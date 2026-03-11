Börse Aktuell: Rheinmetall Prognose 2026 – Starke Zahlen, Aktie fällt dennoch

Das Wichtigste in Kürze Starke Geschäftszahlen, aber Erwartungen verfehlt

Wachstum in allen Geschäftsbereichen

Rheinmetall Prognose bleibt sehr positiv

An der Börse aktuell steht heute der Rüstungskonzern Rheinmetall im Fokus. Das Unternehmen präsentierte seine Ergebnisse für 2025 und konnte erneut starkes Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand vorweisen. Dennoch reagierte der Markt negativ: Die Aktie verlor nach Veröffentlichung der Zahlen rund 6 %. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Der Rückgang zeigt, wie hoch die Erwartungen der Anleger bereits waren. Trotz objektiv sehr starker Geschäftszahlen reichten die Ergebnisse nicht aus, um die ambitionierten Marktschätzungen zu übertreffen. Rheinmetall Ergebnisse 2025 im Überblick Rheinmetall meldete für 2025 ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Wichtige Kennzahlen: Konzernumsatz: 9,9 Mrd. EUR , +29 % im Jahresvergleich

Gewinn: 1,84 Mrd. EUR , +33 % im Jahresvergleich

Operative Marge: 18,5 %

Auftragsbestand: 63,76 Mrd. EUR, +36 % im Jahresvergleich Die Zahlen zeigen eine außergewöhnlich starke Entwicklung für ein Industrieunternehmen. Besonders bemerkenswert ist die hohe operative Marge sowie der massive Anstieg im Auftragsbestand. Trotzdem hatten Anleger offenbar noch bessere Ergebnisse erwartet. Warum die Rheinmetall Aktie fällt Der Markt hatte im Vorfeld offenbar mit noch höheren Ergebnissen gerechnet. Analystenschätzungen lagen bei rund 10,2 Mrd. EUR Umsatz und einem Gewinn von über 1,9 Mrd. EUR. Angesichts einer Bewertung mit einem KGV zwischen 90 und 100 reagiert die Aktie besonders sensibel auf kleine Enttäuschungen. Bereits eine geringe Abweichung von den Erwartungen kann daher zu einer deutlichen Kursreaktion führen. Entwicklung der Geschäftsbereiche Ein Blick auf die einzelnen Segmente zeigt, dass alle Bereiche stark gewachsen sind. Land Systems Umsatz: 4,9 Mrd. EUR , +31,7 % im Jahresvergleich

Gewinn: 0,58 Mrd. EUR , +37,2 % im Jahresvergleich

Marge: 11,7 % Weapons & Ammunition Umsatz: 3,5 Mrd. EUR , +26,9 % im Jahresvergleich

Gewinn: 1,03 Mrd. EUR , +31,2 % im Jahresvergleich

Marge: 29,3 % Electronics Umsatz: 2,5 Mrd. EUR , +45,1 % im Jahresvergleich

Gewinn: 0,36 Mrd. EUR , +68,1 % im Jahresvergleich

Marge: 14,6 % Besonders stark entwickelte sich der Bereich Electronics, der sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die höchsten Wachstumsraten verzeichnete. Dividende und Ausblick Rheinmetall kündigte eine Dividende von 11,5 EUR je Aktie an. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 45,5 % des Nettogewinns und einem Anstieg von 42 % im Jahresvergleich. Für 2026 erwartet das Unternehmen eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit: Umsatz soll über 14 Mrd. EUR steigen

Operative Marge soll auf 19 % zulegen

Daraus ergibt sich ein erwartetes EBIT von über 2,6 Mrd. EUR Rheinmetall Prognose: Geopolitik bleibt entscheidender Faktor In der Präsentation verwies das Management auch auf geopolitische Entwicklungen. Besonders der Konflikt im Iran sowie zunehmende Sicherheitsrisiken könnten die Nachfrage nach Luftabwehrsystemen, Raketenantrieben und militärischen Drohnen erhöhen. Rheinmetall sieht sich in diesen Bereichen strategisch gut positioniert, um von steigenden Verteidigungsbudgets zu profitieren. Technischer Blick auf die Aktie RHM.DE (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Rheinmetall Aktie bewegt sich seit längerer Zeit in klar definierten Kurszyklen. Trotz dieser Schwankungen bleibt der langfristige Trend innerhalb eines stabilen Aufwärtskanals. Dies deutet darauf hin, dass der Markt dem Unternehmen einen starken strukturellen Wert zuschreibt, während kurzfristige Bewegungen weiterhin stark von Erwartungen und geopolitischen Entwicklungen geprägt bleiben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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