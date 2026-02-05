Aktie der Woche 🔴Alphabet Aktie mit Rekordumsatz & KI-Strategie

Das Wichtigste in Kürze Alphabet liefert Rekordumsätze und steigende Margen, getragen von KI und Cloud.

📈 Aktien News: Alphabet Aktie überzeugt mit Rekordzahlen und KI-Fokus 🤖 Die Alphabet Aktie stand mit den Quartalszahlen für Q4 2025 im Zentrum der aktuellen Aktien News. Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein: Der Technologiesektor befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Transformation durch Künstliche Intelligenz (KI) und den massiven Ausbau der Cloud-Infrastruktur. Alphabet lieferte nicht nur ein starkes Zahlenwerk ab, sondern bestätigte zugleich, dass das Unternehmen bereit ist, mit hohen Investitionen seine Führungsrolle langfristig zu sichern. Genau diese Balance zwischen Wachstum und Investitionsdisziplin prägt aktuell die Bewertung der Alphabet Aktie. ► Alphabet WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079 | Ticker: GOOGL.US ✅ Drei Key Takeaways zur Alphabet Aktie Alphabet liefert Rekordumsätze und steigende Margen , getragen von KI und Cloud.

Google Cloud wächst dynamisch und wird zu einem zentralen Werttreiber.

Hohe Investitionen 2026 stärken langfristig die Marktposition, erhöhen aber kurzfristig die Volatilität. 📊 Alphabet Q4 2025: Zentrale Kennzahlen im Überblick Alphabet übertraf die Markterwartungen deutlich und unterstrich seine außergewöhnliche Skalierungskraft: Gesamtumsatz: 113,8 Mrd. USD (+18 % YoY)

Google Services: 95,9 Mrd. USD (+14 % YoY)

Google Search: 63,1 Mrd. USD (+17 % YoY)

YouTube: 11,4 Mrd. USD (+9 % YoY)

Google Cloud: 17,7 Mrd. USD (+48 % YoY)

Operatives Ergebnis: 35,9 Mrd. USD (+16 % YoY)

Operative Marge: 31,6 %

Nettoergebnis: 34,5 Mrd. USD (+30 % YoY)

EPS: 2,82 USD (+31 % YoY) Damit gehört Alphabet weiterhin zu dem exklusiven Kreis von Unternehmen mit über 100 Mrd. USD Quartalsumsatz – ein klarer Beweis für Stabilität und Marktmacht. ☁️ Google Cloud & KI: Wachstumstreiber der Alphabet Aktie Besonders stark präsentierte sich erneut Google Cloud. Mit fast 50 % Umsatzwachstum entwickelt sich das Segment von einem früheren Investitionsprojekt zu einem zentralen Ergebnistreiber. Unternehmen nutzen zunehmend Googles KI-gestützte Cloud-Lösungen für komplexe Daten-, Rechen- und Automatisierungsanforderungen. Auch im Kerngeschäft Google Services wird KI immer stärker monetarisiert: bessere Werbeplatzierungen

höhere Conversion-Raten

effizientere Kampagnensteuerung KI ist längst kein Zusatzfeature mehr, sondern integraler Bestandteil des Geschäftsmodells der Alphabet Aktie. 💰 Investitionen 2026: Chance oder Risiko? ⚖️ Für Diskussionen sorgte vor allem der Investitionsausblick: Geplante CapEx 2026: 175–185 Mrd. USD

+60 % gegenüber dem Vorjahr Diese Ausgaben fließen vor allem in: Rechenzentren

KI-Infrastruktur

Cloud-Kapazitäten Kurzfristig belastet das die Margenerwartungen, langfristig erhöht es jedoch die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber erheblich. Die Marktreaktion spiegelte diese Ambivalenz wider: Nach einem kurzen Rücksetzer erholte sich die Alphabet Aktie rasch. 📉 Bewertung der Alphabet Aktie: DCF-Perspektive Auf Basis einer DCF-Analyse ergibt sich (indikativ, keine Anlageempfehlung): Fairer Wert: ca. 373,36 USD

Aktueller Kurs: ca. 317 USD

Potenzial: rund +18 % Alphabet überzeugt durch: hohe Profitabilität

starke Kapitalrenditen

