rund 870 Verkehrsflugzeugen und würde damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2019 übertreffen.

Allerdings hatten Analysten im Schnitt mit über 900 Maschinen gerechnet.

Verzögerte Triebwerkslieferungen von Pratt & Whitney bremsen insbesondere die Produktion der A320neo-Familie. Eine stabile Produktionsrate von 75 Jets pro Monat wird erst nach 2027 erwartet.

👉 Für die Airbus Aktie bedeutet das kurzfristigen Druck – trotz langfristig voller Auftragsbücher.

💰 Geschäftszahlen: Finanzziele übertroffen

Trotz der operativen Herausforderungen übertraf Airbus seine Finanzziele:

📈 Umsatz: 73,4 Mrd. Euro (+6 %)

💼 Bereinigtes EBIT: 7,1 Mrd. Euro (+33 %)

💵 Jahresüberschuss: 5,2 Mrd. Euro (+25 %)

💸 Dividende: Anhebung auf 3,20 Euro je Aktie

Auch die Rüstungs- und Raumfahrtsparte kehrte in die Gewinnzone zurück.

📦 Rekord-Auftragsbestand sichert Zukunft

Ende Dezember lag der Auftragsbestand bei 8.754 Flugzeugen – ein historischer Rekord.

Rechnerisch reicht dieser Bestand aus, um die Produktion über mehr als zehn Jahre auszulasten.

Während Konkurrent Boeing weiterhin mit strukturellen Problemen kämpft, bleibt Airbus Marktführer im zivilen Flugzeugbau.

⚖️ Airbus Aktie: Jetzt Aktien kaufen?

✅ Chancen

Marktführerschaft vor Boeing

Rekord-Auftragsbestand

Steigende Dividende

Stabile Nachfrage im Luftfahrtsektor

⚠️ Risiken

Abhängigkeit von Zulieferern

Produktionsverzögerungen

Hohe Erwartungen des Marktes

👉 Wer langfristig Aktien kaufen möchte und auf die strukturelle Erholung des Luftverkehrs setzt, könnte die Airbus Aktie nach dem Kursrückgang als interessante Gelegenheit betrachten.

🧠 Fazit: Starker Marktführer mit kurzfristigem Gegenwind

Die Airbus Aktie steht kurzfristig unter Druck durch Lieferprobleme – fundamental bleibt der Konzern jedoch stark aufgestellt.

Rekord-Auftragsbestand, solide Gewinne und eine steigende Dividende sprechen für langfristige Stabilität.

👉 Für Anleger, die defensiv-industriell Aktien kaufen, bleibt Airbus ein strategischer Kernwert – mit temporären operativen Herausforderungen.

Airbus Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Airbus Aktie

❓ Ist die Airbus Aktie aktuell kaufenswert?

Die Airbus Aktie gilt als strategischer Industriewert mit starkem Auftragsbestand und soliden Finanzkennzahlen. Wer langfristig Aktien kaufen möchte, sollte jedoch kurzfristige Lieferkettenprobleme und Produktionsverzögerungen berücksichtigen.

❓ Warum ist die Airbus Aktie zuletzt gefallen?

Die Airbus Aktie verlor rund 6 %, nachdem neue Verzögerungen bei Triebwerkslieferungen die Produktionspläne belasteten. Besonders betroffen ist die A320neo-Familie.

❓ Wie ist die Auftragslage bei Airbus?

Airbus verfügt über einen Rekord-Auftragsbestand von 8.754 Flugzeugen. Rechnerisch reicht dieser Bestand aus, um die Produktion über mehr als zehn Jahre auszulasten.

❓ Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn bei Airbus?

Airbus steigerte den Umsatz auf 73,4 Milliarden Euro und den bereinigten operativen Gewinn auf über 7 Milliarden Euro. Auch der Jahresüberschuss legte deutlich zu.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Airbus Aktie?

Die Airbus Aktie eignet sich für Anleger, die defensiv-industriell Aktien kaufen und auf langfristige Trends im Luftfahrt- und Rüstungssektor setzen möchten.