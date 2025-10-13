US Börsenstart: Börse erholt sich nach Trump-Kommentar – Hoffnung auf Entspannung im China-Konflikt

US Börse startet mit Erholung – Anleger hoffen auf Entspannung im Handelskonflikt

💬 Einleitung

Nach einem schwachen Wochenschluss zeigt sich die Börse USA am Montag deutlich freundlicher. Die wichtigsten US-Indizes – S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 – starten mit leichten Zugewinnen in die neue Handelswoche. Nach mehreren Verlusttagen versuchen Anleger, die jüngsten Rückgänge teilweise wieder aufzuholen.

Trotz der positiven Tendenz bleibt die Stimmung an der US Börse jedoch fragil. Die Märkte reagieren derzeit stärker auf politische Entwicklungen und Stimmungen als auf harte Wirtschaftsdaten.

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Erholung an den US-Indizes: Nach einer schwachen Vorwoche verzeichnen die Leitindizes moderate Zugewinne – angetrieben vor allem von Technologie-, Industrie- und Finanzwerten.

2️⃣ Trump beruhigt die Märkte: Mit einer milderen Rhetorik gegenüber China und der Aussicht auf einen konstruktiven Dialog sorgt der Ex-Präsident kurzfristig für Entspannung.

3️⃣ Wachstumsängste bleiben: Finanzminister Scott Bessent warnte, dass der anhaltende Government Shutdown bereits spürbare Auswirkungen auf die US-Wirtschaft zeigt.

📊 Marktüberblick: US Börse in Erholungsmodus

An der Wall Street herrscht zu Wochenbeginn eine vorsichtige Aufhellung der Stimmung.

S&P 500 , Dow Jones und Nasdaq 100 legen moderat zu, nachdem sie letzte Woche die größten Verluste seit Monaten verzeichnet hatten.

Besonders die Technologiebranche (IT) zeigt Stärke – gefolgt von Industrie- und Finanzwerten.

Die Entspannung an den Märkten ist auf Trumps versöhnliche Töne gegenüber China zurückzuführen. Seine Ankündigung, den Handelsdialog wieder aufnehmen zu wollen, deutet auf eine mögliche Deeskalation im Handelskonflikt hin.

Gleichzeitig dämpfte Finanzminister Scott Bessent die Euphorie, indem er auf die realen Folgen des US-Government Shutdowns hinwies – von sinkender Produktivität bis hin zu Belastungen für Konsum und Beschäftigung.

Da derzeit kaum neue Konjunkturdaten veröffentlicht werden, bleibt die US Börse besonders anfällig für politische Nachrichten und Marktstimmungen.

🏢 Unternehmensnachrichten aus den USA

📈 „Magnificent 7“ erholen sich:

Die großen Tech-Werte legen nach den Korrekturen vom Freitag wieder zu.

Nvidia (NVDA.US) steigt um über 2 % ,

die übrigen Marktführer wie Apple, Microsoft und Meta gewinnen rund 1 %.

⚙️ Seltene Erden im Fokus:

Nach Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden steigen US-Unternehmen mit Bezug zu diesen Rohstoffen stark:

Critical Metals +20 %

MP Materials (MP) +8 %.

💄 Estée Lauder profitiert von einer positiven Goldman-Sachs-Empfehlung und steigt um über 4 %.

🎬 Warner Bros gewinnt rund 4 %, nachdem ein Übernahmeangebot von Paramount abgelehnt wurde. Der Markt wertet dies als Zeichen für Selbstvertrauen.

🚀 Rocket Lab springt über 6 %, nachdem Morgan Stanley den neuen Trägerraketen-Prototyp „Neutron“ als zukunftsweisend bezeichnete.

🧠 Fazit – Börse USA: Erleichterung, aber keine Entwarnung

Die US Börse zeigt zu Wochenbeginn eine spürbare Erholung, doch die Stimmung bleibt vorsichtig.

Politische Unsicherheiten – von Trumps Zollpolitik bis zum anhaltenden Government Shutdown – sorgen weiter für Volatilität.

Kurzfristig profitieren die Märkte von Entspannungssignalen im Handelskonflikt, langfristig bleibt jedoch entscheidend, ob sich das wirtschaftliche Fundament stabilisiert. Anleger sollten mit weiteren Schwankungen rechnen, insbesondere solange die politischen Risiken bestehen.

Quelle: Bloomberg Finance Lp

