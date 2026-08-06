ARM Aktie im Rücksetzer: KI-Auftrieb trifft auf Smartphone-Schwäche

Der britische Chip-Designer Arm Holdings hat seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorgelegt und die Schätzungen der Wall Street beim Umsatz und Gewinn spürbar übertroffen. Auch der Ausblick auf das Folgequartal liegt über den Prognosen der Analysten. Dennoch geriet das Papier unter spürbaren Verkaufsdruck: Nach einem Minus von über 8 % im regulären Handel gab die Aktie vorbörslich um weitere 6 % nach. Grund hierfür sind extrem hohe Erwartungen der Anleger, kurzfristige Lieferengpässe sowie eine deutliche Kurszielsenkung der Bank of America. Für Anleger, die im lukrativen Halbleiter- und KI-Sektor Ausschau halten und überlegen, ob sie günstige Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage: Bietet die Arm Aktie nach dieser Korrektur eine attraktive Einstiegsgelegenheit?

► Arm Holdings WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker: ARM.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Arm Aktie

1. 📊 Starke Q1-Zahlen & optimistischer Ausblick über den Erwartungen

Quartalsergebnisse Q1: Der Umsatz lag mit 1,29 Milliarden US-Dollar über der Konsensschätzung von 1,27 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,45 US-Dollar (erwartet wurden 0,37 USD).

Starke Q2-Prognose: Für das zweite Quartal rechnet Arm Holdings mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden US-Dollar (Konsens: 1,34 Mrd. USD) und einem Gewinn je Aktie von 0,47 US-Dollar (Konsens: 0,43 USD).

Treiber und Bremsen: Die positiven Zuwächse basieren auf anhaltenden Marktanteilsgewinnen bei KI- und Rechenzentrumschips, die eine kurzfristige Nachfrageschwäche im Smartphone-Bereich abfedern konnten.

2. 🤖 Langfristige KI-Chancen durch agentische CPUs & AGI-Chiplets

Positionierung im KI-Markt: Die Analysten der Bank of America sehen Arm hervorragend aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach agentischen CPUs und AGI-Chiplet-CPUs zu profitieren.

Wachstumshebel CSS: Die wichtigen Compute Subsystem (CSS)-Produkte laufen in den Geschäftsjahren 2027/2028 an und erhöhen den Lizenz- und Lizenzgebühren-Gehalt pro Chipkern im Laufe der Zeit nachhaltig.

3. ⚠️ Lieferengpässe und Kurszielsenkung belasten den Kurs

Hohe Erwartungshaltung: BofA-Analysten warnen, dass die Erwartungen der Investoren bezüglich der KI-Chancen extrem hoch gesteckt sind und allgemeine Lieferengpässe das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzen.

Deutliche Kursziel-Anpassung: Um der Branchenneubewertung Rechnung zu tragen, senkte die Bank of America ihr Kursziel für die Aktie drastisch von 460 auf 260 US-Dollar.

🔍 Fazit: Jetzt die Arm Aktie kaufen?

Arm Holdings bleibt fundamental ein erstklassiges Technologieunternehmen mit einer herausragenden Monopolstellung bei energieeffizienten Chip-Architekturen und starkem Rückenwind durch den globalen KI-Boom. Dass die Aktie trotz übertroffener Erwartungen korrigiert, liegt primär an der zuvor extrem ambitionierten Bewertung und den hohen Markterwartungen.

Für Anleger, die vom langfristigen Siegeszug von KI-Rechenzentren und agentischen CPUs überzeugt sind und wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, bietet der jüngste Rücksetzer bei der Arm Aktie ein deutlich realistischeres Einstiegsniveau. Eine schrittweise Positionierung kann sich für langfristig orientierte Investoren auszahlen.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

Arm Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

❓ FAQ zur Arm Aktie

Warum ist die Arm Aktie trotz übertroffener Quartalszahlen gefallen?

Obwohl Arm beim Umsatz (1,29 Mrd. USD vs. 1,27 Mrd. USD) und Gewinn je Aktie (0,45 USD vs. 0,37 USD) die Erwartungen übertraf, drückten sehr hohe Erwartungen der Anleger, kurzfristige Lieferengpässe und eine Senkung des BofA-Kursziels von 460 auf 260 US-Dollar die Stimmung.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für das Wachstum von Arm Holdings?

Arm gewinnt massiv Marktanteile bei KI- und Rechenzentrumschips. Langfristig profitiert der Konzern von der Nachfrage nach agentischen CPUs sowie neuen AGI-Chiplets und steigenden Einnahmen pro Kern durch seine CSS-Plattformen.

Sollte man jetzt die Arm Aktie kaufen?

Dank der starken Marktstellung in Rechenzentren und den anhaltend zweistelligen Wachstumsraten im KI-Bereich bleibt der Titel hochattraktiv. Anleger, die antizyklisch Tech-Aktien kaufen möchten, finden nach der Bewertungsbereinigung bei der Arm Aktie ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis vor.