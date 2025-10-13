DAX Prognose: Börse aktuell mit starkem Wochenauftakt – Trumps milder Kurs beflügelt Europa

📈 DAX Prognose: Europa startet mit kräftigem Rebound in die Woche

📰 Einleitung

Die neue Handelswoche beginnt an den europäischen Börsen mit deutlichen Gewinnen. Nach den Kursverlusten der Vorwoche zeigen sich die wichtigsten Aktienindizes Westeuropas stark erholt. Besonders der deutsche DAX, der französische CAC40 und der italienische FTSE MIB legen zum Wochenstart um durchschnittlich über 1 % zu.

Trotz des Fehlens wichtiger Makrodaten sorgen geopolitische Entwicklungen für Bewegung. Vor allem Donald Trumps mildere Rhetorik im Handelskonflikt mit China wirkt beruhigend auf die Märkte. Hinzu kommt ein politischer Impuls aus Frankreich, wo die Bildung einer neuen Regierung die politische Unsicherheit verringert – ein Signal, das Anleger positiv aufnehmen.

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Europa im Aufwind: Nach einer schwachen Vorwoche verzeichnen die großen europäischen Indizes – DAX, CAC40 und FTSE MIB – einen klaren Erholungsschub.

2️⃣ Politische Entspannung: Trumps gemäßigte Töne im Handelsstreit mit China und die Regierungsbildung in Frankreich sorgen für eine freundliche Stimmung an der Börse aktuell.

3️⃣ Sektorweite Gewinne: Besonders Automobilwerte, Pharmaunternehmen und der IT-Sektor führen die Gewinnerliste an.

DAX Prognose & Technische Analyse

Der DAX (DE40) hat nach einer kurzen Schwächephase wieder den Aufwärtstrend aufgenommen. Auf dem Chart ist zu erkennen, dass der Index nach einem Rücksetzer unter die mittelfristigen Trendlinien (orange und rot) schnell wieder darüber ausgebrochen ist – ein technisches Bestätigungssignal.

Aktuell bewegt sich der DAX im Bereich des Fibonacci-Retracements (23,6 %) der letzten Aufwärtswelle, das als wichtiger Widerstands- und Unterstützungsbereich gilt.

Wichtiger Widerstand: 24.380 Punkte – dessen Verteidigung ist entscheidend für den Fortbestand des positiven Szenarios.

Unterstützung: 24.100 Punkte – ein Bruch könnte eine kurzfristige Korrektur einleiten.

Der RSI-Indikator befindet sich in der neutralen Zone, was auf ein ausgeglichenes Marktumfeld und moderate Bewertungen hindeutet.

💼 Unternehmensnachrichten

SUESS MicroTec (SMHN.DE) : +13 % nach einer positiven Analystenempfehlung. Der Halbleiterhersteller profitiert von starken Aussichten in der Chip-Industrie.

PSI Software (PSAN.DE) : +34 %, getrieben durch die geplante Übernahme durch einen Private-Equity-Fonds – nach bereits +38 % in der Vorwoche.

Theon International (THEON.NL) : +8 % nach dem Kauf von Anteilen eines französischen Partners im Bereich Nachtsichttechnologie.

Automobilwerte: BMW (+1,7 %) und Stellantis (+2,3 %) legen trotz weniger fundamentaler Impulse deutlich zu.

Pharmaunternehmen: Unterschiedliche Reaktionen nach Vorschlägen zu Rabatten im US-Gesundheitssystem – Sanofi (+0,5 %), AstraZeneca (-1 %), Novo Nordisk (-2 %).

🌍 Marktumfeld: Positive Stimmung in Europa

Investoren zeigen sich optimistisch, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China stabilisieren. Das Zusammenspiel aus politischer Beruhigung, technischen Kaufsignalen und der Erwartung einer geldpolitisch lockeren Haltung der Zentralbanken stützt die Börse aktuell in Europa.

Die DAX Prognose bleibt vorerst positiv – kurzfristige Schwankungen gelten als Teil einer gesunden Konsolidierung, solange die Marke von 24.100 Punkten hält.

🧠 Fazit

Die Woche startet mit einem klar positiven Momentum an den europäischen Börsen. Der DAX zeigt Stärke und verteidigt seine zentrale Unterstützungszone – ein Signal, das auf eine anhaltende Erholung hindeutet.

Mit Blick auf das politische Umfeld und die technische Lage bleibt die DAX Prognose für die kommenden Tage bullisch, solange keine neuen geopolitischen Störfeuer auftreten.

DAX Index (DE40) Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

