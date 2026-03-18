DAX Verlierer: Beiersdorf Aktie unter Druck - Beiersdorf Prognose bleibt bärisch

Das Wichtigste in Kürze Beiersdorf klarer DAX Verlierer

Chartbild bleibt bärisch

Erholungen aktuell begrenzt

Per Xetra-Schluss am 17.03.2026 notierten 26 Aktien im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Beiersdorf Aktie, die mit einem Minus von 2,55 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Daimler Truck Holding (-1,81 Prozent) und Scout24 (-1,35 Prozent). Besonders auffällig: Beiersdorf stand bereits am Vortag an der Spitze der DAX Verlierer – ein klares Zeichen anhaltender Schwäche. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI 🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute Beiersdorf klarer DAX Verlierer: Die Aktie führte erneut die Liste der schwächsten Werte an und zeigt anhaltenden Verkaufsdruck.

Chartbild bleibt bärisch: Unterhalb der SMA20 dominiert der Abwärtstrend, weitere Verluste in Richtung 67,92 EUR und 60,78 EUR sind möglich.

Erholungen aktuell begrenzt: Kurzfristige Anstiege dürften vorerst nur technische Gegenbewegungen bleiben, solange kein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelingt. Beiersdorf Prognose: Chartbild klar bärisch Tageschart: Abwärtstrend intakt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Hoch bei 137,70 EUR hat die Beiersdorf Aktie kontinuierlich nachgegeben. Zwar kam es im Verlauf immer wieder zu kurzfristigen Erholungen, diese wurden jedoch konsequent abverkauft. Die Aufwärtsbewegung bis Dezember wurde durch ein deutliches GAP nach unten neutralisiert. Aktuell zeigt sich das Chartbild deutlich eingetrübt: Unterhalb der SMA20 (92,11 EUR) bleibt der Trend negativ

Weitere Abwärtsdynamik ist wahrscheinlich

Mögliche Kursziele: 67,92 EUR und 60,78 EUR Eine kurzfristige Erholung könnte die Aktie zunächst zurück an die SMA20 führen. Entscheidend wird sein, ob sich der Kurs nachhaltig darüber etablieren kann. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart: Schwäche bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich ein klar negatives Bild: Bruch aller wichtigen gleitenden Durchschnitte

Etablierung unterhalb der SMA20 (78,62 EUR)

Unterstützungszonen aus dem Tageschart bleiben relevant Erholungen dürften zunächst begrenzt bleiben und lediglich bis an die SMA20 führen. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde das Chartbild aufhellen. Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch Wichtige Kursmarken der Beiersdorf Aktie Widerstände:

76,44 | 78,18 | 78,62 | 89,53 | 92,11 | 93,78 | 95,77 | 96,68 | 98,26 | 103,60 (GAP) Unterstützungen:

67,92 | 60,78 | 55,62 Fazit: DAX Verlierer mit weiterem Abwärtspotenzial Die Beiersdorf Aktie bleibt einer der auffälligsten DAX Verlierer. Die technische Lage spricht aktuell klar für eine Fortsetzung der Schwäche. Die Beiersdorf Prognose bleibt daher bärisch, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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