BASF Aktie als DAX Verlierer: Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Tagesverlierer im DAX: Die BASF Aktie war mit einem Minus von 1,83 % per Xetra-Schluss das Schlusslicht im DAX, vor allem getrieben durch kurzfristige Gewinnmitnahmen.

Die war mit einem Minus von per Xetra-Schluss das Schlusslicht im DAX, vor allem getrieben durch kurzfristige Gewinnmitnahmen. Tageschart weiterhin bullisch: Trotz des Dämpfers verteidigte der Kurs knapp die wichtige SMA20 (50,04 EUR) . Hält diese Marke, bleibt die übergeordnete Prognose im Tageschart mit Ziel 51,82 EUR bis 54,30 EUR aufwärtsgerichtet.

Trotz des Dämpfers verteidigte der Kurs knapp die wichtige . Hält diese Marke, bleibt die übergeordnete Prognose im Tageschart mit Ziel bis aufwärtsgerichtet. Entscheidungsmarke im 4h-Chart: Das kurzfristige Chartbild hat sich eingetrübt. Anleger sollten heute die SMA200 bei 49,68 EUR im Auge behalten – bricht diese Unterstützung nachhaltig, droht eine tiefere Korrektur.

Am gestrigen Handelstag (13.08.2026) schloss der deutsche Leitindex durchwachsen per Xetra-Schluss: Während 21 Aktien im Plus notierten, mussten 19 Aktien Abschläge hinnehmen. Das Ende der Tabelle belegte dabei die BASF Aktie, die mit einem Tagesverlust von 1,83 Prozent der größte DAX Verlierer des Tages war. Ebenfalls unter Druck standen die Papiere der Mercedes Benz Group (-1,25 %) sowie Volkswagen VZ (-1,23 %). ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Tagesverlierer im DAX: Die BASF Aktie war mit einem Minus von 1,83 % per Xetra-Schluss das Schlusslicht im DAX, vor allem getrieben durch kurzfristige Gewinnmitnahmen.

Die war mit einem Minus von per Xetra-Schluss das Schlusslicht im DAX, vor allem getrieben durch kurzfristige Gewinnmitnahmen. Tageschart weiterhin bullisch: Trotz des Dämpfers verteidigte der Kurs knapp die wichtige SMA20 (50,04 EUR) . Hält diese Marke, bleibt die übergeordnete Prognose im Tageschart mit Ziel 51,82 EUR bis 54,30 EUR aufwärtsgerichtet.

Trotz des Dämpfers verteidigte der Kurs knapp die wichtige . Hält diese Marke, bleibt die übergeordnete Prognose im Tageschart mit Ziel bis aufwärtsgerichtet. Entscheidungsmarke im 4h-Chart: Das kurzfristige Chartbild hat sich eingetrübt. Anleger sollten heute die SMA200 bei 49,68 EUR im Auge behalten – bricht diese Unterstützung nachhaltig, droht eine tiefere Korrektur. Chartcheck: Die BASF Aktie im Tageschart (Daily) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nachdem die BASF Aktie bis Ende 2025 in einer Seitwärtsbox verharrte, zog das Kaufinteresse Ende Januar 2026 spürbar an. Das Wertpapier schob sich dynamisch über die psychologisch wichtige 50-EUR-Marke, konnte sich dort jedoch zunächst nicht dauerhaft festsetzen. Rücksetzer & Erholung: Mitte Februar setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis in den Bereich von 44,00 EUR drückten. Diese Marke diente als starker Boden für eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an das Jahreshoch bei 55,05 EUR .

Mitte Februar setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis in den Bereich von 44,00 EUR drückten. Diese Marke diente als starker Boden für eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an das . Erneuter Test gescheitert: Ein zweiter Versuch Ende April, das Jahreshoch zu testen, schlug fehl und löste eine stärkere Korrektur aus.

Ein zweiter Versuch Ende April, das Jahreshoch zu testen, schlug fehl und löste eine stärkere Korrektur aus. Bodenbildung im Juli: Anfang Juli fand die Aktie einen Boden. Im Rahmen der Entlastungsbewegung kletterte der Kurs über die SMA200 (aktuell 48,19 EUR), die SMA50 (aktuell 49,05 EUR) und die SMA20 (aktuell 50,04 EUR). Gestern drückten erneut Gewinnmitnahmen die BASF Aktie an die SMA20. Der Tagesschlusskurs konnte jedoch knapp über dieser Marke gehalten werden. Prognose & Szenarien im Tageschart Bullisches Szenario: Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte eine grüne Tageskerze folgen. Gelingt der Ausbruch über das letzte Zwischenhoch bei 51,82 EUR , liegen die nächsten Kursziele im Bereich von 54,30 EUR .

Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, könnte eine grüne Tageskerze folgen. Gelingt der Ausbruch über das letzte Zwischenhoch bei , liegen die nächsten Kursziele im Bereich von . Bärisches Szenario: Fällt die Aktie unter die SMA20 (50,04 EUR), bietet die SMA50 (49,05 EUR) die nächste Unterstützung. Ein Tagesschlusskurs unter der SMA50 würde das bullische Gesamtbild im Tageschart ernsthaft infrage stellen.

Fällt die Aktie unter die SMA20 (50,04 EUR), bietet die SMA50 (49,05 EUR) die nächste Unterstützung. Ein Tagesschlusskurs unter der SMA50 würde das bullische Gesamtbild im Tageschart ernsthaft infrage stellen. Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart diente die SMA200 (aktuell 49,68 EUR) bereits im Mai als verlässlicher Support. Allerdings verhinderte die SMA20 (aktuell 51,08 EUR) einen nachhaltigen Ausbruch nach oben. Ende Juli gelang der BASF Aktie schließlich der Sprung über die SMA200. Im Zuge der gestern erlebten Schwäche – die den Titel zum Kurs-Schlusslicht und DAX Verlierer machte – wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell 50,37 EUR) wieder aufgegeben. Das Chartbild hat sich dadurch kurzfristig eingetrübt. Worauf Anleger im 4h-Chart achten müssen Die Aktie steuert nun erneut auf die SMA200 bei 49,68 EUR zu. An dieser Marke besteht die Chance auf eine Stabilisierung und Erholung: Erholungsszenario: Gelingt an der SMA200 die Trendwende, ist ein Rebound über die SMA50 (50,37 EUR) und im Anschluss Richtung SMA20 (51,08 EUR) denkbar. Eintrübungsszenario: Hält die SMA200 nicht und formatiert die Aktie einen Tagesschlusskurs darunter, der zu Wochenbeginn bestätigt wird, verschlechtert sich das Chartbild nachhaltig. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Neutral

Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Überblick Für den heutigen Handel ergeben sich aus der technischen Analyse folgende Schlüsselmarken für die BASF Aktie: Wichtige Widerstandszonen (Oben): 50,37 EUR (SMA50 im 4h-Chart)

(SMA50 im 4h-Chart) 50,85 EUR

51,08 EUR (SMA20 im 4h-Chart)

(SMA20 im 4h-Chart) 51,16 EUR

51,82 EUR (Letztes Zwischenhoch)

(Letztes Zwischenhoch) 53,16 EUR

54,26 EUR Wichtige Unterstützungszonen (Unten): 50,04 EUR (SMA20 im Tageschart)

(SMA20 im Tageschart) 49,85 EUR

49,68 EUR (SMA200 im 4h-Chart)

(SMA200 im 4h-Chart) 49,05 EUR (SMA50 im Tageschart)

(SMA50 im Tageschart) 48,96 EUR (Kurslücke / GAP)

(Kurslücke / GAP) 48,19 EUR (SMA200 im Tageschart)

(SMA200 im Tageschart) 47,06 EUR

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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