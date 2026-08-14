Marktbericht Börse Aktuell: DAX im Plus, Tech-Rallye & BIP-Daten

Das Wichtigste in Kürze Tech-Rallye beflügelt die Märkte

Euro-Konjunktur fasst Tritt

Inflations- & Rohstoffdruck

In unserem heutigen Überblick Börse Aktuell zeigen sich die europäischen Märkte ohne eindeutige Richtung. Während Kursgewinne in ausgewählten Industrie- und IT-Werten den Markt stützen, sorgen leichte Rücksetzer in anderen Branchen für einen verhaltenen Handel. 📊 Indizes & Aktien: Börse Aktuell im Überblick Der Stoxx 50 Future (EU50) verzeichnet aktuell eine Seitwärtsbewegung. Im europäischen Vergleich zeigt sich der deutsche Leitindex DAX besonders stark (+0,3%), angetrieben von spürbaren Kursgewinnen bei der SAP-Aktie. Der Schweizer SMI hinkt hingegen hinterher (SUI20: -0,6%), belastet von Gewinnmitnahmen im Pharma-Sektor. Starker Auftrieb für europäische Tech-Werte Im heutigen Handel legen europäische Technologiewerte deutlich zu: SAP: +4,3%

+4,3% Nemetschek: +8,8%

+8,8% TeamViewer: +6,0% Auslöser für die gute Stimmung auf dem Marktbericht Börse sind Reuters-Berichte über Übernahmegespräche des Finanzinvestors Silver Lake mit Workday. Zudem verfliegen bei den Anlegern die Sorgen bezüglich der Refinanzierung von Schulden im IT-Sektor. Die Papiere von Workday schossen nach den Gerüchten um einen möglichen Aufkauf um fast 18 % nach oben – der stärkste Kurssprung innerhalb eines Tages seit 2012. Die Nachricht zog weitere Branchengrößen wie Salesforce, HubSpot und Wix.com mit ins Plus. Quelle: XTB Research 🌍 Konjunktur & Geopolitik BIP-Wachstum in der Eurozone zieht an Gemäß der Schnellschätzung von Eurostat wuchs das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal: Eurozone: +0,4% gegenüber dem Vorquartal (+1,0% im Jahresvergleich)

EU gesamt: +0,5% gegenüber dem Vorquartal (+1,2% im Jahresvergleich) Damit gewinnt die Wirtschaft nach einem verhaltenen Auftaktquartal wieder an Dynamik. Die Beschäftigung stieg in beiden Regionen leicht um 0,1% gegenüber dem Vorquartal (+0,5% YoY). Inflation und Erzeugerpreise Frankreich: Die Verbraucherpreise (CPI) stiegen im Juli 2026 auf 2,1% YoY (nach 1,8 % im Juni). Haupttreiber waren Dienstleistungen (Transport, Beherbergung) sowie Energie (+2,3% MoM), während Sommerschlussverkäufe bei Industriegütern dämpfend wirkten (-2,0% MoM).

Deutschland: Die Großhandelspreise kletterten im Juli 2026 um 5,3% YoY (+0,2% MoM). Verantwortlich hierfür sind vor allem geopolitische Spannungen rund um den Iran sowie das Auslaufen temporärer Kraftstoff-Steuersenkungen (Mineralölerzeugnisse: +24,1% YoY). Auch Nichteisenmetalle verteuerten sich kräftig (+27,8% YoY). Geopolitische Lage an den Schifffahrtsrouten Daten von Kpler belegen 13 bestätigte Passagen durch die Straße von Hormus am 13. August (+44% DoD). Auch in der Meeresstraße Bab al-Mandab (29 Passagen) und im Roten Meer (18 Einfahrten, 11 Ausfahrten) wurde eine erhöhte Frachtaktivität verzeichnet. 💱 Devisen, Rohstoffe & Energie US-Dollar gibt leicht nach, EUR/USD legt zu Der US-Dollar-Index (USDIDX) verliert heute 0,3%, nachdem er gestern versucht hatte, auf ein 2-Wochen-Hoch auszubrechen. Der Neuseeland-Dollar (NZD/USD: +0,8%) erholt sich am stärksten von den Vortagesverlusten. Das Währungspaar EUR/USD legt um 0,35% auf 1,1570 zu. Edelmetalle & Energie im Fokus Gold & Silber: Nach der jüngsten Korrektur verzeichnen Edelmetalle leichte Zugewinne. Gold steigt um 0,3% auf 4.362 USD pro Unze , während Silber um 0,8% zulegt und 64,95 USD pro Unze erreicht.

Rohöl (Brent): Die Frühentwicklungen wurden wieder aufgezehrt; der Ölpreis notiert nahezu unverändert bei rund 87 USD pro Barrel .

Erdgas: Die Futures verharren im Plus (NATGAS: +0,2%, NATGAS.EU: +0,5%). SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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