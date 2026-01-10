Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Aktueller Wochenausblick 03/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass Gold Ende des letzten Jahres im Rahmen des scharfen Rücksetzers direkt an die SMA20 (aktuell bei 4.391,4 US-Dollar) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Linie stabilisieren konnte. Es hat einige Handelstage gedauert, bis sich das Edelmetall gesammelt hat und wieder in Richtung Norden laufen konnte. Vier der fünf Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche sind positiv.

Das Chartbild hat sich damit wieder aufgehellt. Solange das Edelmetall per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten das Allzeithoch und darüber der Bereich bei 4.618/21 US-Dollar, bzw. bei 4.640/45 US-Dollar sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 10.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

📈 Goldpreis Rückblick (05.01.2026 – 09.01.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen der betrachteten Handelswoche bei 4.420,1 US-Dollar. Damit notierte Gold 54,80 US-Dollar unter dem Niveau der Vorwoche, lag jedoch 88,70 US-Dollar über dem Wochenschluss vom Freitag.

Bereits zu Wochenbeginn markierte Gold das Wochentief und konnte sich anschließend moderat erholen. Über weite Strecken bewegte sich der Goldpreis in einer seitwärts gerichteten Box, ohne dass Käufer oder Verkäufer eine klare Dominanz entwickelten. Erst am Freitagmittag kam spürbare Nachfrage auf: Gold überwand die 4.500-US-Dollar-Marke und konnte sich bis zum Wochenschluss darüber etablieren.

Der Goldpreis verabschiedete sich bei 4.507,6 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zusammenfassung der Goldpreis-Entwicklung

Wochentief zu Wochenbeginn über dem Tief der Vorwoche

Wochenhoch oberhalb von 4.500 US-Dollar

Geringere Volatilität als in der Vorwoche

Deutlicher Wochengewinn von rund 3,5% → bullisches Grundmomentum

Unser zuvor definiertes Setup griff nicht, da das maximale Anlaufziel deutlich überschritten wurde. Die avisierten Ziele auf der Unterseite wurden hingegen nicht erreicht.



GOLDPREIS Performance am 10.01.2026: prozentuale Entwicklung

🔍 Gold Analyse: Widerstände und Unterstützungen

Wichtige Gold Widerstände

4.550,0

4.578,3

4.598,7

4.601,0

4.619,8

Wichtige Gold Unterstützungen

4.480,7

4.465,0

4.460,5

4.458,7

4.416,3

4.413,8

4.407,4

4.396,1

4.391,4

4.331,4 (GAP)

📊Zentrale Kursmarken aus dem Gold Setup

Intraday-Marken: 4.555 | 4.440

Tagesschlussmarken: 4.655 | 4.376

Boxbereich: 4.655 – 2.941

Range: 4.895 – 2.491

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 – 1.045

📈 Gold Chartanalyse – Daily & 4h

Gold Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass der Goldpreis den scharfen Rücksetzer zum Jahresende direkt an der SMA20 (aktuell 4.391,4 US-Dollar) abgefangen hat. Diese Durchschnittslinie fungierte erneut als belastbarer Support. Vier der fünf Tageskerzen der vergangenen Woche schlossen positiv.

Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Mögliche Anlaufziele liegen:

am Allzeithoch

im Bereich 4.618/21 US-Dollar

sowie 4.640/45 US-Dollar

Ein nachhaltiger Tagesschluss unter der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben in Richtung der SMA50 bei 4.255,4 US-Dollar wahrscheinlicher machen.

Übergeordnete Gold Prognose (Daily): bullisch

Gold Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird der Rücksetzer besonders deutlich: Gold fiel temporär unter SMA20 und SMA50, konsolidierte jedoch länger. Zu Wochenbeginn erfolgte ein GAP-up, wodurch beide gleitenden Durchschnitte zurückerobert wurden.

Die SMA50 erwies sich zuletzt als stabiler Support. Anschließend konnte sich der Goldpreis auch oberhalb der SMA20 festsetzen – ein positives Signal für den kurzfristigen Trend.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Unterhalb dieser Marke bietet die SMA50 eine weitere Unterstützung.

Kurzfristige Gold Prognose (4h): bullisch

📝 Fazit & Gold Prognose KW 03/2026

Solange sich der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 hält, bleibt die Perspektive auf neue Hochs und das Allzeithoch intakt. Erst ein Bruch dieser Marke würde die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA50 erhöhen.

Erwartete Gold Tendenz KW 03/2026: seitwärts / aufwärts

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Gold Prognose: Trading Setups für aktive Trader

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Hält sich der Goldpreis über 4.507,6 US-Dollar, ergeben sich sukzessive Aufwärtsziele bis in den Bereich von 4.592,5 US-Dollar.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Kann Gold die Marke von 4.507,6 US-Dollar nicht verteidigen, sind Rücksetzer bis 4.456,1 US-Dollar und darunter bis 4.417,0 US-Dollar möglich.

❓ FAQ – Goldpreis, Gold Analyse & Gold Prognose

❓ Wie hat sich der Goldpreis in der letzten Woche entwickelt?

Der Goldpreis konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich erholen. Nach einem Wochentief zu Wochenbeginn stieg Gold im weiteren Verlauf an und schloss bei 4.507,6 US-Dollar. Damit setzte sich der Goldpreis oberhalb der wichtigen 4.500-US-Dollar-Marke fest.

❓ Ist die aktuelle Gold Prognose eher bullisch oder bärisch?

Die aktuelle Gold Prognose ist überwiegend bullisch. Solange der Goldpreis per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse erhöht. Das bullische Szenario wird derzeit mit rund 60 % eingeschätzt.

❓ Welche Rolle spielt die SMA20 in der Gold Analyse?

In der aktuellen Gold Analyse fungiert die SMA20 als zentrale Unterstützung. Der Goldpreis konnte sich zuletzt mehrfach an dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Ein Tagesschluss über der SMA20 spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

❓ Welche Unterstützungen sind beim Goldpreis besonders wichtig?

Wichtige Unterstützungen im Goldpreis liegen bei 4.480 US-Dollar, 4.465 US-Dollar sowie im Bereich der SMA20 um 4.391 US-Dollar. Ein Bruch dieser Marken könnte die Abwärtsdynamik erhöhen.

❓ Wo liegen die wichtigsten Widerstände im Goldpreis?

Zentrale Widerstände in der Gold Analyse befinden sich bei 4.550 US-Dollar, 4.578 US-Dollar und im Bereich oberhalb von 4.600 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken könnte neue Hochs ermöglichen.

❓ Welche Gold Prognose gilt kurzfristig für den 4h-Chart?

Im 4h-Chart ist die kurzfristige Gold Prognose ebenfalls bullisch. Der Goldpreis hält sich oberhalb der SMA20 und SMA50. Rücksetzer gelten derzeit als technisch gesund, solange diese Unterstützungen verteidigt werden.

❓ Was würde das bullische Szenario beim Goldpreis bestätigen?

Das bullische Szenario würde bestätigt, wenn sich der Goldpreis stabil über 4.507,6 US-Dollar hält und weitere Widerstände nach oben auflöst. In diesem Fall rücken neue Verlaufshochs und das Allzeithoch in den Fokus.

❓ Wann würde sich das Chartbild für Gold eintrüben?

Das Chartbild würde sich eintrüben, wenn Gold per Tagesschluss unter die SMA20 fällt. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abgaben bis zur SMA50 deutlich an.

❓ Ist der Goldpreis aktuell eher für Trader oder Investoren interessant?

Der Goldpreis bietet aktuell sowohl für kurzfristige Trader als auch für mittelfristige Investoren Chancen. Trader profitieren von klar definierten Unterstützungen und Widerständen, während Investoren vom stabilen übergeordneten Aufwärtstrend profitieren können.

❓ Wie lautet das Fazit der aktuellen Gold Analyse?

Die aktuelle Gold Analyse zeigt ein insgesamt positives Bild. Solange sich der Goldpreis oberhalb der SMA20 behauptet, bleibt die Gold Prognose freundlich mit Chancen auf weiter steigende Kurse.