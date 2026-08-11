DAX Verlierer: Deutsche Telekom Aktie unter Druck – Chartanalyse & Prognose

Das Wichtigste in Kürze Tagesverlierer im DAX: Die Deutsche Telekom Aktie war am 10.08.2026 mit einem Minus von 3,07 % der schwächste Wert im DAX 40, getrieben von kurzfristigen Gewinnmitnahmen.

Die Deutsche Telekom Aktie war am 10.08.2026 mit einem Minus von der schwächste Wert im DAX 40, getrieben von kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Kritische Hürde im Tageschart: Der Kurs scheiterte erneut an der SMA200 (28,55 EUR) . Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke ist zwingend nötig, um das obere Kursziel und offene GAP bei 31,03 EUR anzusteuern.

Der Kurs scheiterte erneut an der . Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke ist zwingend nötig, um das obere Kursziel und offene GAP bei anzusteuern. Charttechnisches Bild gespalten: Während das übergeordnete Tageschart aktuell neutral gewertet wird, zeigt das 4-Stunden-Chart weiterhin eine bullische Tendenz mit der Chance auf eine rasche Kurserholung nach oben.

Zum Xetra-Schlussnotierung am 10.08.2026 zeigte sich der deutsche Leitindex gespalten: 20 Aktien schlossen im Plus, während 20 Werte Verluste hinnehmen mussten. Das Tabellenende belegte die Deutsche Telekom Aktie, die mit einem Minus von 3,07 Prozent der Tagesverlierer im DAX war. Dahinter folgten Beiersdorf (-1,94 Prozent) und Bayer (-1,29 Prozent). ► Deutsche Telekom WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Kürzel: DTE 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways Tagesverlierer im DAX: Die Deutsche Telekom Aktie war am 10.08.2026 mit einem Minus von 3,07 % der schwächste Wert im DAX 40, getrieben von kurzfristigen Gewinnmitnahmen.

Die Deutsche Telekom Aktie war am 10.08.2026 mit einem Minus von der schwächste Wert im DAX 40, getrieben von kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Kritische Hürde im Tageschart: Der Kurs scheiterte erneut an der SMA200 (28,55 EUR) . Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke ist zwingend nötig, um das obere Kursziel und offene GAP bei 31,03 EUR anzusteuern.

Der Kurs scheiterte erneut an der . Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke ist zwingend nötig, um das obere Kursziel und offene GAP bei anzusteuern. Charttechnisches Bild gespalten: Während das übergeordnete Tageschart aktuell neutral gewertet wird, zeigt das 4-Stunden-Chart weiterhin eine bullische Tendenz mit der Chance auf eine rasche Kurserholung nach oben. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Mit einem Tagesverlust von 3,07 Prozent war die Deutsche Telekom Aktie (DTE) der klar gefragteste DAX Verlierer zu Wochenbeginn. Nachdem der Titel bis Ende Januar in einer seitlichen Seitwärtsbox verharrte, setzte ab Anfang Februar deutliches Kaufinteresse ein. Dieses trieb den Kurs im Zuge der Rallye bis an die Widerstandsmarke von 34,00 EUR. Dieses Kursniveau nutzten Anleger jedoch für konsequente Gewinnmitnahmen, was die Aktie spürbar unter Druck setzte. Eine kleinere Entlastungsbewegung Ende April blieb ohne Substanz. In der Folge gab der Anteilsschein weiter nach und markierte Ende Juli bei 23,54 EUR ein neues Jahrestief. In den vergangen Handelswochen konnte sich das Wertpapier erholen. Im Tageschart ist gut zu erkennen, dass sich die Aktie in den letzten drei Handelstagen zurück an die gleitende Durchschnittslinie SMA200 (aktuell bei 28,55 EUR) herangetastet hat. Die Versuche, sich nachhaltig über dieser Linie zu etablieren, wurden jedoch abverkauft. Mit dem gestrigen Tagesschluss unter der SMA200 bleibt das übergeordnete Tageschart vorerst neutral. [ 34,00 EUR - Jahreshoch ] │ ▼ (Gewinnmitnahmen) [ 23,54 EUR - Jahrestief ] │ ▼ (Erholung) ─── SMA200 (28,55 EUR) ───────┼─────────────── (Aktuelle Hürde) │ [ Tagesschluss ] Mögliche Szenarien für den heutigen Handelstag: Bärisches Szenario: WIRD der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, droht eine weitere rote Tageskerze. In diesem Fall könnte sich die Aktie zunächst im Bereich der SMA20 (aktuell bei 25,90 EUR) stabilisieren. Hält dieser Support nicht, bietet die SMA50 (aktuell bei 26,88 EUR) eine weitere solide Unterstützung. Wesentlich unter die SMA50 sollte der Kurs nicht mehr abrutschen.

Bullisches Szenario: Bildet sich heute eine grüne Tageskerze, ist ein erneuter Ausbruch über die SMA200 möglich. Gelingt der Deutschen Telekom Aktie ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieser Marke, verbessert sich das Chartbild deutlich. Das nächste Kursziel läge dann beim Schließen des offenen GAPs bei 31,03 EUR .

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: Neutral YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung der Deutschen Telekom Aktie im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auf dem 4-Stunden-Chart bot die SMA200 (aktuell bei 28,14 EUR) der Aktie Anfang April zunächst Halt, nachdem es vom Jahreshoch in Richtung Süden ging. Anhaltender Verkaufsdruck drückte das Papier jedoch unter diese Linie. Erst Anfang Mai schob sich der Kurs wieder über die SMA20 und die SMA50 (aktuell bei 27,43 EUR) – beide Linien wurden im späteren Verlauf jedoch wieder abgegeben. Zuletzt kämpfte sich der Kurs zurück an die SMA200 und konnte diese kurzzeitig überschreiten, bevor gestrige Gewinnmitnahmen das Wertpapier wieder an die SMA20 zurücksetzten. Kann die Aktie heute an der SMA20 drehen und nach oben ausbrechen, liegt das Ziel im Bereich über 29,48 EUR, um das dortige GAP zu schließen. Fällt der Kurs hingegen nachhaltig unter die SMA20, drohen Abgaben in Richtung der SMA50 / SMA200. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: Bullisch

Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken: Unterstützungen und Widerstände Marke (EUR) Typ Beschreibung 31,76 Widerstand Offenes GAP 31,03 Widerstand Offenes GAP 29,48 Widerstand Key Level für Kursanstiege 28,76 / 28,72 Widerstand Lokale Hochs 28,55 Widerstand SMA200 (Daily) 28,36 / 28,14 Widerstand SMA200 (4h) & Intraday-Marke 27,54 Unterstützung Offenes GAP 27,43 / 27,33 Unterstützung SMA50 (4h) & Zwischensupport 27,19 / 26,88 Unterstützung SMA50 (Daily) 26,46 / 26,16 Unterstützung Offenes GAP 25,57 / 25,21 Unterstützung Untere Supportmarken & GAP DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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