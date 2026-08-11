Aktie im Fokus: Hochtief Aktie nach Prognoseanhebung unter der Lupe

Der Bau- und Infrastrukturkonzern HOCHTIEF hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben korrigiert. Treiber sind vor allem die starke Nachfrage nach Rechenzentren sowie Großprojekte in der Energiewende.

► Hochtief WKN: 607000 | ISIN: DE0006070006 | Ticker (Xetra/Deutsche Börse): HOT

📰 Aktien News: 3 Key Takeaways

Starkes operatives Wachstum & Anhebung der Prognose: Hochtief profitierte im zweiten Quartal von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren und Infrastrukturprojekten. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 40 % auf 263,2 Mio. EUR, weshalb das Jahresziel für den Nettogewinn auf 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR angehoben wurde.

Hochtief profitierte im zweiten Quartal von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren und Infrastrukturprojekten. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 40 % auf 263,2 Mio. EUR, weshalb das Jahresziel für den Nettogewinn auf 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR angehoben wurde. Strategischer Ausbau im Zukunftsmarkt Energie: Die australische Tochtergesellschaft UGL erweitert gemeinsam mit Tesla einen der größten Batterie-Energiespeicher Australiens um 227 MW. Damit stärkt der Konzern seine Position bei Erneuerbaren Energien und Großspeicher-Projekten.

Die australische Tochtergesellschaft UGL erweitert gemeinsam mit Tesla einen der größten Batterie-Energiespeicher Australiens um 227 MW. Damit stärkt der Konzern seine Position bei Erneuerbaren Energien und Großspeicher-Projekten. Chartbild aktuell in der Konsolidierung: Trotz hervorragender Fundamentaldaten verharrt die Aktie in einer Seitwärtsspanne unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20 / SMA50). Für neue kaufmännische Impulse muss der Kurs nachhaltig die SMA50 bei rund 474,54 EUR überwinden.

Fundamentaldaten der Hochtief Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 446,20 EUR Marktkapitalisierung 38,24 Mrd. EUR Umsatz 2025 33,57 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,06 % KGV 2026 (Prognose) 31,98 4-Wochen-Performance -11,67 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2026 (Prognose) 1,98 % Branche Bauhauptgewerbe

Parkettgeflüster: Starke Zahlen und Großprojekt mit Tesla

Die Hochtief Aktie steht zu Recht als Aktie im Fokus: Der Konzern konnte Umsatz und operatives Ergebnis im zweiten Quartal deutlich steigern. Hochtief profitiert vor allem von der ungebrochen hohen Nachfrage nach der Errichtung von Rechenzentren. In Deutschland ergeben sich zudem durch verstärkte Investitionen in die Verkehrs-, Energie- und digitale Infrastruktur erhebliche Zusatzchancen.

Rekordwerte und Anhebung der Jahresziele

Operativer Gewinn: Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 40 Prozent auf 263,2 Mio. EUR.

Prognoseanhebung: Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Mrd. EUR – eine Anhebung der Zielmarke um 75 Mio. EUR.

Auftragseingang & Umsatz: Der Umsatz kletterte um 13,6 Prozent auf gut 10,7 Mrd. EUR, während der Auftragseingang um ein Viertel auf 16,3 Mrd. EUR zulegte. Der Auftragsbestand belief sich per Ende Juni auf beachtliche 84,8 Mrd. EUR.

Strategischer Ausbau: Hochtief-Tochter UGL erweitert Batteriepark mit Tesla

Die australische Hochtief-Tochter UGL gab Ende Juli bekannt, für den Erzeuger erneuerbarer Energien Neoen und den US-Elektroautobauer Tesla einen Großbatteriepark zu erweitern. Mit der zweiten Bauphase entsteht eines der größten Batterie-Energiespeichersysteme der Region:

Baubeginn & Ziel: Start im August, geplante Inbetriebnahme 2028.

Kapazität: Erweiterung um 227 Megawatt auf insgesamt 454 Megawatt.

UGL-Scope: Errichtung der Bau-, Elektro- und Hochspannungsinfrastruktur für Teslas Megablock-Technologie inklusive Tests und Inbetriebnahme.

Zur Einordnung: UGL ist eine australische Industriedienstleistungs- und Infrastrukturtochter des Baukonzerns HOCHTIEF, die über die australische Zwischenholding CIMIC gehalten wird (HOCHTIEF Essen hält die Mehrheit an CIMIC). UGL ist stark in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Schienenverkehr und Großbatteriespeicher aktiv.

Chartcheck: Hochtief Aktie in der technischen Analyse

1. Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Mitte 2025 befand sich die Hochtief Aktie in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Rücksetzer konnten sich verlässlich an der SMA20 (aktuell bei 450,81 EUR) oder spätestens an der SMA50 (aktuell bei 474,54 EUR) stabilisieren.

Nach dem Jahreshoch Mitte Mai bröckelten die Notierungen ab. Eine Erholungsbewegung über die 500-EUR-Marke scheiterte vor dem Erreichen des bisherigen Hochs, woraufhin Anleger erneut Gewinne mitnahmen. Erst im Bereich der 420 EUR gelang eine Bodenbildung, allerdings fehlt der Aktie aktuell das Momentum für eine dynamische Erholung – der Kurs konsolidiert in einer engen Spanne.

[ Jahreshoch ] / \ / \ [ 500 EUR Erholung ] / \ / \ / \_____/ \ [ SMA50: 474,54 ] / \---> Konsolidierung [ SMA20: 450,81 ]/ [ 420 EUR Support ]

Widerstände: Aktuell deckelt die SMA20 die Erholungsversuche. Ein bestätigter Tagesschlusskurs oberhalb dieser Linie steht bisher aus.

Bullisches Szenario: Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Gelingt der Ausbruch nach oben, liegen die nächsten Kursziele beim Jahreshoch sowie bei 595 EUR und 625 EUR.

Bärisches Szenario: Bleibt die Aufwärtsdynamik aus, drohen erneute Gewinnmitnahmen bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 402,65 EUR). Diese Linie bot bereits im April 2025 eine verlässliche Unterstützung.

Einschätzung Tageschart / Trend: Neutral

Langfrist-Ausblick (12–18 Monate): Seitwärts / Aufwärts

Szenario (Tageschart) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 55 % Bear-Szenario 45 %

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2. Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf der 4-Stunden-Zeitebene arbeitet sich die Hochtief Aktie an der SMA50 (aktuell bei 448,50 EUR) ab, die bereits im Juni als guter Support diente. Zuletzt konnte sich der Kurs zwar zeitweise über die SMA50 schieben, sich dort aber nicht halten und fiel auf die SMA20 (aktuell bei 450,09 EUR) zurück.

Bärisches Szenario: Verliert die Aktie den Kontakt zur SMA50, droht ein erneuter Test des Jahrestiefs. Darunter könnte das offene GAP aus April bei 409,80 EUR geschlossen werden. Weitere Anlaufziele nach unten wären 365,60 EUR und 356,00 EUR.

Bullisches Szenario: Löste sich der Anteilsschein nachhaltig von der SMA20 nach oben, rückt die SMA200 (aktuell bei 479,55 EUR) ins Visier. Das Chartbild hellt sich jedoch erst wieder nachhaltig auf, wenn das offene GAP bei 519,50 EUR geschlossen und überwunden wird.

Einschätzung 4h-Chart / Trend: Neutral / Bärisch

Kurzfrist-Ausblick (3 Monate): Seitwärts / Abwärts

Szenario (4h-Chart) Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario 45 % Bear-Szenario 55 %

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände

450,81 EUR (SMA20 Tageschart)

(SMA20 Tageschart) 451,14 EUR

454,97 EUR

474,54 EUR (SMA50 Tageschart)

(SMA50 Tageschart) 479,55 EUR (SMA200 4h-Chart)

(SMA200 4h-Chart) 519,50 EUR (GAP)

(GAP) 526,50 EUR (GAP)

(GAP) 552,50 EUR

Unterstützungen

450,09 EUR (SMA20 4h-Chart)

(SMA20 4h-Chart) 448,50 EUR (SMA50 4h-Chart)

(SMA50 4h-Chart) 417,00 EUR

409,08 EUR (GAP)

(GAP) 402,65 EUR (SMA200 Tageschart)

(SMA200 Tageschart) 365,60 EUR

356,00 EUR

348,60 EUR

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FAQ

Warum ist die Hochtief Aktie aktuell im Fokus der Anleger?

Die Hochtief Aktie steht im Fokus, da der Konzern seine Gewinnprognose für das laufende Jahr um 75 Mio. EUR angehoben hat. Treibende Faktoren sind die weltweit hohe Nachfrage nach dem Bau von Rechenzentren sowie Großprojekte in der Energie- und Infrastrukturbranche.

Wie hoch ist die neue Gewinnprognose von Hochtief?

Für das laufende Gesamtjahr rechnet Hochtief mit einem bereinigten Nettogewinn zwischen 1,025 und 1,1 Mrd. EUR. Der Auftragsbestand erreichte per Ende Juni mit 84,8 Mrd. EUR einen sehr hohen Stand.

Welche Rolle spielt die Hochtief-Tochter UGL beim Tesla-Projekt?

Die Hochtief-Tochter UGL baut für Neoen und Tesla einen der größten Batterieparks in Australien weiter aus. UGL übernimmt dabei die Errichtung der Bau-, Elektro- und Hochspannungsinfrastruktur für Teslas Megablock-Speichertechnologie.

Wie ist die aktuelle charttechnische Lage der Hochtief Aktie?

Der Trend ist kurz- bis mittelfristig neutral bis leicht bärisch einzustufen. Die Aktie kämpft aktuell an den gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50). Eine deutliche Aufhellung des Chartbildes erfolgt erst bei einem stabilen Tagesschlusskurs oberhalb der SMA50 (ca. 474,50 EUR).