Brenntag Prognose 2026: Aktie im Fokus nach Prognoseanhebung und starkem Quartal

Die Brenntag Prognose für 2026 wurde nach einem starken zweiten Quartal angehoben. Zwar überzeugte der Chemiedistributor mit einem operativen EBITDA über den Analystenschätzungen, dennoch mahnen Experten angesichts möglicher nachlassender Sondereffekte zur Vorsicht. Die Aktie im Fokus zeigt sich charttechnisch weiterhin konstruktiv.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

Brenntag Prognose angehoben: Nach einem starken zweiten Quartal erwartet das Management nun ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Mrd. EUR.

Nach einem starken zweiten Quartal erwartet das Management nun ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Mrd. EUR. Aktie im Fokus: Charttechnisch bleibt das Bild oberhalb der SMA20 und SMA50 konstruktiv.

Charttechnisch bleibt das Bild oberhalb der SMA20 und SMA50 konstruktiv. Risiken bleiben: Analysten rechnen damit, dass positive Sondereffekte im Jahresverlauf nachlassen könnten.

Brenntag im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 59,10 EUR Marktkapitalisierung 8,53 Mrd. EUR Umsatz 2025 15,17 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 40,44% KGV 2026* 16,78 Performance (4 Wochen) +6,67% Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,27% Branche Chemie

*Prognose

Brenntag Prognose angehoben: Starkes Quartal überrascht Analysten

Die Brenntag Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde nach einem überraschend starken zweiten Quartal nach oben angepasst. Der Konzern erzielte ein operatives EBITDA von rund 450 Mio. EUR und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Im Vorjahresquartal hatte das operative EBITDA noch 334 Mio. EUR betragen. Vor diesem Hintergrund erwartet das Management nun ein operatives EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 Mrd. EUR. Zuvor lag die Prognosespanne bei 1,15 bis 1,35 Mrd. EUR.

Sonderkonjunktur sorgt für Rückenwind

Nachdem Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Quartal infolge der geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Krieg unter Druck geraten waren, profitierte Brenntag im zweiten Quartal von seiner stabilen Lieferfähigkeit. Während zahlreiche asiatische Wettbewerber aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Lieferketten aus dem Nahen Osten mit Versorgungsengpässen kämpften, konnte Brenntag seine Kunden weiterhin zuverlässig beliefern. Gleichzeitig sorgten höhere Margen für zusätzliche Ergebnisimpulse.

Dennoch weisen Analysten darauf hin, dass diese Entwicklung teilweise auf außergewöhnlichen Marktbedingungen basiert. Sollten sich die Lieferketten normalisieren, könnte sich dieser Rückenwind im weiteren Jahresverlauf abschwächen. Auch das Unternehmen verweist trotz der Prognoseanhebung auf weiterhin bestehende Unsicherheiten und eine möglicherweise schwächere Nachfrage.

Aktie im Fokus: Chartanalyse Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem die Brenntag-Aktie seit Mitte 2025 einen deutlichen Abwärtstrend ausgebildet hatte, stabilisierte sie sich ab Oktober und bewegte sich zunächst mehrere Monate seitwärts. Seit Februar entwickelte sich anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung. Nach einem Rücksetzer unter die Marke von 45 EUR bildete sich eine klassische V-Formation aus. Anfang Mai markierte die Aktie ein Jahreshoch bei 63,78 EUR, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Rücksetzer endete im Bereich von 53 EUR, von wo aus sich die Aktie wieder deutlich erholen konnte.

Positiv ist insbesondere die erfolgreiche Stabilisierung an der SMA200 (53,30 EUR). Anschließend gelang der Anstieg über die SMA20 (56,59 EUR) sowie die SMA50 (56,57 EUR). Beide Durchschnittslinien dienen derzeit als wichtige Unterstützungen.

Brenntag Prognose aus technischer Sicht

Das Tageschart bleibt bullisch. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behauptet, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Zunächst könnte erneut das Jahreshoch getestet werden. Darüber hinaus ergeben sich mittelfristige Kursziele bei 68,70 EUR und 79,90 EUR. Sollte die Aktie hingegen unter SMA20 und SMA50 zurückfallen, könnte sich die Schwäche bis an die SMA200 ausweiten. Dort verläuft derzeit die entscheidende langfristige Unterstützung.

Einschätzung Tageschart: Bullisch

Langfristiger Ausblick (12 bis 18 Monate)

Aus charttechnischer Sicht bestehen weiterhin gute Chancen auf eine erneute Bewegung in Richtung Jahreshoch. Voraussetzung bleibt, dass Rücksetzer spätestens an der SMA200 aufgefangen werden.

Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

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Aktie im Fokus: 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster konnte sich die Aktie zunächst an der SMA50 stabilisieren, ehe ein weiterer Rückgang bis zur SMA200 folgte. Erst Anfang Juli setzte eine Erholung ein, die den Kurs wieder über SMA20 und SMA50 führte. Aktuell notiert die Aktie im Bereich der SMA20 (58,94 EUR), konnte sich bislang jedoch noch nicht nachhaltig nach oben absetzen.

Ein Ausbruch über das jüngste Hoch bei 60,46 EUR würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs in Richtung der im Tageschart genannten Kursziele erhöhen. Scheitert die Aktie dagegen erneut an der SMA20 und fällt anschließend unter SMA50 und SMA200 zurück, könnten 55,20 EUR sowie das Jahrestief wieder in den Fokus rücken.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Kurzfristige Brenntag Prognose (nächste drei Monate)

Kurzfristig bleibt entscheidend, ob sich die Aktie nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren kann. Gelingt dies nicht, steigt das Risiko einer erneuten Konsolidierung.

Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Wichtige Widerstände

60,46 EUR | 61,36 EUR | 63,32 EUR | 63,78 EUR | 66,80 EUR | 68,70 EUR | 73,62 EUR (Gap) | 77,52 EUR (Gap) | 84,52 EUR

Wichtige Unterstützungen

58,94 EUR | 58,79 EUR | 58,23 EUR | 57,69 EUR | 57,00 EUR | 56,59 EUR | 56,57 EUR | 56,24 EUR | 47,25 EUR | 44,80 EUR (Gap)

Brenntag Fazit: Brenntag Prognose bleibt positiv, Risiken bestehen

Die Brenntag Prognose hat sich nach einem starken zweiten Quartal deutlich verbessert. Die angehobene Jahresprognose unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens. Gleichzeitig sehen Analysten die aktuellen Ergebnisverbesserungen teilweise als Folge außergewöhnlicher Marktbedingungen.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Aktie im Fokus. Solange die Unterstützungen oberhalb der SMA20 und SMA50 verteidigt werden, überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung. Ein nachhaltiger Ausbruch über 63,78 EUR könnte weiteres Kurspotenzial in Richtung 68,70 EUR und darüber eröffnen.





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FAQ

Warum wurde die Brenntag Prognose angehoben?

Das Unternehmen profitierte im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage, höheren Margen und stabilen Lieferketten.

Ist die Brenntag-Aktie aktuell bullisch?

Im Tageschart überwiegen derzeit die positiven Signale, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert.

Welche Kursziele ergeben sich aus der Chartanalyse?

Bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Jahreshoch rücken 68,70 EUR und langfristig 79,90 EUR in den Fokus.