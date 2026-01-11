- fast 3% plus in der zurückliegenden Handelswoche für den DAX!
- Neue DAX Allzeithochs wahrscheinlich
- DAX Wochenausblick für aktive Trader, mit Setups
DAX Prognose & Analyse – Aktueller Wochenausblick (KW 03 / 2026) - DAX Aktuell
Die wichtigsten Punkte
Der DAX hat sich Mitte Dezember 2025 über die SMA50 (aktuell bei 24.085 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber realisieren konnte. Die letzten sieben Tageskerzen sind alle grün, in den letzten 10 Handelstagen hat es nur zwei Tage gegeben, wo kleine Tagesverluste ausgewiesen worden sind. Der Index ist in der letzten Handelswoche von einem zum nächsten Hoch gelaufen.
Das DAX Tageschart ist damit uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Solange der deutsche Leitindex per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.480 Punkten) notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Der Index hat aktuell die Chance weitere Allzeithochs zu erreichen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 25.495/515 Punkte bzw. die 25.655/70 Punkte sein.
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 11.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
geschrieben von Jens Chrzanowski
📰🌍 DAX Aktuell: Makroökonomische Rahmenbedingungen
Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember laut erster Schätzung überraschend deutlich gefallen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,8 %, nach 2,3 % im November. Im Gesamtjahr 2025 lag die Inflation bei 2,2 % und damit auf dem Niveau des Vorjahres.
Für das laufende Jahr wird nur eine begrenzte Entspannung bei den Verbraucherpreisen erwartet. Eine erneute starke Teuerungswelle gilt jedoch als unwahrscheinlich. Die Anhebung des Mindestlohns zu Jahresbeginn dürfte kurzfristig inflationstreibend wirken. Für 2026 wird erneut eine Inflationsrate von rund 2,2 % prognostiziert. Während sich die Energiepreise voraussichtlich entspannen, dürften die Dienstleistungspreise weiter steigen.
Ein zunehmender Belastungsfaktor bleibt die Entwicklung der Firmeninsolvenzen. Diese erreichten 2025 ein 20-Jahreshoch. Insgesamt meldeten 17.604 Unternehmen Insolvenz – mehr als während der Finanzkrise 2009. Besonders alarmierend ist der Anstieg der Großinsolvenzen: 471 Unternehmen mit mehr als 10 Mio. EUR Jahresumsatz meldeten 2025 Insolvenz, ein Plus von über 25 % gegenüber dem Vorjahr. Für 2026 ist aktuell keine Trendwende absehbar.
Auch aus den USA kommen gemischte Signale. Die zuletzt veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten zeigen einen weiterhin schwachen Stellenaufbau. Im Dezember wurden lediglich 50.000 neue Stellen geschaffen (Erwartung: 60.000). Die Arbeitslosenquote sank jedoch leicht auf 4,4 %. Anleger richten ihren Fokus nun auf die nächste Fed-Sitzung, die Ende des Monats über den geldpolitischen Kurs entscheidet.
🔙 DAX Rückblick (05.01.2026 – 09.01.2026)
Der DAX Aktuell startete am Montagmorgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel und lag damit 241 Punkte über der Vorwoche. Bereits am Montagmittag wurde das Wochentief markiert. In der Folge setzte sich eine nahezu unterbrechungsfreie Aufwärtsbewegung durch.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Zur Wochenmitte ging der Index in eine Seitwärtsphase über, die zum Wochenschluss bullisch nach oben aufgelöst wurde. Bemerkenswert:
👉 An jedem Handelstag der Woche wurde ein neues Allzeithoch markiert.
Der DAX beendete den Handel nahe dem Wochenhoch bei 25.301 Punkten.
Die Wochenrange lag mit 540 Punkten deutlich über dem Durchschnitt. Sowohl das Wochentief als auch das Wochenhoch lagen über den Niveaus der Vorwoche – ein klares bullisches Signal. Wir waren in der Vorwochen-Prognose zwar optimistisch für den DAX, aber nicht für stolze, gerundete 3% Plus in nur einer Handelswoche.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
🔮 DAX Analyse – Wie könnte es weitergehen? Wichtige Kursmarken
DAX Widerstände
25.303 / 25.353
25.473
25.592
25.697
25.784
25.933
DAX Unterstützungen
25.225 / 25.211
25.177 – 25.143
-
25.085 – 25.017
24.972 – 24.912
-
24.822
24.777 – 24.706
-
24.639
YouTube Trading Videos
📉 DAX Chartanalyse – Charttechnik im Daily- und 4h-Chart
DAX Analyse Daily-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich Mitte Dezember nachhaltig über die SMA50 (aktuell 24.085 Punkte) schieben und hat sich in der Folge deutlich nach oben gelöst. Die letzten sieben Tageskerzen waren durchgehend positiv, was die aktuelle Trendstärke unterstreicht.
Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (24.480 Punkte) notiert, bleibt das Chartbild klar bullisch.
Mögliche übergeordnete Kursziele:
25.495 / 25.515 Punkte
25.655 / 25.670 Punkte
Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieser Linie würde das Chartbild eintrüben.
➡️ Einordnung Tageschart – DAX Prognose: bullisch
DAX Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich der DAX stabil über der SMA20 (25.132 Punkte). Rücksetzer wurden zuletzt konsequent aufgefangen. Solange der Index oberhalb dieser Durchschnittslinie bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial.
Ein Bruch der SMA20 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der DAX die SMA50 (24.812 Punkte) anläuft.
➡️ Einordnung 4h-Chart – DAX Prognose: bullisch
Fazit – DAX Aktuell & Ausblick KW 03 / 2026
Der DAX Aktuell befindet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Perspektive auf weitere Allzeithochs intakt.
Rücksetzer sollten spätestens im Bereich dieser Linie auslaufen, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
📅 Übergeordnete DAX Prognose KW 02 / 2026
Übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 35 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
INDEX Trading bei XTB
NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:
- Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB
- Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte
- Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten
- Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)
- 1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash
DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB
FAQ – Häufige Fragen zur DAX Analyse, DAX Prognose & Marktentwicklung
Was ist der DAX aktuell wert?
Der DAX Aktuell notiert zum Ende der Handelswoche bei rund 25.300 Punkten und markierte damit erneut ein Allzeithoch. Der Index befindet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend.
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die DAX Prognose für die KW 03 / 2026 ist seitwärts bis aufwärts. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 bleibt, bestehen gute Chancen auf weitere Allzeithochs.
Ist die aktuelle DAX Analyse bullisch oder bärisch?
Die aktuelle DAX Analyse ist klar bullisch. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der DAX oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte.
Welche Faktoren beeinflussen den DAX aktuell am stärksten?
Der DAX Aktuell wird vor allem beeinflusst durch:
Die Entwicklung der Inflation in Deutschland
Die steigende Zahl der Firmeninsolvenzen
-
Die US-Arbeitsmarktdaten
Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed)
Welche Widerstände sind für den DAX aktuell wichtig?
Wichtige Widerstände laut DAX Analyse liegen aktuell bei:
25.303 – 25.353 Punkten
25.473 Punkten
-
25.592 Punkten
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde das bullische Szenario bestätigen.
Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im DAX?
Zentrale Unterstützungen für den DAX Aktuell befinden sich bei:
25.225 Punkten
25.085 Punkten
-
24.972 Punkten
Ein Rückfall unter diese Zonen würde die DAX Prognose eintrüben.
Was bedeutet die SMA20 für die DAX Prognose?
Die SMA20 ist ein kurzfristig wichtiger Trendindikator. Solange der DAX oberhalb dieser Linie schließt, bleibt die DAX Prognose positiv. Ein Bruch der SMA20 würde erste Warnsignale liefern.
Können neue Allzeithochs im DAX erreicht werden?
Ja. Laut aktueller DAX Analyse bestehen gute Chancen auf weitere Allzeithochs, sofern sich Rücksetzer oberhalb der SMA20 stabilisieren.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?
Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei rund 65 %. Das bärische Szenario wird derzeit mit 35 % bewertet.
Ist der DAX aktuell überkauft?
Trotz der starken Aufwärtsbewegung zeigt der DAX Aktuell noch keine extremen Überhitzungssignale. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, würden das bullische Gesamtbild aber erst bei einem Bruch wichtiger Unterstützungen gefährden.
Für wen ist diese DAX Analyse besonders geeignet?
Diese DAX Analyse richtet sich an:
Aktive Trader, Daytrader
Swing-Trader
-
Kurz- bis mittelfristige Investoren, die fundierte technische und makroökonomische Einschätzungen suchen
