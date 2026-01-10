Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴EURUSD, S&P 500, Silber

Das Wichtigste in Kürze Die US-Inflationsdaten sind der wichtigste kurzfristige Treiber für Märkte und Währungen.

Die Berichtssaison könnte dem S&P 500 neue Richtung geben, vor allem durch starke Bankenzahlen.

Silber steht nach massiven Gewinnen vor einer Bewährungsprobe – Volatilität dürfte zunehmen.

📊 Börse aktuell: Spannender Jahresauftakt mit Fokus auf Inflation & Quartalszahlen Der Start ins neue Börsenjahr verläuft alles andere als ruhig. Die Börse aktuell wird von einer Vielzahl wichtiger makroökonomischer Daten sowie dem Beginn der neuen Berichtssaison an der Wall Street geprägt. Nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht richtet sich der Blick der Anleger nun klar auf die anstehenden Inflationsdaten. Parallel dazu sorgen die ersten großen Unternehmenszahlen für neue Impulse. Im Zentrum des Marktinteresses stehen dabei drei Schlüsselmärkte: EUR/USD, der S&P 500 und Silber. ✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell & Börse Prognose 📊 Die US-Inflationsdaten sind der wichtigste kurzfristige Treiber für Märkte und Währungen. 📈 Die Berichtssaison könnte dem S&P 500 neue Richtung geben, vor allem durch starke Bankenzahlen. 🪙 Silber steht nach massiven Gewinnen vor einer Bewährungsprobe – Volatilität dürfte zunehmen. 💶 Börse Ausblick EUR/USD: US-Inflation als entscheidender Impuls Zu Wochenbeginn bleibt der makroökonomische Kalender noch überschaubar, doch bereits am Dienstag steht mit dem US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Dezember ein entscheidender Termin an. Die zuletzt gemischten Konjunktursignale haben zu einer deutlichen Anpassung der Zinserwartungen geführt: 📉 Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März: nur noch 30 %

(zuvor rund 50 %)

🔥 Erwartete Gesamtinflation: 2,7 %

📊 Kerninflation: leichter Anstieg prognostiziert Sollten sich diese Erwartungen bestätigen, könnte der US-Dollar neuen Auftrieb erhalten. Für den EUR/USD würde dies kurzfristig eher Gegenwind bedeuten – ein wichtiger Faktor im Börse Ausblick für den Devisenmarkt. 📈 Börse Prognose S&P 500: Berichtssaison rückt in den Fokus Während die rechtliche Unsicherheit rund um die Zollpolitik von Donald Trump bestehen bleibt, verschiebt sich die Aufmerksamkeit der Investoren zunehmend auf die Quartalszahlen. Traditionell eröffnet der Bankensektor die Berichtssaison: 🏦 Dienstag : JPMorgan, BNY Mellon

🏦 Mittwoch : Bank of America, Citigroup, Wells Fargo

🏦 Donnerstag: Morgan Stanley, Goldman Sachs Zusätzlich richtet sich der Blick am Donnerstag auf den Technologiesektor, wenn TSMC, der weltweit führende Chiphersteller, seine Zahlen vorlegt. 📊 Börse Prognose:

Analysten rechnen für das vierte Quartal 2025 mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum, insbesondere bei Banken. Gründe sind: wiederbelebtes Investmentbanking

hohe Handelsaktivität

stabile Margen im Finanzsektor Positive Überraschungen könnten dem S&P 500 neue Impulse liefern. S&P 500 Index Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🪙 Börse aktuell Silber: Korrekturgefahr nach starkem Jahr? Silber blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2025 zurück. Nach einer Korrektur Ende Dezember versucht der Markt seit Jahresbeginn, wieder nach oben zu drehen. Dennoch mehren sich die Warnsignale: 📉 ETFs reduzieren Bestände an physischem Silber

📊 steigendes Interesse an Short-Positionen

