Lanxess Prognose 2026: Aktien Marathon Analyse mit langfristigem Ausblick

Lanxess Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Rahmen des Aktien Marathon wird wöchentlich eine Aktie umfassend analysiert und bewertet. Der Fokus liegt dabei klar auf der langfristigen Entwicklung und weniger auf kurzfristigen Marktschwankungen.

Die Analysen basieren auf fundamentalen Unternehmensdaten, die auf einen mehrjährigen Horizont – bis 2028 bzw. 2030 – projiziert werden. Ziel ist es, Anlegern eine fundierte Grundlage für langfristige Investitionsentscheidungen zu liefern und die eigene Einschätzung mit einer strukturierten Analyse abzugleichen.

► LANXESS WKN: 547040 / ISIN: DE0005470405 / Symbol: LNXSF/ Kürzel: LXS

✅ Drei Key Takeaways

1. Schwaches charttechnisches Gesamtbild

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt die Lanxess Aktie einen intakten Abwärtstrend. Wichtige gleitende Durchschnitte wurden nicht nachhaltig zurückerobert.

2. Entscheidende Widerstände im Fokus

Die Bereiche um die SMA20 und SMA50 bleiben zentrale Hürden. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde die Lanxess Prognose im Aktien Marathon deutlich aufhellen.

3. Langfristig Chancen bei Trendwende

Trotz aktueller Schwäche bietet die Aktie Potenzial, falls sich die fundamentale Lage verbessert und ein technischer Trendwechsel gelingt. Bis dahin überwiegen jedoch die Risiken.

Lanxess Prognose: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im langfristigen Chart zeigt sich bei der Lanxess Aktie ein klarer Abwärtstrend. Seit dem Hoch im Februar 2021 bei 67,38 EUR hat das Papier deutlich an Wert verloren.

Zwar konnte sich die Aktie nach dem Corona-Tief erholen, allerdings fehlte es anschließend an nachhaltiger Stärke. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig wieder abverkauft.

Im Jahr 2024 bewegte sich die Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsphase, bevor diese Bewegung nach unten aufgelöst wurde. Besonders auffällig:

Widerstand im Bereich der SMA20 (aktuell 17,31 EUR) und SMA50 (21,51 EUR)

Fehlende nachhaltige Ausbrüche nach oben

Bruch der Seitwärtsrange im Juli 2025

Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 und damit weiterhin in einem schwachen technischen Zustand.

Lanxess Prognose (Wochenchart):

Solange kein nachhaltiger Ausbruch über die gleitenden Durchschnitte gelingt, bleibt das Szenario bärisch. Ein mögliches Ziel auf der Unterseite ist das Allzeittief bei 10,28 EUR.

Lanxess Prognose: Analyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren Bild bestätigt sich die Schwäche der Aktie.

Die Lanxess Aktie scheiterte Mitte 2025 mehrfach an der SMA200 (aktuell 20,99 EUR), die sich als starker Widerstand erwiesen hat. In der Folge setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein:

Rückfall unter SMA20 (16,62 EUR) und SMA50 (17,77 EUR)

Erholungen bleiben begrenzt und technisch schwach

Fehlende Trenddynamik nach oben

Nach einer kurzen Erholung zum Jahresbeginn konnte sich die Aktie nicht stabilisieren und fiel erneut unter wichtige Durchschnittslinien zurück.

Lanxess Prognose (Tageschart):

Das Chartbild bleibt klar negativ. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, ist mit weiterer Schwäche zu rechnen.

Kurzfristige Erholungen könnten bis zur SMA20 oder maximal zur SMA50 führen, wobei diese Bereiche als Widerstände fungieren.

Unternehmensprofil: Lanxess im Überblick

Lanxess ist ein führender Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige chemische Produkte. Das Unternehmen wurde 2005 aus dem Bayer-Konzern herausgelöst und ist seitdem eigenständig börsennotiert.

Kerndaten:

Rund 17.100 Mitarbeiter weltweit

48 Produktionsstandorte in 31 Ländern

Breites Portfolio von Kunststoffen, Kautschuken und Spezialchemikalien

Lanxess steht im Wettbewerb mit globalen Chemiekonzernen wie BASF, Bayer, Dow Chemical und DuPont und zählt zu den bedeutenden Akteuren im europäischen Spezialchemiesektor.

YouTube Trading Videos

Aktionärsstruktur LANXESS:

Quelle: finanzen.de

Die Aktionärsstruktur ist fragmentiert. Die Top 3 Aktionäre halten knapp 1/5 der Stimmrechte.

Wichtige Bewertungskennzahlen LANXESS 2024 - 2020

Der Umsatz stagniert im Betrachtungszeitraum. 2024 wurden nur gut 200 Mio. EUR mehr umgesetzt als 2020. Bis 2020 ist der Umsatz gestiegen, hat dann aber wieder abgenommen.

Die Zahl der Beschäftigten reduzierte sich von 2022 bis 2024 um gut 14 Prozent.

Der pro Kopf Umsatz erhöhte sich von 2020 bis 2024, hat dann aber trotz des Beschäftigten Abbaus um 0,1 Mio. EUR reduziert, liegt aber über 0,5 Mio. EUR.

Das operative Ergebnis hat sich deutlich und nachhaltig reduziert. Auch zwischen 2023 und 2024 hat es nur ein marginales Wachstum gegeben.

In den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums wurden deutliche Verluste abgebildet, wobei der Verlust von 2023 auf 2024 reduziert werden konnte.

2024 wurde erstmals im Betrachtungszeitraum ein negatives Ergebnis pro Aktie ausgewiesen.

Die Dividende pro Aktie ist in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraums ausgesprochen gering ausgefallen, aber mit 0,10 EUR stabil geblieben.

Die Aktie ist mit einem KGV von 5,53 (2023) günstig bewertet.

Das Eigenkapital konnte sukzessiv ausgebaut werden. Im Vergleich zu 2020 verfügt der Konzern 2024 über 1,5 Mrd. EUR mehr Eigenkapital.

Die Eigenkapitalquote liegt bei knapp unter 50 Prozent und ist damit überdurchschnittlich hoch.

Fazit: Lanxess Prognose im Aktien Marathon

Die aktuelle Lanxess Prognose im Aktien Marathon zeigt ein überwiegend schwaches technisches Bild sowohl im Wochen- als auch im Tageschart.

Langfristiger Abwärtstrend intakt

Wichtige Widerstände bislang nicht überwunden

Risiko weiterer Rücksetzer bleibt bestehen

Für langfristig orientierte Anleger bleibt entscheidend, ob sich die fundamentalen Perspektiven mittelfristig verbessern und ob ein nachhaltiger Trendwechsel im Chart gelingt.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Lanxess Prognose im Aktien Marathon

Was ist die Lanxess Prognose im Aktien Marathon?

Die Lanxess Prognose im Aktien Marathon ist eine langfristig ausgerichtete Aktienanalyse, die fundamentale Daten und Charttechnik kombiniert, um die Entwicklung der Lanxess Aktie bis 2028 bzw. 2030 einzuschätzen.

Ist die Lanxess Aktie aktuell kaufenswert?

Die aktuelle Analyse zeigt ein schwaches charttechnisches Bild. Solange wichtige Widerstände wie die SMA20 und SMA50 nicht überwunden werden, bleibt die Lanxess Prognose eher negativ.

Wie ist die langfristige Perspektive der Lanxess Aktie?

Langfristig hängt die Entwicklung von der fundamentalen Geschäftsentwicklung im Spezialchemiesektor ab. Die Lanxess Prognose im Aktien Marathon berücksichtigt diese Faktoren und zeigt aktuell noch Risiken, aber auch potenzielle Chancen bei einer Trendwende.

Welche Rolle spielt die Chartanalyse bei der Lanxess Prognose?

Die Chartanalyse ist ein zentraler Bestandteil im Aktien Marathon. Sie hilft dabei, Trends, Unterstützungen und Widerstände zu identifizieren und die aktuelle Marktstruktur der Lanxess Aktie zu bewerten.

Was ist der Aktien Marathon?

Der Aktien Marathon ist ein Analyseformat, bei dem regelmäßig Aktien langfristig bewertet werden. Ziel ist es, Anlegern eine fundierte Grundlage für strategische Investmententscheidungen zu liefern.

Welche Risiken gibt es bei der Lanxess Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen die aktuell schwache Chartstruktur, mögliche weitere Kursrückgänge sowie Unsicherheiten im Chemiesektor.

Welche Chancen bietet die Lanxess Aktie?

Sollte es der Aktie gelingen, wichtige Widerstände nachhaltig zu überwinden, könnte sich die technische Lage verbessern und neue Aufwärtspotenziale entstehen.

Für wen ist die Lanxess Prognose geeignet?

Die Analyse richtet sich vor allem an langfristig orientierte Anleger, die ihre Investmententscheidungen auf fundierte Daten und langfristige Trends stützen möchten.