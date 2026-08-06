Aktie im Fokus: Deutsche Bank Aktie nach starken Quartalszahlen weiter bullish?

Die Deutsche Bank Aktie hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Das Institut übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Gewinn als auch bei den Erträgen und bestätigte gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr. Neben den starken Fundamentaldaten sorgt auch das laufende Aktienrückkaufprogramm für Unterstützung.

► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

Die Deutsche Bank hat mit Gewinn und Erträgen die Analystenerwartungen deutlich übertroffen.

Das Chartbild der Deutsche Bank Aktie bleibt oberhalb der SMA20 sowohl kurz- als auch mittelfristig bullish.

Aktienrückkäufe und bestätigte Jahresprognosen sprechen weiterhin für eine stabile Entwicklung.

Fundamentaldaten der Deutsche Bank Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 32,78 EUR Marktkapitalisierung 61,62 Mrd. EUR Umsatz 2025 63,93 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 4,88% KGV 2026* 9,81 Performance (4 Wochen) +6,43% Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 3,42% Branche Banken

*Prognose

Deutsche Bank überrascht mit starkem Quartal

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal die Markterwartungen klar übertroffen. Der Vorsteuergewinn stieg auf 2,68 Mrd. EUR und lag damit rund 11% über dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 2,27 Mrd. EUR gerechnet. Auch nach Steuern legte der Gewinn um 10% gegenüber dem Vorjahr zu. Gleichzeitig erhöhten sich die Erträge um 9% und fielen damit ebenfalls besser aus als erwartet. Wesentlicher Wachstumstreiber war das Investmentbanking. Hier kletterten die Erträge um knapp 20% auf 3,2 Mrd. EUR.

Positiv entwickelte sich außerdem die Effizienz. Die Aufwand-Ertrag-Relation verbesserte sich auf 63,0% nach 63,6% im Vorjahresquartal. Das bedeutet, dass die Bank rund 63 Cent investieren muss, um einen Euro Ertrag zu erwirtschaften. Die Risikovorsorge stieg zwar im Jahresvergleich um 9% auf 460 Mio. EUR, lag jedoch unter dem Niveau des ersten Quartals. Für das Gesamtjahr hält das Management weiterhin an seiner Prognose fest und erwartet Erträge von rund 33 Mrd. EUR, nachdem im Vorjahr 32,1 Mrd. EUR erzielt worden waren. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Deutsche Bank Aktie durch die Kapitalrückführung an die Aktionäre. Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms über 1 Mrd. EUR wurde bereits ein weiteres Rückkaufprogramm im Volumen von 500 Mio. EUR angekündigt.

Chartanalyse der Deutsche Bank Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Deutsche Bank Aktie derzeit in einer konstruktiven Verfassung. Nachdem die Aktie Anfang des Jahres zunächst ihr Hoch markiert hatte und bis Mitte März unter Gewinnmitnahmen litt, setzte Anfang April eine Erholung ein. Der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 bei aktuell 29,85 EUR Mitte Juni stellte dabei ein wichtiges Kaufsignal dar. Zwischenzeitliche Rücksetzer an den langfristigen Durchschnitt wurden mehrfach erfolgreich verteidigt. Ende Juli gelang schließlich der nächste Befreiungsschlag. Aktuell notiert die Aktie komfortabel oberhalb der SMA20 bei 31,35 EUR und signalisiert damit weiterhin einen intakten Aufwärtstrend.

Bullishes Szenario

Solange sich die Deutsche Bank Aktie per Tagesschluss oberhalb der SMA20 behauptet, bleibt das Jahreshoch das wichtigste Kursziel. Ein nachhaltiger Wochenschluss oberhalb dieses Bereichs könnte anschließend weiteres Potenzial bis 41,55 EUR eröffnen.

Risikoszenario

Sollte die SMA20 unterschritten werden, richtet sich der Blick zunächst auf die SMA50 bei 30,24 EUR sowie anschließend auf die SMA200 bei 29,85 EUR. Dort dürfte sich entscheiden, ob der mittelfristige Aufwärtstrend bestehen bleibt.

Einschätzung Tageschart: Bullisch

Langfristiger Ausblick (12 bis 18 Monate)

Die übergeordnete Struktur bleibt positiv. Solange die SMA200 verteidigt wird, sprechen die technischen Signale für eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Entwicklung.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 60%

Bearishes Szenario: 40%

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Chartanalyse der Deutsche Bank Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch kurzfristig bleibt das Chartbild freundlich. Bereits im Mai gelang der Sprung über die SMA200. Seit Mitte Juni konnte sich die Aktie nachhaltig oberhalb dieses Durchschnitts etablieren. In den vergangenen Wochen dienten sowohl die SMA20 bei aktuell 31,99 EUR als auch die SMA50 bei 31,89 EUR wiederholt als erfolgreiche Unterstützungen. Mit dem jüngsten Ausbruch nach oben hat sich das kurzfristige Chartbild zusätzlich verbessert.

Kurzfristiges Szenario

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf einen Test des bisherigen Jahreshochs. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das kurzfristige Bild wieder eintrüben und einen Rücksetzer in Richtung SMA200 wahrscheinlicher machen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Kurzfristiger Ausblick (nächste drei Monate)

Der kurzfristige Trend bleibt intakt, solange die SMA20 verteidigt wird.

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 55%

Bearishes Szenario: 45%

Wichtige Widerstände

34,04 EUR

34,21 EUR

41,55 EUR

47,03 EUR

50,37 EUR

Wichtige Unterstützungen

32,61 EUR

32,15 EUR

31,99 EUR

31,41 EUR

31,39 EUR

31,35 EUR

30,54 EUR (Gap)

30,24 EUR

29,85 EUR

29,56 EUR

28,33 EUR (Gap)

27,33 EUR (Gap)

23,77 EUR (Gap)

Experten Fazit zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie liefert derzeit sowohl fundamental als auch charttechnisch überzeugende Argumente. Die starken Quartalszahlen, die bestätigte Jahresprognose sowie weitere Aktienrückkäufe stärken das Vertrauen der Investoren.

Aus technischer Sicht bleibt das Bild bullish, solange die Aktie oberhalb der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte notiert. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 41,55 EUR eröffnen.

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FAQ

Warum steht die Deutsche Bank Aktie aktuell im Fokus?

Die Deutsche Bank hat deutlich bessere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt, ihre Jahresprognose bestätigt und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Wie ist die charttechnische Lage der Deutsche Bank Aktie?

Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt die Verteidigung der SMA20.

Welche Kursziele sind bei der Deutsche Bank Aktie wichtig?

Kurzfristig steht das Jahreshoch im Fokus. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, rückt aus charttechnischer Sicht der Bereich um 41,55 EUR in den Mittelpunkt.