Aktien Marathon: Hugo Boss Prognose 2026–2030 - Analyse der BOSS Aktie

Hugo Boss Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir regelmäßig ausgewählte Aktien mit einem klaren Fokus auf langfristige Perspektiven. Anders als bei kurzfristigen Trading-Analysen liegt der Schwerpunkt auf fundamentalen Daten und der langfristigen Entwicklung eines Unternehmens.

Die Kennzahlen werden dabei für mehrere Jahre – typischerweise bis 2028 oder 2030 – projiziert. Ziel ist es, langfristig orientierten Anlegern eine fundierte Grundlage zu bieten, um die eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abzugleichen und daraus mögliche Investmententscheidungen abzuleiten.

► Hugo Boss WKN: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7 / Symbol: HUGPF/ Kürzel: BOSS

✅ Drei Key Takeaways

Schwaches Chartbild dominiert die Hugo Boss Prognose

Die BOSS-Aktie befindet sich seit dem Hoch im Juli 2023 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Solange der Kurs unter der SMA20 und SMA50 bleibt, ist aus technischer Sicht weiterhin mit Schwäche und einem möglichen Test des Jahrestiefs 2025 zu rechnen.

Erholung erst über wichtigen Widerständen möglich

Eine nachhaltige Verbesserung im Chartbild würde sich erst einstellen, wenn sich die Aktie über der SMA50 im Wochenchart sowie über der SMA200 im Tageschart etablieren kann. In diesem Szenario wäre eine Bewegung in Richtung 44 EUR denkbar.

Fundamentale Entwicklung solide, Aktie bleibt im Aktien Marathon unattraktiv

Die Kennzahlen von Hugo Boss haben sich seit 2021 verbessert, zuletzt ist jedoch eine Phase der Stagnation erkennbar. Im Rahmen des Aktien Marathon drängt sich die Aktie aktuell nicht als überzeugendes langfristiges Investment auf.

Hugo Boss Prognose - Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Juli 2023 markierte die Aktie von Hugo Boss ein Hoch bei 75,76 EUR. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich das Papier in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese hatten jedoch nicht genügend Dynamik, um einen nachhaltigen Trendwechsel einzuleiten.

Im Verlauf des Jahres 2024 bildete die Aktie einen möglichen Boden aus und befindet sich seitdem in einer größeren Konsolidierungsphase. Verglichen mit dem Hoch aus dem Jahr 2023 hat die Aktie inzwischen rund 50 Prozent an Wert verloren.

Ende 2024 gelang es der Aktie, sowohl die SMA20 (36,44 EUR) als auch die SMA50 (38,41 EUR) kurzfristig zurückzuerobern. Beide gleitenden Durchschnitte entwickelten sich jedoch zu starken Widerständen. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung oberhalb dieser Marken konnte sich nicht etablieren.

Im Oktober 2025 fiel die Aktie erneut unter die SMA20 und SMA50 zurück und notiert seitdem unter diesen beiden Durchschnittslinien. Die jüngsten Erholungsversuche wurden bereits im Bereich der SMA20 wieder abverkauft.

Aus Sicht des Wochencharts bleibt das Bild daher klar bärisch. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, besteht weiterhin das Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs 2025 bei 30,79 EUR.

Eine nachhaltige Entspannung im Chartbild würde sich erst dann ergeben, wenn sich die Aktie oberhalb der SMA50 stabilisiert und sich von dieser Marke nach oben lösen kann. In diesem Szenario könnte eine Bewegung in Richtung 44 EUR möglich werden.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Hugo Boss Prognose:

bärisch

Hugo Boss Prognose - Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Mitte 2025 bewegte sich die Hugo-Boss-Aktie in einer Seitwärtsrange, die im November nach unten aufgelöst wurde. Die anschließenden Erholungsbewegungen wurden wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt, was sich klar in der Kursstruktur widerspiegelt.

Ein Ausbruchsversuch im Dezember 2025 scheiterte an der SMA20 (36,49 EUR) und der SMA50 (35,78 EUR). Auch eine weitere Aufwärtsbewegung Anfang Februar konnte sich nicht behaupten und wurde erneut abverkauft. Zuletzt bildete sich eine deutliche rote Tageskerze aus.

Die Aktie schafft es weiterhin nicht, sich nachhaltig über die SMA20 und SMA50 zu etablieren. Gleichzeitig haben diese beiden Durchschnittslinien in den vergangenen Handelswochen mehrfach als kurzfristige Unterstützung fungiert.

Sollte die Aktie im Zuge weiterer Schwäche auch die SMA50 klar unterschreiten, könnte sich der Verkaufsdruck erneut verstärken. In diesem Fall rückt das bereits im Wochenchart genannte Ziel im Bereich des Jahrestiefs stärker in den Fokus.

Positive Perspektiven auf der Oberseite würden sich erst dann ergeben, wenn die Aktie die SMA200 (38,86 EUR) zurückerobert und sich darüber stabilisieren kann.

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Hugo Boss Prognose:

neutral / bärisch

Unternehmensprofil:

Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht.

Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz.

Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Aktionärsstruktur BOSS:

Die Fraser Group und die Zignago Holding halten mehr als ein Drittel der Aktien und damit der Stimmrechte. Die Top 9 Großaktionäre kommen auf über 61 Prozent der Anteile und haben damit maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensstrategie.

Wichtige Bewertungskennzahlen BOSS 2024 - 2020

Der Umsatz ist im Betrachtungszeitraum sukzessive gestiegen und lag 2024 auf dem doppelten Niveau wie 2021.

Die Zahl der Beschäftigten hat sich um gut 5.000 Mitarbeitenden erhöht, wobei sich diese Zahl von 2023 auf 2024 nicht wesentlich verändert hat.

Der pro Kopf Umsatz hat sich auch erhöht, allerdings fällt auf, dass die Dynamik ab 2021 nur gering ist, bzw. stagniert.

Das operative Ergebnis hat sich in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums auf 400 Mio. EUR eingependelt.

Nach einem Verlust 2020 konnte das Ergebnis in den Folgejahres gesteigert werden, allerdings verringerte sich diese Kennzahl von 2023 auf 2024 deutlich.

Der Gewinn pro Aktie konnte seit 2021 gesteigert werden, allerdings lag der Gewinn pro Aktie 2024 nur knapp über dem von 2022.

Die Dividende pro Anteilsschein wurde sukzessive erhöht. Auch wenn 2024 weniger als 2023 verdient worden ist, ist die Ausschüttung pro Aktie leicht erhöht worden.

Das KGV hat sich im Betrachtungszeitraum sukzessive verbessert. Die Aktie ist mit einem KGV unter 15 als nicht zu teuer zu bewerten.

Das Eigenkapital konnte im Zeitraum 2020 bis 2024 jedes Jahr erhöht werden. Gegenüber 2020 hat sich diese Kennzahl fast verdoppelt.

Die Eigenkapitalquote liegt seit 2021 stabil über der 30 Prozent-Marke. Lediglich von 2023 auf 2024 hat sich diese Kennzahl leicht verschlechtert.

Aktien Marathon Fazit – Hugo Boss Prognose

Die fundamentalen Kennzahlen des Konzerns haben sich seit 2021 grundsätzlich verbessert. Allerdings ist zwischen 2023 und 2024 eine Phase der Stagnation bei wichtigen Kennzahlen erkennbar.

Die Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Jahren fällt dennoch enttäuschend aus. Trotz operativer Fortschritte konnte sich dies bisher nicht nachhaltig im Aktienkurs widerspiegeln.

Im Rahmen unseres Aktien Marathon drängt sich die BOSS-Aktie daher aktuell nicht als attraktives langfristiges Investment auf. Anleger sollten zunächst eine klare Stabilisierung im Chartbild sowie neue Impulse bei Wachstum und Profitabilität abwarten.

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FAQ – Hugo Boss Prognose

Wie lautet die aktuelle Hugo Boss Prognose für die Aktie?

Die aktuelle Hugo Boss Prognose bleibt aus technischer Sicht eher zurückhaltend. Die Aktie befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50. Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Kursrückgänge bestehen.

Ist die Hugo Boss Aktie aktuell ein gutes Investment?

Im Rahmen des Aktien Marathon drängt sich die Hugo-Boss-Aktie derzeit nicht als attraktives langfristiges Investment auf. Zwar haben sich die fundamentalen Kennzahlen seit 2021 verbessert, die Kursentwicklung der Aktie blieb jedoch schwach.

Welche Kursziele sind laut Hugo Boss Prognose möglich?

Sollte sich die Aktie stabilisieren und wichtige Widerstände überwinden, könnte eine Bewegung in Richtung 44 EUR möglich sein. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige Rückkehr über zentrale gleitende Durchschnitte im Wochen- und Tageschart.

Welche Risiken bestehen für die Hugo Boss Aktie?

Das größte Risiko liegt aktuell im weiterhin schwachen Chartbild. Solange die Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien notiert, könnte ein erneuter Test des Jahrestiefs bei rund 30,79 EUR erfolgen.

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist eine langfristig ausgerichtete Aktienanalyse-Serie. Dabei werden regelmäßig einzelne Unternehmen detailliert analysiert, wobei der Fokus auf fundamentalen Kennzahlen und langfristigen Prognosen bis etwa 2028 oder 2030 liegt.