Aktienmarkt für Anfänger – Das sollten Sie vor Ihrer ersten Aktie wissen

Lesezeit: 21 Minute(n)

Der Aktienmarkt ist das Herzstück der globalen Finanzwelt. Hier treffen Unternehmen, die Kapital für ihr Wachstum benötigen, auf Investoren, die ihr Geld gewinnbringend anlegen möchten. Aktien ermöglichen es Anlegern, Anteile an Unternehmen zu erwerben und so von deren Erfolg zu profitieren. Gleichzeitig bieten sie zahlreiche Chancen und Herausforderungen, die ein grundlegendes Verständnis der Mechanismen und Einflussfaktoren des Aktienmarkts erfordern. Dieser Artikel legt die Grundlagen dafür.

Was ist der Aktienmarkt? Ob für langfristigen Vermögensaufbau oder kurzfristige Handelsstrategien – der Aktienmarkt eröffnet vielfältige Möglichkeiten für Einsteiger und Profis gleichermaßen. Wie also funktioniert der Aktienmarkt?

Aktienmarkt Definition Der Aktienmarkt, meistens Börse genannt, ist ein organisierter Handelsplatz für Aktien. Er dient als Plattform zur Kapitalbeschaffung von Unternehmen, indem diese Anteile an Investoren verkaufen. Der Handel auf dem Aktienmarkt erfolgt in der Regel öffentlich, die Preise der Wertpapiere, also die Börsenkurse, werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese Transparenz ist ein wichtiger Faktor, der das Vertrauen in den Markt fördert. Der Aktienmarkt wird in zwei Teilmärkte eingeteilt: Primärmarkt : Hier bieten Unternehmen erstmals ihre Wertpapiere zum Verkauf an, um sich Geschäftskapital zu beschaffen. Auf diesem Markt erfolgt also die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen eines Börsengangs (Initial Public Offering, IPO).

: Hier bieten Unternehmen erstmals ihre Wertpapiere zum Verkauf an, um sich Geschäftskapital zu beschaffen. Auf diesem Markt erfolgt also die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen eines Börsengangs (Initial Public Offering, IPO). Sekundärmarkt: Auf diesem Markt werden bereits ausgegebene („emittierte“) Aktien zwischen Investoren gehandelt, ohne direkte Beteiligung der Unternehmen (der Emittenten). Erst der Sekundärmarkt ermöglicht die fortlaufende Preisbildung der Aktien, er ist also entscheidend für Investoren. In Deutschland spielen die Deutsche Börse AG mit der Frankfurter Wertpapierbörse sowie dem elektronischen Handelsplatz Xetra eine zentrale Rolle. Dabei steht „Xetra“ für exchange electronic trading („elektronischer Börsenhandel“). International gehören die folgenden Börsen zu den bedeutendsten: USA : Die New York Stock Exchange (NYSE), die größte Wertpapierbörse weltweit und die NASDAQ sind von herausragender Bedeutung. Während es an der NYSE noch den traditionellen „physischen“ Handel gibt, bei dem die Händler auf dem Parkett sich Order zurufen, handelt es sich bei der NASDAQ um ein vollelektronisches System.

: Die New York Stock Exchange (NYSE), die größte Wertpapierbörse weltweit und die NASDAQ sind von herausragender Bedeutung. Während es an der NYSE noch den traditionellen „physischen“ Handel gibt, bei dem die Händler auf dem Parkett sich Order zurufen, handelt es sich bei der NASDAQ um ein vollelektronisches System. Asien: Wichtige Handelsplätze umfassen die Tokyo Stock Exchange (TSE) in Japan, die Hongkong Stock Exchange (HKEX) sowie die Shanghai Stock Exchange (SSE) in China. Diese Börsen sind essenziell für die regionalen und globalen Kapitalmärkte. Kurz gesagt ist der Aktienmarkt ein unabdingbarer Bestandteil der Wirtschaft allgemein, da er Unternehmen Zugang zu Finanzierung bietet und Anlegern die Möglichkeit, am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen zu partizipieren und so ihr privates Vermögen zu mehren.

Arten von Aktien Aktien sind nicht gleich Aktien. Sie lassen sich in verschiedene Typen unterteilen, die jeweils unterschiedliche Rechte und Eigenschaften mit sich bringen. Die wichtigsten Arten von Aktien sind: Stammaktien : Das ist die gängigste Form von Unternehmensanteilen. Sie berechtigen den Inhaber in der Regel zu Stimmrechten auf der Hauptversammlung des Unternehmens und zur Teilnahme an Dividendenausschüttungen.

: Das ist die gängigste Form von Unternehmensanteilen. Sie berechtigen den Inhaber in der Regel zu Stimmrechten auf der Hauptversammlung des Unternehmens und zur Teilnahme an Dividendenausschüttungen. Vorzugsaktien gewähren oft keine Stimmrechte, bieten dafür aber andere Vorteile wie eine bevorzugte Behandlung bei der Dividendenauszahlung oder im Fall einer Liquidation des Unternehmens.

gewähren oft keine Stimmrechte, bieten dafür aber andere Vorteile wie eine bevorzugte Behandlung bei der Dividendenauszahlung oder im Fall einer Liquidation des Unternehmens. Namensaktien sind auf den Namen des Eigentümers ausgestellt. Der Inhaber ist im Aktienregister des Unternehmens eingetragen, was mehr Transparenz bietet, aber auch mit Verwaltungsaufwand verbunden ist.

sind auf den Namen des Eigentümers ausgestellt. Der Inhaber ist im Aktienregister des Unternehmens eingetragen, was mehr Transparenz bietet, aber auch mit Verwaltungsaufwand verbunden ist. Inhaberaktien : Diese Aktien sind nicht namentlich registriert und können einfach durch Einigung und Übergabe auf einen neuen Erwerber übertragen werden, was sie besonders flexibel macht.

: Diese Aktien sind nicht namentlich registriert und können einfach durch Einigung und Übergabe auf einen neuen Erwerber übertragen werden, was sie besonders flexibel macht. Stückaktien und Nennwertaktien: Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Aktienarten liegt darin, wie sie den Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft repräsentieren. Nennbetragsaktien haben einen festgelegten Nennwert in Euro, der mindestens 1 Euro betragen muss. Der Anteil am Grundkapital wird durch diesen Nennwert ausgedrückt.



Stückaktien hingegen haben keinen festen Nennbetrag und repräsentieren einen prozentualen Anteil am Grundkapital. Alle Stückaktien einer Gesellschaft haben den gleichen Anteil am Grundkapital. Sie wurden in Deutschland erst 1998 eingeführt, hauptsächlich um die Euro-Umstellung zu erleichtern.



Seit der Euro-Einführung sind Nennbetragsaktien in Deutschland kaum noch im Umlauf, weshalb die Unterscheidung für Kleinanleger mittlerweile praktisch keine Rolle spielt. Übrigens: Stückaktien sind nicht mit Teilaktien, sogenannten Fractional Shares, zu verwechseln. Dabei handelt es sich schlicht um kleinere Anteile einer ganzen Aktie. Sie ermöglichen es Anlegern, in Bruchteilen einer Aktie zu investieren, anstatt eine vollständige Aktie kaufen zu müssen Hauptvorteile von Fractional Shares: Ermöglichen Investitionen in teure Aktien mit geringerem Kapitaleinsatz

Bieten mehr Flexibilität bei der Portfoliodiversifizierung

Erlauben präzisere Kontrolle über den Investitionsbetrag Die Wahl der Aktienart hängt von den Zielen des Investors ab, sei es Stimmrechte auszuüben, bevorzugte Dividenden zu erhalten oder eine flexible Handelbarkeit zu gewährleisten.

Kategorien zur Bewertung von Aktien Bei der Bewertung von Aktien werden diese häufig nach bestimmten Eigenschaften wie ihrem Marktverhalten oder ihrer Rolle im Portfolio in verschiedene Kategorien eingeteilt. Zu den wichtigsten Kategorien gehören: Blue Chip Aktien : Diese Aktien stammen von großen, etablierten und finanziell stabilen Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte. Sie gelten als relativ sicher und bieten oft regelmäßige Dividenden. Beispiele sind Unternehmen wie Siemens oder Apple.

: Diese Aktien stammen von großen, etablierten und finanziell stabilen Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte. Sie gelten als relativ sicher und bieten oft regelmäßige Dividenden. Beispiele sind Unternehmen wie Siemens oder Apple. Pennystocks : Aktien, die zu einem sehr niedrigen Preis gehandelt werden (oft unter 1 Euro). Sie gelten als hochriskant, können aber in seltenen Fällen hohe Renditen bringen.

: Aktien, die zu einem sehr niedrigen Preis gehandelt werden (oft unter 1 Euro). Sie gelten als hochriskant, können aber in seltenen Fällen hohe Renditen bringen. Growth Aktien : Diese Aktien repräsentieren Unternehmen, die sich in einer Wachstumsphase befinden. Wachstumsaktien reinvestieren oft Gewinne, anstatt Dividenden auszuschütten, und bieten hohes Wachstumspotenzial, jedoch auch höhere Risiken.

: Diese Aktien repräsentieren Unternehmen, die sich in einer Wachstumsphase befinden. Wachstumsaktien reinvestieren oft Gewinne, anstatt Dividenden auszuschütten, und bieten hohes Wachstumspotenzial, jedoch auch höhere Risiken. Value Aktien : Aktien von Unternehmen, die unterbewertet erscheinen, basierend auf Kennzahlen aus der Fundamentalanalyse, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Anleger erwarten hier langfristig eine Wertsteigerung.

: Aktien von Unternehmen, die unterbewertet erscheinen, basierend auf Kennzahlen aus der Fundamentalanalyse, wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Anleger erwarten hier langfristig eine Wertsteigerung. Dividenden Aktien : Diese Aktien bieten, wie der Name bereits vermuten lässt, regelmäßige Dividendenausschüttungen. Dividenden Aktien sind besonders bei Anlegern beliebt, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Investitionen erzielen möchten.

: Diese Aktien bieten, wie der Name bereits vermuten lässt, regelmäßige Dividendenausschüttungen. Dividenden Aktien sind besonders bei Anlegern beliebt, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Investitionen erzielen möchten. Zyklische und defensive Aktien: Zyklische Aktien wie die der Automobilindustrie sind stark von der Wirtschaftslage abhängig, während defensive Aktien auch in Krisenzeiten stabil bleiben, etwa im Fall von Versorgungsunternehmen. Kurzes Zwischenfazit: Die Auswahl einer Aktie kann neben dem Kurspotential auch von anderen Faktoren beeinflusst werden, etwa den Zielen des Investors, Stimmrechte auszuüben, bevorzugte Dividenden zu erhalten oder eine flexible Handelbarkeit zu gewährleisten.

Wie funktioniert der Aktienmarkt? Natürlich ist ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise des Aktienmarkts für die erfolgreiche Geldanlage unerlässlich. Dazu gehört es, die Terminologie sowie die Handelszeiten zu kennen und die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Börsenentwicklung einschätzen zu können.

Wichtige Begriffe Hier sind 15 grundlegende Begriffe, die jeder Einsteiger im Aktienmarkt kennen sollte: Aktie: Ein Wertpapier, das den Anteil an einem Unternehmen repräsentiert. Dividende: Der Teil des Gewinns, den ein Unternehmen an seine Aktionäre ausschüttet. Börsengang (IPO): Die erstmalige Ausgabe von Aktien eines Unternehmens auf dem öffentlichen Markt. Kurs: Der aktuelle Preis einer Aktie, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Marktkapitalisierung: der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens (Aktienkurs × Anzahl der ausgegebenen Aktien). Index: Eine Kennzahl, die die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien widerspiegelt, etwa der deutsche Leitindex DAX oder der S&P 500 in den USA. Volatilität: ein Maß für die Schwankungsbreite eines Aktienkurses. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Eine Kennzahl zur Bewertung einer Aktie; berechnet durch den Aktienkurs geteilt durch den Gewinn pro Aktie. Order: Eine Anweisung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Limit Order: Eine Order, die nur ausgeführt wird, wenn der Kurs einen bestimmten Wert erreicht oder übersteigt. Stop Loss: Eine Verkaufsorder, die bei einem bestimmten Kurs ausgelöst wird, um Verluste zu begrenzen. Bullenmarkt: Ein Markt, in dem die Kurse über einen längeren Zeitraum steigen. Bärenmarkt: Ein Markt, in dem die Kurse über einen längeren Zeitraum fallen. Depot: Ein Konto bei einer Bank oder einem Broker, in dem Aktien und andere Wertpapiere verwahrt werden. Handelsvolumen: die Anzahl der gehandelten Aktien innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Diese Begriffe bilden die Grundlage für ein besseres Verständnis des Aktienmarkts und helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Handelszeiten der wichtigsten Börsen Die Handelszeiten der Börsen variieren je nach Region und sind ein entscheidender Faktor für Anleger, die global handeln möchten. Hier sind die Handelszeiten der bedeutendsten Börsen weltweit, jeweils in lokaler Zeit und in mitteleuropäischer Zeit (MEZ): Die Kenntnis der Handelszeiten ist besonders wichtig für Anleger, die internationale Märkte beobachten oder zeitkritische Transaktionen durchführen möchten. Außerdem ist zu beachten, dass einige Börsen an Feiertagen geschlossen bleiben und Handelszeiten sich durch Sommer- und Winterzeitverschiebungen ändern können.

Einflussfaktoren auf den Aktienmarkt Der Aktienmarkt wird von einer Vielzahl wirtschaftlicher, politischer und psychologischer Faktoren beeinflusst. Diese Faktoren können kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends auslösen und sind für Anleger von großer Bedeutung, um Marktentwicklungen besser einschätzen zu können. Ein zentraler Einflussfaktor ist die Inflation. Steigende Inflationsraten führen oft zu Unsicherheit, da sie die Kaufkraft der Konsumenten verringern und Unternehmen mit höheren Kosten konfrontieren. Zentralbanken reagieren darauf meist mit Zinserhöhungen, was die Finanzierungskosten für Unternehmen erhöht und Aktien weniger attraktiv machen kann. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) spiegelt die wirtschaftliche Leistung eines Landes wider. Ein wachsendes BIP deutet auf eine starke Wirtschaft hin, was in der Regel positiv für den Aktienmarkt ist. Eine schrumpfende Wirtschaft hingegen kann zu einem Rückgang der Unternehmensgewinne und damit der Aktienkurse führen. Angebot und Nachfrage spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Wenn eine hohe Nachfrage nach Aktien besteht, steigen die Kurse. Dies kann durch positive Unternehmensnachrichten, Branchenwachstum oder allgemein optimistische Marktstimmung ausgelöst werden. Ein Überangebot an Aktien oder mangelndes Interesse können hingegen zu Kursrückgängen führen. Politische Entwicklungen und geopolitische Ereignisse wie Wahlen, Handelskonflikte oder militärische Spannungen haben oft direkte Auswirkungen auf die Märkte. Unsicherheiten etwa über neue Regulierungen oder Steueränderungen können zu Kursverlusten führen, während stabile politische Verhältnisse das Vertrauen der Anleger stärken. Auch Zinsentscheidungen der Zentralbanken sind ein bedeutender Einflussfaktor. Niedrige Zinsen fördern Investitionen in Aktien, da alternative Anlagen wie Anleihen weniger attraktiv werden. Steigende Zinsen hingegen können Kapital aus dem Aktienmarkt abziehen. Zu den psychologischen Faktoren zählen Marktstimmung und Anlegerverhalten. Optimismus oder Pessimismus der Marktteilnehmer können unabhängig von den Fundamentaldaten zu übertriebenen Kursbewegungen führen. Emotionen spielen dabei eine wichtige Rolle. Zusammenfassend wird der Aktienmarkt von einem komplexen Zusammenspiel aus wirtschaftlichen Kennzahlen, politischen Entscheidungen und menschlichem Verhalten beeinflusst. Ein gutes Verständnis dieser Faktoren hilft Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken besser einzuschätzen.

Worauf Sie vor Ihrem ersten Handel am Aktienmarkt achten sollten Um erfolgreich am Aktienmarkt agieren zu können, sollten Sie die zentralen Risiken und Chancen kennen.

Mögliche Risiken und wie Sie sie vermeiden Bevor Sie mit dem Aktienhandel beginnen, ist es entscheidend, sich über die potenziellen Risiken bewusst zu sein und Strategien zu entwickeln, um diese zu minimieren. Ein gut durchdachter Ansatz kann dabei helfen, Verluste zu begrenzen und eine solide Grundlage für den langfristigen Erfolg zu schaffen. Zu den wichtigsten Risiken gehören: Mangelndes Wissen: Eines der größten Risiken für Einsteiger ist ein unzureichendes Verständnis des Aktienmarkts. Fehlentscheidungen können schnell zu Verlusten führen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Grundlagen zu erlernen, wie die Bedeutung von Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV), Dividenden oder Volatilität. Lesen Sie viel zum Thema, nutzen Sie Online-Ressourcen oder nehmen Sie an Seminaren teil. Emotionale Entscheidungen: Emotionen wie Angst oder Gier können dazu führen, dass Anleger unüberlegte Entscheidungen treffen, etwa durch Panikverkäufe bei Kursrückgängen oder überhastete Käufe bei Kurshöchstständen. Eine klare Strategie und diszipliniertes Handeln helfen, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden. Marktrisiken: Aktienkurse sind von vielen externen Faktoren abhängig: wirtschaftliche Schwankungen, politische Entwicklungen oder Branchenveränderungen. Diese Risiken lassen sich nie vollständig eliminieren, aber eine Diversifikation Ihres Portfolios kann sie erheblich reduzieren. Streuen Sie Ihre Investitionen über verschiedene Unternehmen, Branchen und Märkte. Liquiditätsrisiko: Gerade bei weniger gehandelten Aktien wie Pennystocks kann es schwierig sein, einen Käufer zu finden, wenn Sie verkaufen möchten. Setzen Sie daher auf bekannte Unternehmen mit hoher Handelsaktivität, insbesondere als Einsteiger. Zu hohe Erwartungen: Viele Neulinge hoffen auf schnelle Gewinne, was zu riskantem Verhalten führen kann, etwa durch den Handel mit hochspekulativen Aktien oder Derivaten. Vermeiden Sie es, Ihr gesamtes Kapital auf eine einzige Aktie zu setzen, und setzen Sie sich realistische Renditeziele. Fehlendes Risikomanagement: Das Risiko von Verlusten ist immer vorhanden. Nutzen Sie Tools wie Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen, und legen Sie vor jedem Handel fest, wie viel Kapital Sie maximal verlieren möchten. Investieren Sie niemals Geld, das Sie für Ihren Lebensunterhalt benötigen. Kosten und Gebühren: Handelsgebühren können Ihre Rendite erheblich schmälern, insbesondere bei häufigem Handel. Informieren Sie sich über die Konditionen Ihres Brokers und wählen Sie einen Anbieter, der zu Ihrer Handelsstrategie passt. Kein langfristiger Plan: Ein klar definierter Plan ist essenziell, bevor Sie investieren. Überlegen Sie sich Ihre Ziele: Möchten Sie kurzfristige Gewinne erzielen oder langfristig Vermögen aufbauen? Ihre Strategie sollte Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanzielle Situation widerspiegeln. Kurz zusammengefasst: Der Einstieg in den Aktienmarkt erfordert Vorbereitung und einen kühlen Kopf. Bilden Sie sich weiter, setzen Sie auf Diversifikation, behalten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle und definieren Sie klare Ziele. Mit einem disziplinierten Ansatz können Sie Risiken minimieren und Ihre Chancen auf langfristigen Erfolg erhöhen.

Chancen am Aktienmarkt Der Aktienmarkt bietet Anlegern auf der anderen Seite zahlreiche Möglichkeiten, um Vermögen aufzubauen und von der Entwicklung der Wirtschaft zu profitieren. Diese Chancen können sowohl langfristiger Natur sein als auch kurzfristige Gewinne ermöglichen. Hier sind die wichtigsten Vorteile und Potenziale, die der Aktienmarkt bietet: Wachstum des investierten Kapitals: Aktien ermöglichen, von der Wertsteigerung eines Unternehmens zu profitieren. Wenn ein Unternehmen wächst und höhere Gewinne erzielt, steigt in der Regel auch der Aktienkurs. Langfristig können Anleger dadurch erheblich vom wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens profitieren. Dividendenzahlungen: Viele Unternehmen schütten regelmäßig einen Teil ihrer Gewinne als Dividenden an die Aktionäre aus. Dividenden bieten eine zusätzliche Einnahmequelle und können insbesondere bei langfristigen Investments zu einer erheblichen Rendite beitragen. Sie sind besonders attraktiv für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihrem Portfolio erzielen möchten. Inflationsschutz: Während die Kaufkraft von Bargeld durch Inflation abnimmt, bieten Aktien langfristig einen gewissen Schutz vor diesem Effekt. Unternehmen können oft höhere Kosten an ihre Kunden weitergeben, was zu stabilen oder steigenden Gewinnen und Aktienkursen führt. Diversifikationsmöglichkeiten: Durch die Investition in verschiedene Branchen, Regionen und Unternehmen können Anleger ein breit gestreutes Portfolio aufbauen, das sowohl Risiken reduziert als auch Potenziale für Wachstum in unterschiedlichen Märkten erschließt. Besonders internationale Aktien können neue Chancen eröffnen. Teilnahme an Innovationen: Unternehmen, die in zukunftsweisenden Branchen wie Technologie, erneuerbare Energien oder Gesundheit tätig sind, erlauben Anlegern, an Innovationen zu partizipieren. Solche Unternehmen haben oft ein hohes Wachstumspotenzial, das sich in steigenden Aktienkursen niederschlagen kann. Liquidität: Aktien gehören mitunter zu den Anlageformen mit der höchsten Liquidität, da sie an Börsen leicht gehandelt werden können. Anleger haben die Flexibilität, ihr Kapital bei Bedarf schnell zu liquidieren, was ein großer Vorteil gegenüber weniger flexiblen Anlageformen wie Immobilien ist. Langfristige Überlegenheit gegenüber anderen Anlageklassen: Historische Daten zeigen, dass Aktien über lange Zeiträume hinweg oft höhere Renditen erzielen als andere Anlageformen wie Anleihen oder Sparbücher. Dies macht sie besonders attraktiv für Anleger mit langfristigen Zielen, etwa dem Aufbau einer Altersvorsorge. Vorsprung durch Wissen: Mit der richtigen Marktkenntnis und einer klaren Strategie können Anleger gezielt in unterbewertete oder wachstumsstarke Aktien investieren. Durch kontinuierliche Weiterbildung und Marktbeobachtung lassen sich Chancen nutzen, die weniger informierten Anlegern verborgen bleiben. Der Aktienmarkt bietet zahlreiche Möglichkeiten, Vermögen aufzubauen und von wirtschaftlichem Wachstum zu profitieren. Ob durch langfristiges Kapitalwachstum, regelmäßige Dividenden oder innovative Branchen: Mit einer gut durchdachten Strategie können Anleger ihre individuellen finanziellen Ziele erreichen. Dennoch sollten sie sich stets bewusst sein, dass Chancen und Risiken untrennbar miteinander verbunden sind.



Tipps für den Handel am Aktienmarkt Der Einstieg in den Aktienhandel erfordert eine gute Vorbereitung und eine klare Strategie. Hier sind fünf zentrale Tipps, um erfolgreich zu handeln: 1. Der richtige Broker Ein entscheidender Schritt, um an der Entwicklung des Aktienmarkts zu partizipieren, ist die Wahl eines verlässlichen Brokers als Partner. Ein guter Broker ist bereits im Markt etabliert, hat bei Bestandskunden und in der Branche einen guten Ruf und wird von nationalen sowie EU-weiten Verbraucherschutzbehörden reguliert – so wie XTB. XTB ist seit über 20 Jahren ein renommierter Marktteilnehmer, der sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader eine breite Palette an Handelsmöglichkeiten bietet. Mit der benutzerfreundlichen Handelsplattform, der xStation 5, können Anleger nicht nur Aktien direkt handeln, sondern beispielsweise auch CFDs und ETFs (mehr dazu im nächsten Abschnitt). XTB bietet zudem 0 % Kommission im Aktienhandel bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro (danach 0,2%, mindestens aber 10 Euro) und umfangreiche Bildungsressourcen, wie Artikel, Webinare und Video-Tutorials, die besonders für Anfänger hilfreich sind. 2. Feste Handelsziele Bevor Sie handeln, sollten Sie klare Ziele definieren. Die grundlegende Frage ist: Möchten Sie kurzfristig Gewinne erzielen oder langfristig Vermögen aufbauen? In jedem Fall unterstützt XTB Anleger dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem es Werkzeuge wie den in der xStation integrierten Trading-Rechner, Echtzeit-Charts und Marktanalysen bereitstellt. Mit diesen Tools können Sie Ihre individuelle Handelsstrategie entwickeln und optimal an Ihre Ziele anpassen. 3. Das passende Handelsinstrument Der Aktienmarkt bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, und die Wahl des passenden Instruments ist entscheidend, um gesteckte Anlageziele zu erreichen. Je nach Strategie und Risikobereitschaft können Anleger zwischen verschiedenen Optionen wählen, die jeweils unterschiedliche Vorteile bieten. Eine Möglichkeit ist der Direkthandel mit Aktien, der sich besonders für langfristig orientierte Anleger eignet, die gezielt in einzelne Unternehmen investieren möchten. XTB erleichtert den Zugang zu internationalen Aktienmärkten, indem es den Handel ohne Kommissionsgebühren bei einem monatlichen Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro ermöglicht. Dies bietet eine attraktive Gelegenheit, direkt von der Wertentwicklung einzelner Unternehmen zu profitieren. Das Angebot umfasst mehr als 3.600 Aktien. Für diejenigen, die eher kurzfristig agieren und von Marktbewegungen profitieren möchten, bietet sich der Handel mit CFDs (Contracts for Difference) an. Mit diesen Derivaten können Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. XTB stellt eine breite Auswahl an Aktien-CFDs zur Verfügung, die es ermöglichen, flexibel und mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz auf Marktveränderungen zu reagieren. Eine weitere beliebte Option sind ETFs (Exchange Traded Funds), die sich hervorragend für Anleger eignen, die mit wenig Aufwand ein diversifiziertes Portfolio aufbauen möchten. Über XTB können Sie aus derzeit 1.350 ETFs wählen, die ganze Märkte oder spezifische Branchen abbilden. Dies ermöglicht eine breite Streuung des Risikos und eröffnet zugleich den Zugang zu unterschiedlichen Anlagesegmenten. Ob langfristige Investitionen, spekulative Handelsstrategien oder der Aufbau eines diversifizierten Portfolios – mit den Angeboten von XTB finden Anleger für jeden Ansatz das passende Instrument. Eine genaue Auflistung können Sie der Instrumentenliste entnehmen. 4. Beliebte Handelsstrategien Eine gut durchdachte Handelsstrategie ist essenziell, um erfolgreich zu sein. Zu den gängigsten Strategien gehören: Buy and Hold: Diese Strategie basiert auf dem Prinzip, Vermögenswerte wie Aktien oder ETFs über einen langen Zeitraum (häufig mehr als 10 Jahre) zu halten, unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen. Zielgruppe : Langfristige Anleger, die auf die Wertsteigerung eines Unternehmens oder Marktes setzen.

: Langfristige Anleger, die auf die Wertsteigerung eines Unternehmens oder Marktes setzen. Vorteile : Wenig Zeitaufwand, potenziell hohe Rendite durch Zinseszins-Effekt, keine ständigen Transaktionskosten.

: Wenig Zeitaufwand, potenziell hohe Rendite durch Zinseszins-Effekt, keine ständigen Transaktionskosten. Risiken : Längere Durststrecken bei fallenden Märkten, Marktrisiken wie wirtschaftliche Einbrüche.

: Längere Durststrecken bei fallenden Märkten, Marktrisiken wie wirtschaftliche Einbrüche. Beispiel: Investitionen in Blue Chip Aktien wie Apple, BASF oder diversifizierte ETFs wie den MSCI World. Swing Trading zielt darauf ab, Kursbewegungen über einen mittelfristigen Zeitraum (Tage bis Wochen) zu nutzen. Trader versuchen, Schwankungen oder "Swings" im Markt zu identifizieren. Zielgruppe : Anleger, die Zeit für Marktanalysen haben und von mittelfristigen Trends profitieren möchten.

: Anleger, die Zeit für Marktanalysen haben und von mittelfristigen Trends profitieren möchten. Vorteile : Höheres Gewinnpotenzial im Vergleich zu Buy and Hold, da bei Swing Trading auf kurzfristige Bewegungen gesetzt wird.

: Höheres Gewinnpotenzial im Vergleich zu Buy and Hold, da bei Swing Trading auf kurzfristige Bewegungen gesetzt wird. Risiken : Erfordert fundierte Marktkenntnisse, größere Marktvolatilität kann Verluste verstärken.

: Erfordert fundierte Marktkenntnisse, größere Marktvolatilität kann Verluste verstärken. Beispiel: Der Kauf einer Aktie, nachdem sie einen Unterstützungsbereich erreicht hat, und Verkauf nach einem Anstieg wenige Tage später. Daytrading beinhaltet den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb eines Handelstages. Das Ziel ist es, von vielen kleinen Kursbewegungen zu profitieren. Zielgruppe : Erfahrene Trader mit viel Zeit und einem guten Verständnis für technische Analysen.

: Erfahrene Trader mit viel Zeit und einem guten Verständnis für technische Analysen. Vorteile : Hohe Gewinnmöglichkeiten durch Hebelprodukte und aktive Marktbewegungen.

: Hohe Gewinnmöglichkeiten durch Hebelprodukte und aktive Marktbewegungen. Risiken : Sehr zeitintensiv, hohes Verlustrisiko, da Positionen oft stark gehebelt sind.

: Sehr zeitintensiv, hohes Verlustrisiko, da Positionen oft stark gehebelt sind. Beispiel: Handel mit Aktien CFDs oder Währungspaaren auf Basis von Chartmustern oder Nachrichtenereignissen. Position Trading ist eine langfristige Strategie, bei der Trader versuchen, große Marktbewegungen auszunutzen. Hier werden Positionen über Monate oder sogar Jahre gehalten. Zielgruppe : Geduldige Anleger, die an fundamentale Analysen glauben.

: Geduldige Anleger, die an fundamentale Analysen glauben. Vorteile : Weniger stressig als Daytrading oder Swing Trading, geringere Transaktionskosten.

: Weniger stressig als Daytrading oder Swing Trading, geringere Transaktionskosten. Risiken : Marktschwankungen können den Wert des Portfolios kurzfristig stark beeinflussen.

: Marktschwankungen können den Wert des Portfolios kurzfristig stark beeinflussen. Beispiel: Investition in Goldaktien während eines wirtschaftlichen Abschwungs und Halten, bis sich die Märkte stabilisieren. Scalping: Eine extrem kurzfristige Strategie, bei der Trader versuchen, aus kleinen Preisbewegungen innerhalb von Minuten oder Sekunden Gewinne zu erzielen. Zielgruppe : Hochaktive Trader, die schnelle Entscheidungen treffen können.

: Hochaktive Trader, die schnelle Entscheidungen treffen können. Vorteile : Hohe Frequenz von Handelsmöglichkeiten, potenziell schnelle Gewinne.

: Hohe Frequenz von Handelsmöglichkeiten, potenziell schnelle Gewinne. Risiken : Enormer Stress, hohe Transaktionskosten, erfordert technische Tools und schnelle Internetverbindungen.

: Enormer Stress, hohe Transaktionskosten, erfordert technische Tools und schnelle Internetverbindungen. Beispiel: Kauf und Verkauf von Forex-Paaren mit minimalem Spread. XTB bietet Tools wie technische Indikatoren und Marktscanner, die Ihnen helfen, diese Strategien effektiv umzusetzen. 5. Risikomanagement Ohne ein solides Risikomanagement kann selbst die beste Strategie scheitern. XTB bietet Ihnen mehrere Werkzeuge dafür, wie den bereits erwähnten Stop Loss. Investieren sollten Sie grundsätzlich nur Kapital, dessen Verlust Sie im Notfall verschmerzen könnten. Und diversifizieren Sie Ihr Portfolio, um Risiken zu minimieren.

So handeln Sie mit XTB am Aktienmarkt Wenn Sie sich für XTB als Ihren Partner für Aktienmarkt und Börse entscheiden, handeln Sie nicht nur mit einem seit Jahrzehnten etablierten Player, Sie kommen auch in nur wenigen Schritten ans Ziel. Schritt 1: Konto eröffnen und die Plattform nutzen Die Registrierung bei XTB ist unkompliziert und schnell. Auf der Website von XTB können Sie sich in wenigen Minuten für ein Livekonto oder ein kostenloses Demokonto anmelden. Das Demokonto ist besonders hilfreich, um die Plattform kennenzulernen und erste Handelsstrategien risikofrei auszuprobieren. Schritt 2: Zugang zur Handelssoftware Nach der Anmeldung haben Sie Zugriff auf unsere preisgekrönte Handelsplattform xStation 5, die für ihre intuitive Benutzeroberfläche bekannt ist. Nicht umsonst verzeichnet die App im Google Store mehr als 5 Mio. Downloads, bei einer Durchschnittsbewertung von 4,5. Sie können über die webbasierte Desktop-App oder die mobile App handeln. Alle Versionen sind leicht verständlich und bieten eine Vielzahl an Tools, wie Echtzeit-Charts und technische Indikatoren. Schritt 3: Aktie auswählen Für die Aktiensuche gibt es in der xStation 5 zwei einfache Möglichkeiten. Sie können: 1) direkt in der Suchleiste nach einer Aktie mit ihrem Namen (etwa Tesla, Siemens, adidas) suchen; oder 2) den XTB Aktien-Scanner nutzen. Mit ihm können Sie anhand diverser Filter die Suche nach Ihren Vorstellungen eingrenzen. Quelle: xStation 5, 14.01.2025, 17:15 Uhr

Interessieren Sie sich näher für eine Aktie, können Sie ebenfalls direkt in der xStation 5 weitere Informationen noch vor dem Kauf einsehen, indem Sie auf das Info-Icon klicken. Dort finden Sie neben grundlegenden Informationen zur jeweiligen Aktie auch Angaben zu Dividendenzahlungen und Finanzkennzahlen.

Schritt 4: Eine Order platzieren Nachdem Sie sich für eine bestimmte Aktie entschieden haben, ist auch die Ordereingabe einfach. Nach Klick auf das Pluszeichen neben dem Namen der Aktie öffnet sich folgende Ordermaske: Quelle: xStation 5, 14.01.2025, 17:20 Uhr

Dort wählen Sie zunächst Marktausführung oder Stop/Limit-Order aus, dann die Ordergröße. Der Marktwert Ihrer Order in Euro wird Ihnen daneben angezeigt. Mit einem Klick auf den Buy-Button wird die Order dann ausgeführt.

Schritt 5: Handel überwachen Nach der Platzierung Ihrer Order können Sie Ihre offenen Positionen in der Übersicht verfolgen, einschließlich Gewinne, Verluste und weiterer Details. Mit der mobilen App von XTB bleiben Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 1350 ETFs Mehr erfahren Quelle: xStation 5, 14.01.2025, 17:25 Uhr

Nochmals kurz zusammengefasst, warum Sie sich für XTB entscheiden sollten: Breites Angebot : Zugang zu internationalen Märkten mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETFs und CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.

: Zugang zu internationalen Märkten mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETFs und CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen. Niedrige Gebühren : Keine Kommissionen auf den Aktienhandel bis zu einem monatlichen Handelsvolumen in Höhe von 100.000 Euro.

: Keine Kommissionen auf den Aktienhandel bis zu einem monatlichen Handelsvolumen in Höhe von 100.000 Euro. Benutzerfreundlichkeit : Die xStation 5 ist für Anfänger leicht verständlich, bietet aber gleichzeitig erweiterte Tools für erfahrene Trader.

: Die xStation 5 ist für Anfänger leicht verständlich, bietet aber gleichzeitig erweiterte Tools für erfahrene Trader. Bildungsressourcen : XTB bietet Webinare, Marktanalysen und Lernmaterialien, um Ihr Wissen zu erweitern.

: XTB bietet Webinare, Marktanalysen und Lernmaterialien, um Ihr Wissen zu erweitern. Deutschsprachiger, kompetenter Kundenservice : Sie erreichen den Kundenservice per Telefon, E-Mail oder Chat.

FAQ Was beeinflusst die Kurse am Aktienmarkt? Die Kurse werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt, beeinflusst durch wirtschaftliche, politische und psychologische Faktoren sowie die allgemeine Marktstimmung. Ist der Aktienmarkt nur etwas für Profis? Nein. Mit der richtigen Vorbereitung und einem vertrauenswürdigen Broker wie XTB können auch Anfänger erfolgreich handeln. Ein Demokonto ist ideal, um erste Schritte zu machen. Was ist der Unterschied zwischen Aktien und ETFs? Aktien sind Anteile an einzelnen Unternehmen, während ETFs ganze Indizes oder Branchen abbilden und so eine breitere Diversifikation bieten. ETFs sind besonders für Einsteiger geeignet, da sie weniger Risiko durch Einzelaktien bieten. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Aktien am Aktienmarkt zu kaufen? Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Fokussieren Sie sich auf eine langfristige Strategie und investieren Sie regelmäßig, beispielsweise mit einem Sparplan.

