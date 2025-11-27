Aktie der Woche 🔴 Adobe (27.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Stabiles Umsatzwachstum

KI als Wachstumstreiber

Bewertungspotenzial

Die Adobe Aktie steht wieder verstärkt im Fokus der Anleger. Das Unternehmen gilt seit Jahren als führender Anbieter für Kreativsoftware und digitale Medienlösungen, vom legendären Photoshop über Illustrator bis hin zur Creative Cloud und Experience Cloud. Trotz solider Finanzkennzahlen, wachsendem Abo-Modell und massiven Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) spiegelt der aktuelle Aktienkurs das langfristige Potenzial von Adobe laut vielen Analysten nicht wider. ► Adobe WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker: ADBE.US ⭐ Key Takeaways 📈 Stabiles Umsatzwachstum: Adobe steigert Umsätze kontinuierlich, Q3 2025 bei nahezu 6 Mrd. USD.

🤖 KI als Wachstumstreiber: Firefly & AI-Features stärken Creative Cloud und Experience Cloud.

💰 Bewertungspotenzial: DCF-Modell zeigt faire Bewertung bei 428 USD → ~35 % Upside gegenüber Marktpreis. 🎨🚀 Adobe Aktie: Kreativsoftware-Gigant mit starkem KI-Wachstum Adobe hat sich weltweit als Standard für kreative Software etabliert: Photoshop , Illustrator , Premiere Pro

umfassende Creative Cloud für Abonnenten

wachsende Lösungen im Bereich Digital Experience, Analytics & Customer Experience In den letzten Jahren hat Adobe eine starke Transformation hin zu abonnementbasierten Services vollzogen – ein Modell, das stabile Umsätze und hohe Margen liefert. 📊💵 Finanzüberblick: Starke Umsätze & hohe Margen 📈 Stetiges Umsatzwachstum Adobes Umsatz erreichte im Q3 2025 fast 6 Milliarden USD.

Treiber sind: kontinuierliche Expansion der Abo-Basis

verstärkter Verkauf digitaler Dienstleistungen

Monetarisierung neuer KI-Tools 📌 Seit 2018 wachsen die Quartalsumsätze fast durchgehend – selbst in wirtschaftlich schwachen Phasen. 💹 Starke Profitabilität Bruttomarge: Mitte 30 %

Netto-Marge: rund 30 %

Hohe Cashflows für Innovation und Infrastruktur ➡️ Adobe zeigt beeindruckende operative Effizienz. 🧩🧠 Geschäftssegmente: Creative Cloud bleibt der Kern 1️⃣ Digital Media – rund 75 % der Umsätze Beinhaltet Creative Cloud & Document Cloud.

→ Stabiler, leicht wachsender Anteil

→ KI-Funktionen werden zunehmend monetarisiert 2️⃣ Digital Experience – rund 25 % der Umsätze Marketing, Analytics & Customer Experience.

→ Stetiges Wachstum, stark nachgefragt von Unternehmen 3️⃣ Publishing & Advertising – kleiner Anteil Seit Jahren unverändert → geringe strategische Relevanz 🤖✨ KI-Strategie: Firefly, Automatisierung & Experience Cloud 2025 setzt Adobe massiv auf generative KI.

Beispiele: Firefly → automatisierte Bilderstellung & Content Tools

KI-Features in Acrobat

KI-gestützte Tools in der Experience Cloud Vorteile: höhere Produktivität der Nutzer

tiefere Integration ins Adobe-Ökosystem

höhere Abo-Umsätze & Cross-Selling-Potenziale ➡️ KI ist ein zentraler Wachstumstreiber der kommenden Jahre. 📉🆚📈 Divergenz: Starke Fundamentaldaten, schwache Aktie 2025 Die Adobe Aktie hat im Jahr 2025 rund 30 % verloren, obwohl: Umsatz & Margen steigen

KI-Tools hohe Nachfrage erzeugen

der Abo-Bereich stark wächst Analysten sehen die Hauptgründe in: Unsicherheit über KI-Monetarisierung

Konkurrenzdruck (u. a. durch Canva, Midjourney, OpenAI)

Sorge um kurzfristige Wachstumsraten ➡️ Marktstimmung ≠ fundamentale Realität. 📈📅 Umsatzprognose 2025–2029: Drei Szenarien im Überblick 🟦 Basis-Szenario Umsatz 2025: ~25,4 Mrd. USD

Umsatz 2029: ~44,5 Mrd. USD

stabile Skalierung des Abo-Modells

starke KI-Adoption 🟩 Optimistisches Szenario schnelleres Wachstum dank KI & Experience Cloud

Umsatz 2029: >47 Mrd. USD 🟨 Konservatives Szenario schwierigere Marktbedingungen

Umsatz 2029: ~37,5 Mrd. USD

→ Wachstum bleibt stabil, aber moderater ➡️ Alle Szenarien zeigen: Adobe wächst – in jedem Umfeld. 💰📉📈 DCF-Bewertung: Adobe Aktie mit 35 % Upside DCF-Parameter: WACC: 10 %

Terminal-Wachstum: 2 %

basiert auf stabilen, skalierbaren Abo-Umsätzen

berücksichtigt KI-Monetarisierung und Experience-Cloud-Wachstum 📌 Ergebnis Fair Value: ~ 428 USD

Marktpreis: ~317 USD

→ Potenzialeinschätzung: +35 % ➡️ Die aktuelle Bewertung scheint das Wachstumspotenzial nicht ausreichend einzupreisen. 🧩 Fazit: Adobe Aktie bleibt ein struktureller Gewinner der Digitalwirtschaft Adobe kombiniert: hochskalierbares Abo-Modell

starke Marktstellung in Creative & Experience Cloud

wachsender KI-Einfluss

stabile Margen & starke Cashflows ➡️ Langfristig bleibt Adobe hervorragend positioniert.

➡️ Die Marktbewertung könnte deutlich nach oben korrigieren, sobald KI-Umsätze stärker sichtbar werden. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* XTB streicht deine *Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren ❓ FAQ zur Adobe Aktie ❓ 1. Warum steht die Adobe Aktie aktuell im Fokus? Die Adobe Aktie rückt verstärkt in den Fokus, weil das Unternehmen trotz solider Finanzzahlen, wachsendem Abo-Modell und starkem KI-Ausbau im Jahr 2025 rund 30 % verloren hat. Viele Analysten sehen darin eine Diskrepanz zwischen fundamentaler Stärke und Marktstimmung – und damit eine mögliche Chance für Anleger. ❓ 2. Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Adobe? Adobe steigert seine Umsätze seit Jahren kontinuierlich. Q3 2025: ~6 Mrd. USD Umsatz

Seit 2018: nahezu ununterbrochenes Quartalswachstum

Das Wachstum wird durch steigende Abo-Zahlen, KI-Monetarisierung und wachsende Nachfrage nach digitalen Kreativ- und Marketinglösungen getrieben. ❓ 3. Welches Segment trägt am meisten zum Adobe Umsatz bei? Rund 75 % des Umsatzes stammen aus dem Bereich Digital Media, der die Creative Cloud und Document Cloud umfasst.

Weitere Segmente: Digital Experience (≈25 %)

Publishing & Advertising (marginal) Digital Media ist somit der wichtigste Wachstumstreiber. ❓ 4. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz (KI) für Adobe? KI ist ein zentraler Wachstumstreiber. Adobe investiert stark in: Firefly (generative Bild- und Content-Tools)

KI-basierte Funktionen in Acrobat

AI-gestützte Tools in der Experience Cloud Dadurch steigen Produktivität, Nutzerbindung und Umsatzpotenzial. ❓ 5. Warum ist die Adobe Aktie 2025 trotz guter Zahlen gefallen? Analysten nennen mehrere Gründe: Unsicherheit über die Monetarisierung von KI

stärkere Konkurrenz (Canva, Midjourney, OpenAI)

Sorge vor rückläufigen Wachstumsraten

Der Rückgang wird als stimmungsgetrieben, nicht fundamental bedingt bewertet. ❓ 6. Wie sehen die Umsatzprognosen für Adobe bis 2029 aus? Adobe dürfte laut Modellrechnungen weiter wachsen – in jedem Szenario: Basis-Szenario: ~44,5 Mrd. USD Umsatz (2029)

Optimistisch: >47 Mrd. USD

Konservativ: ~37,5 Mrd. USD Die Abo-Struktur und KI-Lösungen sorgen für planbare, skalierbare Einnahmen. ❓ 7. Wie hoch ist der faire Wert der Adobe Aktie laut DCF-Modell? Das aktuelle DCF-Modell ergibt: Fair Value: ~428 USD

Marktpreis: ~317 USD ➡️ Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 35 %.

Viele Analysten sehen die Aktie daher als unterbewertet. ❓ 8. Ist die Adobe Aktie langfristig attraktiv? Ja. Adobe bietet: ein hochprofitables Abo-Modell

starke Marktführerschaft im Digital-Media-Bereich

wachsende KI-Monetarisierung

starke Margen und Cashflows ➡️ Die Adobe Aktie gilt als struktureller Gewinner der digitalen Wirtschaft.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.