Die Schwäche der US-Technologieaktien steht heute im Kontrast zur relativ stäkungsfähigeren Entwicklung der S&P-500- und Dow-Jones-Futures. Während die Nasdaq 100-Futures (US100) um 0,7 % nachgeben, deutet vieles auf eine Kapitalrotation weg von den wachstumsstärksten Segmenten des Marktes hin. Hauptgrund für die Risikoaversion sind erneute Bedenken hinsichtlich der Bewertungen von Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren. Der Markt stellt das anhaltende Wachstum der Ausgaben für KI-Infrastruktur zwar nicht in Frage, fordert jedoch, dass außergewöhnlich hohe Erwartungen durch entsprechend starke Finanzergebnisse untermauert werden. Wie hoch die Messlatte liegt, zeigt derzeit die SanDisk Aktie, die trotz übertroffener Erwartungen vorbörslich spürbar nachgibt.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

► SanDisk ISIN: US80004C2008 | WKN: A411ZM | Ticker: SNDK.US

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📉 Sektorweiter Druck auf den Nasdaq 100: Bedenken hinsichtlich hoher KI-Bewertungen belasten den gesamten Halbleiter- und Speichersektor (u. a. AMD, Micron, Western Digital).

📊 Hohe Erwartungen nicht erfüllt: Die SanDisk Aktie verlor vorbörslich fast 10 %, obwohl Umsatz ($8,97 Mrd.) und Gewinn je Aktie ($39,25) die Analystenschätzungen deutlich übertrafen.

🛡️ Strategische Absicherung: SanDisk steuert mit mehrjährigen Kundenverträgen im Gesamtwert von 93,9 Milliarden US-Dollar und einem neuen 14-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm gegen.

📊 Chartanalyse: Nasdaq 100 und SanDisk Aktie im technischen Fokus

Auch aus technischer Sicht bewegen sich die Titel an entscheidenden Unterstützungen:

Nasdaq 100 Futures (US100): Der Index ist auf Tagesbasis um mehr als 0,7 % gefallen und testet aktuell den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA50).

SanDisk Aktie: Bei einer Eröffnung um 1.200 US-Dollar bewegt sich der Kurs nahe dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA200), der als wichtige Trennlinie zwischen einem übergeordneten Aufwärts- und Abwärtstrend gilt.

📉 Nasdaq 100 erneut in Gefahr? KI-Bewertungen im Härtetest

Das Hauptrisiko für den Nasdaq 100 ist eine Verringerung der Bewertungskennzahlen. Nach einem starken Start in den August handelten viele Technologieunternehmen mit sehr wenig Spielraum für Fehler. In einem solchen Umfeld reichen solide Ergebnisse nicht mehr aus – Gewinne und Prognosen müssen die Konsensschätzungen deutlich übertreffen.

Sinkende Ölpreise und Anleiherenditen stützen den Nasdaq 100 zwar mittelfristig, doch das wichtigste makroökonomische Ereignis bleibt der anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Ein schwächerer, aber kein rezessiver Wert könnte den Index stützen, indem er die Anleiherenditen senkt. Die anstehenden Gewinnberichte von Unternehmen wie Airbnb und Warner Bros. Discovery werden zudem ein weiterer Test für die allgemeine Lage der an der Nasdaq notierten Konzerne sein.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken

💾 SanDisk Aktie: Starke Ergebnisse, doch der Markt hatte mehr erwartet

SanDisk meldete Ergebnisse, die über den Konsensschätzungen lagen, und prognostizierte weiteres Umsatzwachstum, das maßgeblich von der Nachfrage aus KI-Rechenzentren getrieben wird. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal erreichte 8,97 Mrd. US-Dollar (Erwartung: 8,39 Mrd. US-Dollar), während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 39,25 US-Dollar lag (Konsens: 34,45 US-Dollar). Der Umsatz im Bereich Rechenzentren hat sich gegenüber dem Vorquartal auf 2,98 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt und lag im gesamten Geschäftsjahr 2026 um über 400 % höher als im Vorjahr.

Auch die Prognose für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres liegt mit einem erwarteten Umsatz zwischen 10,30 Mrd. und 10,80 Mrd. US-Dollar über der LSEG-Konsensschätzung von 10,47 Mrd. US-Dollar. Dennoch gab die SanDisk Aktie im vorbörslichen Handel um etwa 9,2 % auf 1.226,04 US-Dollar nach. Western Digital erlebte eine ähnliche Reaktion (-14 %).

Grund dafür ist die vorangegangene Kursrallye: Die SanDisk Aktie verfünffachte ihren Kurs im Jahr 2026 nahezu. Dies zeigt, dass Investoren nicht nur ein anhaltendes Wachstum, sondern eine weitere Beschleunigung bei Preisen und Margen bereits eingepreist hatten.

📜 Langfristige Verträge und 14-Milliarden-Rückkaufprogramm

Um kurzfristige Kursschwankungen abzufedern, stellt SanDisk von vierteljährlichen Bestellungen auf mehrjährige Kundenverträge um. Das Unternehmen verfügt aktuell über acht Verträge mit sechs Großkunden mit einem Gesamtmindestwert von 93,9 Milliarden US-Dollar und einer medianen Laufzeit von vier Jahren.

Geschäftsjahr bis Juli 2027: Ca. 50 % der Produktion werden über diese Verträge verkauft.

Folgendes Geschäftsjahr: Der Anteil soll auf etwa zwei Drittel steigen.

Zusätzlich genehmigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar, wodurch sich die verbleibende Rückkaufgenehmigung auf insgesamt 15,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Während dies den Gewinn pro Aktie stützt, bleibt die Hauptherausforderung bestehen: Der Markt verlangt, dass das fundamentale Wachstum mit den gestiegenen Aktienbewertungen Schritt hält.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken

🎯 Fazit

Die jüngste Marktreaktion zeigt deutlich, dass es für die Top-Gewinner des KI-Booms derzeit nicht ausreicht, die Analystenschätzungen lediglich zu übertreffen. Der Druck auf den Nasdaq 100 und die SanDisk Aktie verdeutlicht die Sorge der Anleger vor einer Normalisierung des Margenwachstums im Speichersektor. Zwar sorgen langfristige Lieferverträge und massive Aktienrückkäufe bei SanDisk für mehr Planungssicherheit, doch kurzfristig bestimmt die Korrektur überzogener Bewertungserwartungen das Marktgeschehen.

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❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum fällt die SanDisk Aktie trotz übertroffener Gewinn- und Umsatzprognosen?

Die Messlatte für die SanDisk Aktie lag nach einem Kursanstieg um mehr als das Fünffache im Jahr 2026 extrem hoch. Der Markt hatte nicht nur ein Übertreffen der Schätzungen, sondern ein ungebremstes Wachstum bei Speicherpreisen und Margen eingepreist. Geringste Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Peak-Margen führten zu Gewinnmitnahmen.

Wie wirkt sich die Entwicklung von SanDisk auf den Nasdaq 100 aus?

Da SanDisk und Western Digital wichtige Gradmesser für die Infrastruktur- und Speicher-Nachfrage im KI-Sektor sind, zieht deren Kursrückgang weitere Halbleiter- und Technologieaktien mit nach unten. Dies belastet die Nasdaq 100-Futures direkt.

Welche Strategie verfolgt SanDisk gegen zyklische Preisschwankungen?

SanDisk stellt von Quartalsbestellungen auf mehrjährige Rahmenverträge um. Derzeit bestehen Verträge im Wert von 93,9 Milliarden US-Dollar mit einer durchschnittlichen Laufzeit von vier Jahren, was die Einnahmen für die kommenden Geschäftsjahre planbarer macht.