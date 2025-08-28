Nvidia Aktie heute: Aktienanalyse & Prognose Überblick über Nvidia Die Nvidia Aktie zählt zu den wertvollsten Aktienunternehmen weltweit und steht im Zentrum der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist führend bei Grafikprozessoren (GPUs) und treibt Innovationen in Gaming, Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Rechenzentren voran. Mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Billionen US-Dollar reiht sich Nvidia in die Riege von Apple, Microsoft und Amazon ein. ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA Bedeutung für Kapitalmärkte Die Nvidia Aktie macht rund 10 % des NASDAQ 100 und etwa 8 % des S&P 500 aus. Diese hohe Gewichtung unterstreicht die enorme Marktbedeutung. Anleger und Analysten sehen Nvidia als Schlüsselunternehmen, dessen Entwicklung globale Investitionstrends beeinflusst. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Technologischer Vorsprung Nvidia dominiert den GPU-Markt mit seinen GeForce-Grafikkarten für Gamer, RTX PRO-Lösungen für Kreative und Ingenieure sowie A100/H100 GPUs für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Das Software-Ökosystem mit CUDA, TensorRT und Omniverse verstärkt die strategische Bedeutung. Quelle: xStation5

Nvidia Aktie: Quartalszahlen & Finanzperformance Umsatz Q2: 46,74 Mrd. USD (über den Erwartungen)

Gewinn pro Aktie: 1,05 USD (Non-GAAP)

Rechenzentren: 41,1 Mrd. USD Umsatz, +56 % YoY Ergebnisse des zweiten Quartals Trotz kleinerer Abweichungen im Datacenter-Segment konnte Nvidia die Prognosen übertreffen und seine Marktführerschaft unter Beweis stellen. Nvidia Aktienprognose 2025 Analysten erwarten bis 2026 einen Umsatz von über 200 Mrd. USD – ein Wachstum von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dürfte von 51 auf etwa 32 sinken, was auf eine zunehmende Rentabilität hinweist. Wichtige Beobachtungen Quelle: XTB Research Unsere Aktienanalyse zeigt: Die Nvidia Aktie bleibt dank der Nachfrage nach KI-Chips und Cloud-Lösungen ein Wachstumstreiber.

Geopolitische Risiken (Exportbeschränkungen nach China) können jedoch kurzfristige Schwankungen verursachen.

Langfristig bleibt die Nvidia Aktienprognose positiv mit Potenzial für zweistelliges Gewinnwachstum. Wettbewerb & Risiken Nvidia kontrolliert den Großteil des Marktes für dedizierte GPUs. AMD bleibt mit rund 15 % Marktanteil zurück. In China erschweren jedoch Exportverbote für High-End-Chips das Geschäft. Dennoch behält Nvidia mit seiner Blackwell-Generation und fortschrittlichen Produkten wie H100 die technologische Führungsrolle. Bewertungsübersicht & Kursziel Basierend auf der Aktienanalyse und DCF-Bewertung liegt das faire Kursziel bei etwa 304,45 USD je Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von rund 68 % entspricht. Dies spiegelt das hohe Vertrauen der Märkte in das zukünftige Wachstum wider. Marktprognosen Quelle: Bloomberg Finance LP Charttechnischer Ausblick Die Nvidia Aktie befindet sich im klaren Aufwärtstrend. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte (EMA 50, 100, 200) bestätigen die bullische Sequenz. Kurzfristige Korrekturen werden schnell absorbiert – der Trend bleibt intakt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Nvidia Aktie Die Nvidia Aktienanalyse zeigt: Nvidia ist nicht nur ein Technologie-Pionier, sondern auch ein entscheidender Wachstumstreiber für die Kapitalmärkte. Dank starker Marktstellung, wachsender Nachfrage nach KI-Infrastruktur und robuster Finanzkennzahlen bleibt die Nvidia Aktienprognose 2025 langfristig positiv. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.